Conheça o NoPing Boost FPS para jogos online

Jogadores que buscam melhorar o desempenho dos seus computadores sem investir em novos componentes contam hoje com ferramentas voltadas para a otimização de recursos do sistema. Entre elas estão o Boost FPS e o Multi Internet, tecnologias desenvolvidas pelo NoPing para aumentar a fluidez das partidas e reduzir problemas relacionados à conexão.

O Boost FPS atua na organização dos recursos do computador durante a execução dos jogos. A funcionalidade libera memória RAM e prioriza o uso da CPU e da GPU para que o game receba maior capacidade de processamento. Segundo a empresa, a tecnologia pode gerar ganhos de até 110% no FPS (Frames Per Second) em determinadas situações proposta é minimizar a interferência de processos em segundo plano que disputam recursos do sistema. Com isso, o jogo passa a ter prioridade, contribuindo para uma experiência mais estável e responsiva.

Redução de quedas de FPS e travamentos

Um dos objetivos do Boost FPS é reduzir problemas que afetam diretamente a jogabilidade, como quedas bruscas de FPS e episódios de stuttering, caracterizados por travamentos ou engasgos na exibição das imagens.

Essas situações costumam ocorrer em momentos de alta demanda gráfica, como confrontos entre equipes, mapas com muitos efeitos visuais ou cenários que exigem processamento intenso do computador.

"Muitos jogadores acreditam que a única forma de ganhar desempenho é investir em novos componentes, mas em muitos casos existe um potencial significativo que já está disponível no próprio computador. O Boost FPS foi desenvolvido para organizar os recursos do sistema e garantir que CPU, GPU e memória estejam focados no que realmente importa durante a partida, que é o jogo em execução." Afirmou Thiago Alves, CMO do Noping

A tecnologia é compatível com diversos títulos competitivos, incluindo Valorant, Warzone, Roblox, Fortnite, Counter-Strike 2 e Apex Legends.

Multi Internet amplia a estabilidade da conexão

Além da otimização do computador, o NoPing oferece o Multi Internet, recurso que permite utilizar simultaneamente duas ou mais conexões de internet. O sistema mantém rotas alternativas em funcionamento e pode redirecionar automaticamente o tráfego caso uma das conexões apresente instabilidade.

Segundo a empresa, a tecnologia mantém rotas de backup disponíveis para reduzir riscos de desconexão, perda de pacotes e interrupções durante as partidas. A combinação entre Boost FPS e Multi Internet busca atuar tanto no desempenho do hardware quanto na estabilidade da rede, dois fatores que influenciam diretamente a experiência em jogos online.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema

utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

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Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt