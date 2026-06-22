Mercado de equipamentos laboratoriais cresce no Brasil

O mercado brasileiro de equipamentos para laboratório vive um momento de expansão consistente. Ao longo dos últimos anos, o setor passou por transformações profundas, impulsionadas pela pandemia, pelo crescimento da indústria farmacêutica nacional e pelo endurecimento das exigências regulatórias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Atualmente, o mercado está se diversificando e atraindo novos perfis de compradores, o que consolida uma trajetória de crescimento que vai além da reposição de equipamentos e consiste na atualização estrutural dos laboratórios.



De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (ABIIS), o Brasil registrou um crescimento de 4,8% no consumo de dispositivos médicos no primeiro trimestre de 2026, comparando com o ano de 2025. Entre os segmentos analisados, o de “Reagentes e analisadores para diagnóstico in vitro” se apresentou como o de maior crescimento, com alta de 7,9%, seguido pelo de “Materiais e equipamentos para saúde”, que avançaram 4,9%.



Esse movimento ocorre em um contexto de maior rigor normativo. A atualização da RDC 786/2023 da Anvisa, que estabelece novos requisitos para laboratórios de controle de qualidade, e as exigências crescentes da RDC 302/2005 para laboratórios clínicos estão obrigando empresas e instituições a renovar seus parques analíticos com equipamentos que atendam a padrões mais rígidos de rastreabilidade, calibração e desempenho.

Percepções do mercado de laboratório



Para Patrícia Pícaro, diretora comercial da Splabor, fabricante de equipamentos laboratoriais com sede em Presidente Prudente (SP) e mais de 25 anos de atuação no setor, o que se observa hoje vai além de um crescimento pontual. Com um portfólio de mais de 5.000 itens e clientes em segmentos como farmacêutico, alimentício, petroquímico, análises clínicas e universidades, a executiva acompanha de perto as mudanças no perfil de demanda do mercado.

“O comprador de equipamentos laboratoriais mudou. Hoje, ele chega mais informado, pesquisa antes de contatar o fornecedor e sabe exatamente o que precisa em termos de norma, desempenho e rastreabilidade. Isso exige do distribuidor não apenas produto, mas conhecimento técnico e capacidade de consultoria”, afirma.

A Splabor, certificada pela ONIP e distribuidora oficial da Midea Biomedical no Brasil, passou a registrar nos últimos dois anos um aumento expressivo de solicitações por equipamentos que sejam acompanhados por um suporte técnico, o que indica que laboratórios do interior e de estados menos assistidos buscam fornecedores capazes de oferecer orientações, mesmo à distância.

Buscas sobre equipamentos para laboratório no ambiente digital

O crescimento do interesse pelo segmento também é perceptível no ambiente digital. Segundo levantamento da Splabor, com base em dados de busca orgânica, “equipamentos para laboratório” registrou crescimento consistente nas pesquisas brasileiras ao longo dos últimos três anos, com picos relevantes no início de 2023, período de recomposição pós-pandemia, e no segundo semestre de 2025, acompanhando ciclos de revisão regulatória e abertura de novos laboratórios.

Segundo levantamento interno da Splabor, também com base em dados de busca orgânica, termos como “equipamentos para laboratório”, “cabine de segurança biológica”, “freezer -86°C”, “refrigeradores de vacina” e “liofilizador” figuram entre as pesquisas de maior volume e crescimento no segmento B2B, com volumes mensais que superam 8 mil buscas individuais por termo. O comportamento indica que a decisão de compra de equipamentos laboratoriais começa, cada vez mais, no Google, e não mais exclusivamente em feiras e catálogos impressos.

“O comprador vai ao digital primeiro para se educar e comparar. Quando chega até nós, já fez o dever de casa. Por isso investimos em conteúdo técnico de qualidade: para ser o primeiro ponto de contato nessa jornada”, explica Patrícia.

Mudança no perfil de comprador

Historicamente concentrado em grandes centros industriais e capitais, o mercado de equipamentos laboratoriais brasileiro vem ampliando sua atuação. A Splabor, que atende clientes em todo o território nacional, registrou nos últimos 24 meses um crescimento relevante de pedidos originados de laboratórios de médio porte no interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, regiões onde o agronegócio, a agroindústria e os polos farmacêuticos regionais têm contribuído para a abertura de novos laboratórios de controle de qualidade.



Esse movimento aponta para uma descentralização do setor que, combinada com a digitalização da jornada de compra, cria um novo mapa de oportunidades para distribuidores com capacidade técnica e logística adequadas.

Regulação como motor de demanda

Paralelo à mudança no perfil de comprador, o setor laboratorial brasileiro vive um processo de atualização normativa que impõe prazos e padrões. A adequação às resoluções da Anvisa, às normas ABNT para laboratórios de ensaio e às exigências de acreditação pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) criam uma demanda por equipamentos novos, calibrados e com documentação técnica completa. Para fabricantes que entendem sobre o contexto regulatório, como a Splabor, a demanda deixa de ser reativa e passa a ser planejada junto ao cliente.



“Acompanhamos o laboratório antes, durante e depois da adequação. Isso muda completamente a relação comercial: deixamos de ser fornecedores e passamos a ser parceiros técnicos”, ressalta a diretora.

Um cenário favorável para os próximos anos

O mercado brasileiro de equipamentos para laboratório entra na segunda metade da década com bases mais sólidas e com perspectiva de expansão sustentada. O crescimento da indústria farmacêutica nacional, que está sendo impulsionado pela política de saúde e pelo avanço dos medicamentos biológicos e similares, a expansão das universidades públicas e institutos de pesquisa e a intensificação da fiscalização sanitária no setor alimentício fomentam um cenário de demanda crescente e diversificada.

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Para a Splabor, o momento representa uma oportunidade de consolidação como referência nacional no fornecimento de soluções laboratoriais completas, da bancada ao laudo.