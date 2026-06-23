BRCALL destaca importância da qualidade em cada atendimento

A crescente demanda por atendimento contínuo tem levado empresas de diferentes setores a investir em estruturas capazes de garantir suporte aos clientes em qualquer horário. Nesse cenário, a BRCALL anunciou a ampliação de sua capacidade operacional para fortalecer a oferta de serviços de atendimento 24 horas, acompanhando o crescimento da procura por operações ininterruptas no mercado brasileiro e internacional.

Com atuação no segmento de contact center há 17 anos, a empresa vem expandindo sua estrutura para atender organizações que necessitam de suporte permanente em áreas como atendimento ao consumidor, suporte técnico, ouvidoria, canais de denúncia, retenção, vendas e atendimento emergencial.

Segundo Greici de Braga, CEO da BRCALL, a disponibilidade contínua deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade estratégica para muitas empresas.

“O comportamento do consumidor mudou significativamente nos últimos anos. Hoje existe uma expectativa de atendimento rápido e acessível, independentemente do horário, especialmente em operações digitais e serviços considerados essenciais”, afirma.

A expansão operacional contempla investimentos em tecnologia, monitoramento em tempo real e ampliação das equipes responsáveis pelo atendimento em português, inglês e espanhol. O objetivo é oferecer suporte para empresas que atuam em diferentes regiões e fusos horários.

Geralmente, operações 24 horas exigem uma combinação de processos estruturados, gestão eficiente de pessoas e infraestrutura tecnológica capaz de garantir estabilidade e continuidade dos serviços.

Na BRCALL, o acompanhamento dos indicadores operacionais inclui métricas como nível de serviço, tempo médio de atendimento, resolução no primeiro contato e qualidade das interações. Esses dados são utilizados para monitorar o desempenho das operações e apoiar a tomada de decisões.

Outro aspecto considerado fundamental para operações ininterruptas é a segurança da informação. O aumento do volume de dados processados exige a adoção de protocolos de proteção e conformidade alinhados às exigências regulatórias e às práticas de governança corporativa.

Além do fortalecimento tecnológico, a empresa também destaca a importância da capacitação contínua das equipes. Programas de treinamento, monitorias de qualidade e desenvolvimento de lideranças fazem parte da estratégia para manter a padronização dos atendimentos ao longo dos diferentes turnos de operação.

A ampliação da estrutura ocorre em um momento de crescimento da demanda por terceirização de serviços de atendimento, impulsionada pela necessidade das empresas de manter canais de relacionamento disponíveis durante 24 horas por dia, sete dias por semana.

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Com a expansão, a expectativa da empresa é ampliar sua capacidade de atendimento e acompanhar a evolução das necessidades de clientes que operam em mercados cada vez mais conectados e dependentes de respostas rápidas.