Quectel abre novo centro de P&D em Manaus, Brasil, para fortalecer a inovação, aprimorar a experiência do cliente e fornecer suporte local na América Latina

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções de IoT de ponta a ponta, anunciou hoje a abertura de um novo escritório de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em Manaus, Brasil, representando uma expansão significante da presença global em P&D da empresa e reforçando seu compromisso de longo prazo no mercado latino-americano.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260622395112/pt/

Quectel opens new R&D Center in Manaus, Brazil to strengthen innovation, enhance the customer experience and local support across LATAM

Localizado em um dos centros tecnológicos e manufatureiros mais importantes do Brasil, o Centro de P&D de Manaus focará em fornecer suporte à base de clientes locais no mercado latino-americano, gerando conscientização sobre o portfólio de soluções de IoT da Quectel, incluindo seus módulos inteligentes, tecnologias de curto alcance e soluções de IoT para PCBA/ODM (montagem de placas de circuito impresso/fabricante de design original). A nova unidade foi criada para aproximar a expertise em engenharia dos clientes e parceiros regionais, possibilitando colaboração mais rápida e suporte técnico.

"Estabelecer a presença de P&D em Manaus nos permite servir melhor nossos clientes na América Latina, ao passo em que aproveitamos o forte talento em engenharia do Brasil", comentou Ricardo Simon, diretor regional de vendas da Quectel Wireless Solutions. "Este novo escritório aprimorará nossa capacidade de fornecer soluções de IoT localizadas e de alta qualidade e fortalecer a colaboração com clientes e parceiros na região".

O Brasil foi selecionado como o local do novo centro devido ao seu forte conjunto de talentos, ecossistema eletrônico estabelecido e proximidade com importantes clientes na América Latina. O investimento reflete a estratégia da Quectel de construir recursos regionais de inovação que apoiam o desenvolvimento global de produtos, ao passo que atende os requerimentos do mercado local.

A equipe de Manaus desempenhará um papel importante no aprimoramento das soluções de IoT de ponta a ponta da Quectel, apoiando aplicações nos setores industrial, de utilidades públicas, medição inteligente, rastreamento de ativos e outros setores de alto crescimento na região. O centro também contribuirá com os programas globais de P&D, trabalhando em colaboração estreita com as equipes da Quectel em todo o mundo.

A Quectel planeja aumentar sua equipe de engenheiros de software e hardware no escritório de P&D de Manaus neste ano e seguir com este aumento para apoiar tanto a inovação local quanto as iniciativas de desenvolvimento global.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos impulsiona a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente focada no cliente, somos um provedor global de soluções de IoT de ponta a ponta, com suporte e serviços excepcionais.

Com uma equipe mundial de mais de 8.900 profissionais, somos líderes no fornecimento de soluções de IoT de ponta a ponta, abrangendo módulos celulares, GNSS, satélite, Wi-Fi e Bluetooth, antenas de alto desempenho, serviços de valor agregado e soluções completas, incluindo serviços de ODM e integração de sistemas.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações, acesse: www.quectel.com ou LinkedIn

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