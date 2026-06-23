World Finance Awards 2026 Confirmam a Confiabilidade e Segurança das Operações de FX e CFD para Clientes em Todo o Mundo

LONDRES, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) foi nomeado a Corretora de FX Mais Confiável e a Melhor Corretora de CFD em nível global no World Finance Awards 2026, recebendo duas honras no World Finance Forex Awards. Para os traders, o reconhecimento é um sinal independente de que as condições das quais dependem foram julgadas entre as mais fortes do mercado: preços transparentes, acesso seguro e execução confiável.

O que o reconhecimento indica

O prêmio de Corretora de FX Mais Confiável reconhece a confiança que o EBC desenvolve com o seu acesso seguro ao mercado, serviço responsivo e padrões operacionais consistentes em toda a sua rede global. Para os clientes, essa consistência é o que torna uma plataforma confiável em meio às mudanças das condições do mercado, e não somente quando ele está calmo.

O prêmio de Melhor Corretora de CFD reflete a força da oferta de CFD do EBC nos principais mercados, com execução robusta, condições de negociação profissionais e um ambiente desenvolvido para clientes de varejo, profissionais e institucionais. Preços no nível interbancário a partir de 0,0 pips e execução de ordens com média inferior a 20 milissegundos resultam em custos de negociação mais baixos e menos ordens não executadas, ajudando os clientes a agir quando as oportunidades surgem, e não depois que passaram.

“O EBC desenvolveu uma reputação difícil de ignorar neste mercado. Consistentemente transparente, consistentemente confiável e com a confiança clara dos clientes que mais importam. As duas vitórias são totalmente merecidas, e tem sido um prazer assistir ao progresso do EBC este ano. Parabéns a toda a equipe”, disse Cyril Jones, Diretor de Prêmios da World Finance.

Acesso global, com suporte local

Para os clientes, o valor desses prêmios está no que eles possibilitam. O EBC fornece acesso a moedas, commodities, índices, ações e CFDs em mais de 100 países, apoiado por equipes locais que compartilham informações de mercado e respondem em tempo real. Seja começando com pouco capital ou operando volumes profissionais, os clientes acessam os mercados globais em um único ambiente regulamentado, com suporte próximo de onde estão.

Elevando o padrão para clientes em todo o mundo

“Essas duas honras globais do World Finance Awards é um reconhecimento significativo da confiança que nossos clientes depositam em nós. Nosso foco continua sendo fornecer acesso transparente, seguro e confiável aos mercados globais de FX e CFD, enquanto continuamos a elevar o padrão do serviço para os traders em todo o mundo”, disse Christopher Stiegeler, Diretor Executivo do EBC Financial Group (Cayman) Limited.

Esse foco é demonstrado pela forma como o Grupo opera: com compromisso com a integridade, condições de negociação de alto padrão e um ambiente mais seguro e transparente no qual os clientes podem buscar oportunidades globais com confiança.

Criação de um histórico de confiança

Fundado em Londres, o EBC expandiu sua presença internacional com o estabelecimento de entidades regulamentadas nas principais jurisdições financeiras, incluindo Reino Unido, Austrália, Ilhas Cayman e África do Sul, entre outras. O Grupo agora atende clientes em mais de 100 países, com mais de 5 milhões de usuários registrados e mais de US$ 390 bilhões em volume médio de negociação mensal.

As honras de 2026 dão continuidade à uma trajetória plurianual de reconhecimento do World Finance e reforçam a posição do EBC de corretora pautada pela confiança, transparência e valor de longo prazo que oferece aos seus clientes.

Para mais informações, visite o website do EBC Financial Group www.ebc.com.

Aviso de Risco

Trading Forex (FX) e Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder os depósitos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Considere seus objetivos de investimento e tolerância ao risco cuidadosamente antes de negociar.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius e muitos outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerado uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras - confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da Universidade de Oxford e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

https://www.ebc.com/

Contato com a Mídia:

Aldric Tinker Toyad

Líder Global de RP

aldric.tinker@ebc.com

Faiz Alavi Sulaiman

Executivo Sênior de RP

faiz.sulaiman@ebc.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62f7e438-9268-4fdd-902a-d7b09dbf0a5b

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9750949)