Interactive Brokers expande suas capacidades de integração de IA, ao acrescentar ChatGPT e Grok a seu crescente conjunto de ferramentas de negociação agêntica

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), corretora internacional automatizada, anunciou hoje a expansão de seus recursos de negociação agêntica com a incorporação do ChatGPT e do Grok, ampliando ainda mais um crescente ecossistema de integrações de plataformas de IA que começou com o Claude. Disponíveis mediante mercados de conectores de IA certificados em várias plataformas líderes, estas integrações permitem que os clientes pesquisem, analisem e gerem instruções com rapidez e eficiência para descobrir instantaneamente novas oportunidades de negociação e investimento. Com este lançamento, a Interactive Brokers também amplia a seleção de produtos disponíveis para instruções de ordens, incluindo suporte para opções, mercados futuros e opções de mercados futuros, além de ações e ETFs.

"Continuamos observando um crescente interesse por parte dos investidores no uso da IA como um modo mais natural de interagir com os mercados financeiros", disse Milan Galik, Diretor Executivo da Interactive Brokers. "A integração do ChatGPT e do Grok, junto com o suporte para opções e mercados futuros, amplia as formas como os clientes podem conectar ferramentas de IA à Interactive Brokers de modo seguro para pesquisa, análise e execução. Continuaremos expandindo os recursos e as classes de ativos disponíveis através destas integrações ao longo do tempo."

Agora, os clientes podem vincular suas contas IBKR existentes ao ChatGPT, Grok ou Claude em minutos, usando seu login IBKR, sem custo adicional, sem necessidade de criar uma nova conta e sem compartilhar senhas ou chaves de API com o provedor de IA. Após a conexão, os clientes podem usar linguagem natural para explorar seu portfólio, analisar mercados e gerar instruções de ordens. Cada instrução é revisada e aprovada pelo cliente em uma aba dedicada de Instruções de IA antes de qualquer ordem ser enviada ao mercado.

O que os clientes podem obter?

Alguns exemplos dos tipos de perguntas e funcionalidades que a integração abrange:

"Mostre-me as possíveis estratégias de opções que podem ajudar a proteger os ganhos em minhas cinco maiores posições em ações e gere as instruções de ordem para cada uma delas."

A IA encontra estratégias de opções para proteger os ganhos em cinco posições e gera as instruções de compra.

"Compre 2 contratos futuros de petróleo ICE com vencimento mais próximo."

A IA gera instruções de compra para 2 contratos futuros de petróleo ICE com vencimento no mês seguinte.

"Quais das minhas posições têm atualmente um RSI acima de 70 (sobrecomprado) ou abaixo de 30 (sobrevendido)?"

A IA calcula indicadores técnicos para as participações do cliente e sinaliza posições sobrevalorizadas.

"Compare o desempenho recente de meu portfólio com o de um ETF de índice de mercado amplo."

A IA compara o desempenho agregado do portfólio com um índice relevante.

Conjunto completo de ferramentas de IA da IBKR

A integração de IA complementa as ferramentas de IA já existentes da IBKR, disponíveis diretamente nas plataformas da IBKR:

Filtros de IA: Use linguagem natural para descrever o que você está buscando – como "ações de tecnologia de pequena capitalização com forte fluxo de caixa" – e receba uma lista classificada de resultados de mais de 70.000 ações globais.

Use linguagem natural para descrever o que você está buscando – como "ações de tecnologia de pequena capitalização com forte fluxo de caixa" – e receba uma lista classificada de resultados de mais de 70.000 ações globais. Temas de investimento: Pesquise um tema como "energia limpa" ou "computação em nuvem" e veja empresas, setores e tendências relacionados.

Pesquise um tema como "energia limpa" ou "computação em nuvem" e veja empresas, setores e tendências relacionados. Conexões: Insira qualquer ação e descubra as empresas relacionadas, ETFs setoriais, derivativos, dados temáticos e contratos de eventos, tudo em uma única visualização.

Insira qualquer ação e descubra as empresas relacionadas, ETFs setoriais, derivativos, dados temáticos e contratos de eventos, tudo em uma única visualização. Pergunte à IBKR: Use linguagem natural para fazer perguntas sobre seu portfólio – como “Qual é o meu nível de concentração em tecnologia?” – e obtenha respostas baseadas nos dados de sua própria conta.

Use linguagem natural para fazer perguntas sobre seu portfólio – como “Qual é o meu nível de concentração em tecnologia?” – e obtenha respostas baseadas nos dados de sua própria conta. Resumos de notícias sobre IA: Receba resumos concisos das notícias do mercado, filtrados pelas ações e setores de seu portfólio e listas de acompanhamento – assim, as notícias mais relevantes para seus investimentos estão sempre fáceis de encontrar, com artigos importantes sinalizados automaticamente.

Para mais informações sobre a integração de IA da IBKR, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: AI Integration

Canadá: AI Integration

Reino Unido: AI Integration

Europa: AI Integration

Hong Kong: AI Integration

Singapura: AI Integration

Austrália: AI Integration

Para enviar comentários sobre as plataformas, ferramentas e serviços da IBKR, utilize: feedback@ibkr.com

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Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) é membro do índice S&P 500. Suas afiliadas proporcionam execução automatizada de ordens e custódia de títulos, commodities, câmbio e mercados de previsão, 24 horas por dia, em mais de 170 mercados em diversos países e moedas, a partir de uma plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Atendemos investidores individuais, fundos de cobertura, grupos de negociação de propriedade, consultores financeiros e corretores introdutores. Nossas quatro décadas com foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimento. Nos esforçamos em oferecer a nossos clientes preços de execução e negociação vantajosos, ferramentas de gestão de risco e portfólio, recursos de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo custo ou sem custo, que os posiciona para obter retornos superiores sobre seus investimentos. A Interactive Brokers tem sido consistentemente reconhecida como uma corretora de destaque, conquistando diversos prêmios e reconhecimentos de fontes respeitadas do setor, como Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com e muitas outras.

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