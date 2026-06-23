Mavenir Lança Agentic Service Assurance Framework para Monitoração e Operação de Redes

Estrutura multiagente alinhada ao TM Forum IG1251/IG1453 que aprende com a experiência da NOC para fornecer automação escalável e de ciclo fechado em redes de multifornecedores e vários domínios. A IA detecta, diagnostica, recomenda e resolve problemas de rede mais rapidamente, aprimorando a produtividade do operador e viabilizando operações de rede autônomas.

RICHARDSON, Texas, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem, lançou hoje seu Agentic Service Assurance Framework: um sistema multiagente alinhado ao TM Forum IG1251/IG1453 que automatiza operações de rede complexas em vários domínios sem substituir os sistemas existentes. A estrutura combina um Orquestrador de Intenção com um ecossistema agêntico de várias camadas no qual a IA ajuda a detectar, diagnosticar, recomendar e resolver falhas de rede mais rapidamente, aprimorando de forma mensurável a produtividade do operador e acelerando o caminho para operações de rede autônomas.

As operações de rede em domínios 5G, nativos da nuvem e IP são caras, fragmentadas e cada vez mais difíceis de gerenciar em escala. Os sistemas de garantia disparam alarmes, mas raramente diagnosticam as causas raiz. Engenheiros experientes se aposentam, levando décadas de conhecimento institucional com eles. Ambientes de multifornecedores geram dados em silos que nenhuma ferramenta única pode correlacionar. As ferramentas de IA que raciocinam somente em modelos de dados estáticos não podem preencher essa lacuna. A resposta da Mavenir é arquitetônica: uma estrutura multicamadas e multiagente que aprende com a forma como as redes são realmente operadas e automatiza o que engenheiros qualificados fazem.

No centro da estrutura está o mecanismo Intent Ops: um sistema que observa como as equipes NOC realmente funcionam, aprende os padrões por trás da resolução bem-sucedida e converte fluxos de trabalho humanos comprovados em modelos de automação repetíveis e explicáveis com proteções integradas. Ao contrário das abordagens que raciocinam somente em modelos de dados estáticos, o Intent Ops captura ativamente a experiência institucional das operações NOC ao vivo e de equipes de fornecedores terceirizados, publicando automações verificadas em um catálogo de orquestração de crescimento contínuo. Cada fluxo de trabalho é validado em relação a uma linha de base humana antes da execução autônoma. O resultado: a rede é executada com o melhor conhecimento dos operadores e não com um instantâneo congelado dela.

A estrutura ajuda a fornecer monitoramento entre domínios, correlação sensível ao contexto e análise de causa raiz orientada pela inteligência de domínio em todos os domínios, com remediação de circuito fechado nos produtos Mavenir. A integração com os agentes de IA de OSS existentes é alcançada através do protocolo Agent-to-Agent (A2A) definido em IG1453, preservando os investimentos existentes dos operadores e, ao mesmo tempo, ampliando o alcance da automação em toda a pilha da rede.

O controle operacional total de redes nativas em nuvem geograficamente distribuídas é um dos desafios mais prementes que as operadoras enfrentam atualmente. A estrutura da Mavenir ajuda a resolver isso diretamente com fluxos de trabalho orientados por IA que abrangem a topologia da implantação, integridade do aplicativo, integridade da interface e status do serviço. Todos apoiados por ações de remediação confiáveis e auditáveis.

As prioridades da estrutura são mapeadas diretamente de acordo com a demanda da operadora. Pesquisas recentes do setor classificam o rastreamento e a análise de logs orientados por IA, a correlação de falhas entre domínios e o diagnóstico automatizado de problemas complexos de interconexão como as principais prioridades operacionais. Estes são precisamente os recursos que o Agentic Service Assurance Framework da Mavenir oferece.

Destaques da Estrutura

Arquitetura Nativa Baseada em Padrões (IG1251/IG1453): Arquitetura multiagente e comunicação A2A desenvolvidas nativamente para TM Forum IG1251 e IG1453, as especificações definitivas da indústria para redes autônomas e interoperabilidade de agentes.

Arquitetura multiagente e comunicação A2A desenvolvidas nativamente para TM Forum IG1251 e IG1453, as especificações definitivas da indústria para redes autônomas e interoperabilidade de agentes. Orquestração de Intenção: Os operadores expressam os resultados desejados como linguagem natural ou intenção de voz. A plataforma interpreta, planeja, executa e valida a automação de ponta a ponta, refinando continuamente com a evolução das condições da rede.

Os operadores expressam os resultados desejados como linguagem natural ou intenção de voz. A plataforma interpreta, planeja, executa e valida a automação de ponta a ponta, refinando continuamente com a evolução das condições da rede. Captura de Conhecimento de Operações de Intenção: Aprende ativamente com os fluxos de trabalho da equipe NOC ao vivo e as operações de fornecedores terceirizados, convertendo a experiência humana comprovada em um catálogo de automação neutro e em constante crescimento.

Aprende ativamente com os fluxos de trabalho da equipe NOC ao vivo e as operações de fornecedores terceirizados, convertendo a experiência humana comprovada em um catálogo de automação neutro e em constante crescimento. Multifornecedor, Multidomínio: Abrange o monitoramento L1 para a remediação L3 em redes heterogêneas sem substituir os sistemas existentes.

Abrange o monitoramento L1 para a remediação L3 em redes heterogêneas sem substituir os sistemas existentes. Validação em Malha Fechada: Cada fluxo de trabalho automatizado é validado com fluxos de trabalho pré-validados antes da execução autônoma, garantindo consistência, precisão e uma completa trilha de auditoria. A Mavenir não recomenda simplesmente, ela fecha o ciclo.



“Cada operador com quem falo está enfrentando o mesmo contrassenso: a redes estão se tornando mais complexas e a expertise operacional necessária para gerenciá-las está se aposentando. O Intent Ops resolve esse contrassenso diretamente. Ele captura, valida e disponibiliza o conhecimento dos seus melhores engenheiros para toda a organização de operações, de forma autônoma e em escala. É assim que uma rede que realmente funciona sozinha é desenvolvida.” - Bejoy Pankajakshan, EVP, Diretor de Tecnologia e Estratégia da Mavenir



“As operadoras precisam de rotas práticas para redes autônomas que funcionem em ambientes complexos de vários fornecedores. Operações baseadas em intenção e captura de conhecimento alinhadas às estruturas do TM Forum podem ajudar a transformar a experiência comprovada em NOC em automação escalável. A abordagem da Mavenir aponta a direção que a indústria deve seguir: uma autonomia aberta e baseada em padrões, na qual as operadoras podem confiar.” - Andy Tiller, EVP, Produtos para Membros, TM Forum

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Sobre a Mavenir

A Mavenir habilita redes inteligentes, automatizadas e programáveis por meio do desenvolvimento de soluções de software de IA por design, nativas da nuvem, para operadoras de telefonia móvel. A profunda experiência com domínio de telecomunicações da empresa foi comprovada por meio de implantações com mais de 300 operadoras em todo o mundo em mais de 120 países, que juntas atendem mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. A Mavenir combina sua profunda experiência em telecomunicações com a experiência em nuvem e TI, e conjuntos de habilidades em ciência de dados essenciais para resolver desafios reais dos clientes. Suas soluções de software comprovadas são IA por design, oferecendo o futuro nativo da IA e a evolução das operadoras para TechCos. Para mais informações, visite www.mavenir.com

Contatos de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9750999)