AI/R amplia parceria com a Databricks e avança na integração de inteligência artificial às áreas de negócio das empresas

SÃO PAULO, June 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especialista em Agentic AI, segue ampliando sua atuação junto à Databricks, com foco na estruturação de ofertas de dados e inteligência artificial voltadas para as áreas de negócio das empresas.

Como parte desse movimento, a companhia expandiu substancialmente o número de certificações na plataforma, passando de 11 em 2024 para mais de 100 atualmente, que abrangem diferentes níveis e papéis profissionais dentro do ecossistema Databricks, incluindo Data Engineers, Data Analysts, Machine Learning Engineers e arquitetos de soluções, e comprovam domínio tanto conceitual quanto prático da plataforma.

Complementarmente, a AI/R acumula 369 badges de capacitação, que representam treinamentos técnicos e hands-on em funcionalidades específicas da plataforma. Essas badges refletem experiência prática em temas como engenharia de dados, otimização de pipelines, segurança e governança com Unity Catalog, orquestração com Databricks Workflows, MLOps com MLflow e casos de uso mais recentes envolvendo GenAI e aplicações agentic.

“O avanço da nossa parceria com a Databricks está alinhado à estratégia da AI/R, que integra desenvolvimento de software e transformação de negócio por meio de inteligência artificial baseada em agentes. Essa abordagem tem orientado nossa atuação e investimentos, conectando dados e IA às decisões operacionais e estratégicas das empresas”, ressalta Fran Muratório, SVP Global Partnership na AI/R.

Os ganhos dessa atuação já podem ser observados na prática. Em um projeto para a Ailos, sistema de cooperativas de crédito do Sul do Brasil, a AI/R estruturou uma solução baseada em Databricks e SynapseML para recomendação personalizada de produtos e ofertas a partir da integração de dados transacionais e históricos dos cooperados. Como resultado, houve um aumento de 31,6% no ticket médio em relação ao modelo anterior, além de redução significativa nos custos operacionais.

Essa trajetória também se traduz em reconhecimentos. A AI/R alcançou recentemente o nível Gold no programa de parceiros da Databricks e, em 2025, foi reconhecida pela plataforma como LATAM Delivery Excellence Partner of the Year, reforçando a consistência e a profundidade da parceria construída entre as empresas.

Como próximos passos, a companhia prevê a ampliação do desenvolvimento de projetos conjuntos com a Databricks, priorizando o aprofundamento da atuação em clientes compartilhados e a geração de novas oportunidades de negócio. A estratégia também inclui a segmentação das ofertas por indústrias, com o objetivo de desenvolver iniciativas para setores como serviços financeiros, varejo, educação, setor público e saúde.

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

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Caroline Randow

caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9750655)