Smartly apresenta Smartly Synapse, o nível de orquestração de IA inteligente que impulsiona sua plataforma de publicidade

A Smartly apresentou hoje o Smartly Synapse, o nível inteligente de orquestração e memória de IA por trás de cada agente de IA da Smartly. Criado com base em anos de inteligência criativa, de mídia e desempenho multicanal, e continuamente moldada por resultados do mundo real, o Smartly Synapse transforma milhões de sinais em ações que ajudam os profissionais de marketing a planejar de modo mais inteligente, executar com mais rapidez e gerar melhores resultados de negócios.

O Smartly Synapse cria um ciclo de desempenho contínuo onde a intenção do profissional de marketing, o contexto comercial, a atividade da campanha e os resultados se informam de modo contínuo e mútuo. Seu nível de inteligência e memória compartilhadas ajuda o sistema a aprender com cada campanha, ao aprimorar recomendações, execução e desempenho futuros.

“O Smartly Synapse é o nível inteligente de orquestração e memória de IA por trás de nossos agentes de IA. Ele amplia a plataforma existente da Smartly, ao transformar dados de campanha, contexto comercial e entrada do usuário em ações coordenadas", disse Maxwell Tang, Diretor de Produtos da Smartly. "Desenvolvemos o Smartly Synapse para marcas e agências que gerenciam orçamentos de mídia complexos e fluxos de trabalho fragmentados. Nossa meta é simples: ajudar os profissionais de marketing a reduzir transferências manuais, tomar decisões mais rápidas e melhorar os resultados em todos os canais."

Atuando como o nível de memória por trás dos agentes de IA da Smartly, o Smartly Synapse sintetiza o contexto da empresa, o comportamento do usuário, as tendências de mercado, informações pré-lançamento e dados de desempenho em grande escala. Isto concede aos agentes de IA da Smartly, com foco em planejamento, execução e otimização, o contexto necessário para transformar intenções em ações. Estes sinais potencializam a tecnologia de IA proprietária da Smartly e intensificam a capacidade da plataforma de melhorar o desempenho ao longo do tempo.

A Smartly é uma empresa de tecnologia de publicidade com IA, concebida para profissionais de marketing e agências. Sua plataforma unifica criatividade, mídia e inteligência para ajudar as marcas a planejar, criar, lançar e otimizar campanhas em diversos canais. Para saber mais, acesse smartly.io.

Sobre a Smartly

A Smartly é a empresa de tecnologia de publicidade com IA, líder no relatório 'The Forrester Wave™: Creative Advertising Technologies'. Nossa plataforma unifica criatividade e mídia para produzir conteúdo criativo inteligente, dinâmico e baseado em dados, incluindo imagens e vídeos otimizados para ativação perfeita em todos os canais. As marcas gerenciam, otimizam e impulsionam campanhas de alto desempenho em um só lugar, atingindo resultados validados pela PwC, incluindo um retorno sobre o investimento em publicidade (ROAS) de 5,5 vezes e uma economia de 42 minutos por hora.

Atendemos mais de 800 marcas e gerenciamos mais de US$ 7 bilhões em investimentos publicitários globalmente. Com parcerias estratégicas nas principais plataformas de mídia, incluindo Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify e TikTok, ajudamos empresas da Fortune 500 a veicular publicidade relevante com rapidez e em grande escala. Apoiados por profundo conhecimento em mídia e suporte ao cliente de excelência, capacitamos as marcas a maximizar o desempenho e gerar resultados reais para os negócios. Acesse Smartly.io para saber mais.

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Contato para a mídia

Joseph J. Nuñez

Diretor Sênior de Comunicações Globais

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