GXTrust e NoPing lançam campanha exclusiva com a Kabum

Uma parceria entre GXTrust, marca gamer da Trust especializada em periféricos e acessórios para jogos, anunciou uma parceria com a NoPing, empresa que melhora a ping em jogos online, a marca está oferecendo 30 dias gratuitos de acesso à plataforma para quem comprar produtos da Trust no até dia 30 de julho.

A iniciativa combina produtos voltados para o público gamer com um benefício focado na melhoria da experiência de conexão em partidas online. O objetivo é permitir que os compradores tenham acesso ao serviço do NoPing sem custo durante o período promocional.

Para participar, o consumidor deve adquirir um produto elegível da GXTrust e acessar a página da campanha. No formulário, será necessário informar nome, e-mail, número de WhatsApp, loja onde a compra foi realizada, número do pedido e anexar um comprovante, como nota fiscal ou recibo.

Após a validação das informações, o sistema gera uma chave promocional. O usuário deve então acessar a plataforma NoPing, criar uma conta ou fazer login e inserir o código recebido para ativar seus dias gratuitamente.

Segundo as empresas, a plataforma NoPing utiliza tecnologia de otimização de rotas para auxiliar na estabilidade da conexão durante partidas online. O serviço informa compatibilidade com mais de 3.000 jogos e oferece recursos voltados para a redução de problemas relacionados à latência, oscilações de rede e lag.

A ação promocional acontece exclusivamente no KaBuM!, onde estarão disponíveis os produtos participantes da campanha. Após a compra, os consumidores poderão resgatar 30 dias gratuitos de NoPing seguindo as regras da promoção.

A Trust atua no mercado global de acessórios digitais desde 1983. Seu portfólio é dividido entre as marcas Trust, GXTrust e Trust Smart Home, abrangendo soluções para casa, escritório, mobilidade e entretenimento digital. Entre os produtos comercializados estão teclados, mouses, headsets, cadeiras gamer, acessórios de energia e equipamentos de conectividade.

De acordo com Edwin Anthony aan de Wiel, CEO da Trusted Brands Group Latam, a parceria amplia os benefícios oferecidos aos consumidores da linha gamer da empresa.

“Essa parceria entre GXTrust e NoPing reforça nosso compromisso em entregar mais valor para a comunidade gamer. Além de oferecer periféricos pensados para performance e conforto, queremos ampliar a experiência dos jogadores com benefícios reais, como mais estabilidade, menos lag e melhor desempenho nas partidas online.”, afirmou o executivo.

O NoPing destaca que a colaboração busca aproximar os jogadores de ferramentas que impactam diretamente a experiência competitiva e a qualidade da conexão.

“A parceria com a GXTrust reúne duas marcas que atuam diretamente na experiência do jogador. Enquanto os periféricos influenciam conforto e desempenho durante as partidas, a qualidade da conexão tem impacto direto na estabilidade dos jogos online. Com essa iniciativa, ampliamos o acesso dos consumidores a uma solução que ajuda a reduzir problemas de rota e latência, permitindo que mais jogadores conheçam os benefícios da tecnologia do NoPing.”, declarou Thiago Alves, CMO do NoPing.

O prazo para resgate do benefício promocional vai até 30 de julho, conforme as regras divulgadas pelas empresas. Após concluir o cadastro e validar a compra, o consumidor poderá ativar gratuitamente o serviço do NoPing pelo período de 30 dias.

NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt