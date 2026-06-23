Benefícios podem ajudar na saúde mental dos trabalhadores

A Biz, empresa que oferece multibenefícios flexíveis e hiperpersonalizados, reforça a importância dos benefícios corporativos como aliados estratégicos na promoção da saúde mental e financeira dos trabalhadores. Em um cenário marcado por desafios econômicos e mudanças nas relações de trabalho, iniciativas como vale-alimentação, vale-refeição, assistência médica e benefícios flexíveis têm assumido papel cada vez mais relevante na qualidade de vida dos profissionais e nos resultados das organizações.

Dados da consultoria Gallup mostram que o estresse financeiro está entre os principais fatores de ansiedade entre trabalhadores em todo o mundo, impactando diretamente a produtividade, o engajamento e até mesmo a saúde física. No Brasil, levantamento realizado pelo SPC Brasil aponta que a maioria dos profissionais enfrenta algum nível de preocupação com dinheiro, situação que afeta tanto o desempenho no trabalho quanto a qualidade de vida.

Segundo Douglas Barrochello, especialista no setor e CEO da Biz, o acesso a benefícios bem estruturados ajuda a reduzir parte das pressões financeiras enfrentadas pelos trabalhadores no dia a dia.

“Quando o colaborador tem suporte para despesas essenciais, como alimentação e saúde, ele consegue organizar melhor o orçamento e ter mais previsibilidade financeira. Isso reduz a sensação de insegurança e contribui para um ambiente mais equilibrado, tanto do ponto de vista emocional quanto profissional”, afirma.

A relação entre saúde financeira e saúde mental tem sido cada vez mais observada pelas empresas. A diminuição da preocupação com gastos essenciais tende a reduzir os níveis de estresse, favorecendo maior concentração, produtividade e qualidade de vida.

Nesse contexto, a evolução dos modelos de benefícios também acompanha as novas demandas do mercado de trabalho. Soluções digitais e personalizáveis permitem que os profissionais escolham opções mais adequadas às suas necessidades, ampliando a percepção de valor e fortalecendo a relação entre colaborador e empresa.

Para Barrochello, os benefícios corporativos devem ser encarados como parte de uma política mais ampla de cuidado com as pessoas. “Hoje, falar de benefícios é falar de qualidade de vida. As empresas estão percebendo que apoiar o equilíbrio financeiro e emocional dos colaboradores gera impactos positivos para todos os envolvidos, criando ambientes mais saudáveis e produtivos”, destaca.

Benefícios fortalecem cultura organizacional no longo prazo

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Além dos impactos imediatos sobre o bem-estar dos profissionais, os benefícios corporativos também contribuem para a construção de uma cultura organizacional mais sustentável. Ao investir de forma consistente nesse tipo de iniciativa, as organizações tendem a fortalecer relações de confiança com seus colaboradores, favorecendo a retenção de talentos e a formação de equipes mais engajadas ao longo do tempo.



À medida que temas como saúde mental e equilíbrio financeiro ganham espaço nas discussões corporativas, cresce também a expectativa de que as empresas assumam um papel mais ativo nesse cuidado. Nesse cenário, benefícios estruturados passam a integrar estratégias de valorização das pessoas e fortalecimento da marca empregadora.



“Os profissionais buscam cada vez mais empresas que demonstrem preocupação genuína com seu bem-estar. Benefícios adequados são um dos instrumentos que tornam esse compromisso visível e ajudam a construir negócios mais resilientes diante das transformações do mercado”, conclui Barrochello.