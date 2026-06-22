Huawei GT Runner 2 é relógio oficial de Maratona no RS

A Huawei anuncia sua parceria como patrocinadora oficial da New Balance 42k Porto Alegre 2026, uma das maiores maratonas do Brasil, que acontecerá no dia 12 de julho na capital gaúcha. O HUAWEI WATCH GT Runner 2 será o relógio oficial do evento, levando ao pulso dos corredores a mesma tecnologia desenvolvida ao lado do maior maratonista de todos os tempos: Eliud Kipchoge, bicampeão olímpico e único a completar 42 km em menos de duas horas.

A empresa terá um espaço especial dentro da feira dos corredores e durante a Maratona, para apresentar seus relógios de corrida. E, para marcar a presença de Eliud Kipchoge no país, a empresa também trará ao Brasil a versão Race Legend do produto. Inspirada no espírito da maratona, esta edição incorpora a disciplina, a paixão pelas conquistas, a fé e a perseverança inabalável, como uma homenagem a todos os corredores que nunca se conformam. Quatro cores de pulseira incorporam a mentalidade do corredor, juntamente com o mostrador ‘Racing Legend’ para registrar cada marco.

O HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition apresenta uma pulseira que combina as cores azul, vermelho, branco e verde, cada uma com um significado próprio. O azul incorpora a disciplina absoluta, aquelas madrugadas e entardeceres em que os corredores superam seus limites pessoais. O vermelho reflete a paixão pelos avanços, o esforço constante para ser mais rápido do que ontem. O branco simboliza a fé na superação das barreiras físicas, enquanto o verde evoca a verdadeira perseverança, o poder inabalável que impulsiona os corredores na pista.

O mostrador ‘Racing Legend’ apresenta um design inspirado na cadência da corrida: sua marcante paleta vermelha e verde funde a estética da velocidade com a paixão pela competição. O mostrador exibe cinco métricas-chave da corrida: tempo de recuperação, índice de capacidade de corrida (RAI), carga de treinamento semanal (WTL), VO2 Máx e índice de treinamento, oferecendo a cada corredor informações precisas e respaldadas pela ciência sobre seu desempenho.

Kipchoge não apenas empresta seu nome ao produto; ele esteve diretamente envolvido em seu desenvolvimento. Ao longo de cinco anos de pesquisa e co-criação junto à Huawei, o atleta queniano ajudou a transformar a ciência da alta competição em funcionalidades acessíveis a qualquer corredor. Como embaixador global da linha Runner, sua participação reforça a proposta do relógio de unir tecnologia de ponta e performance esportiva real.

O HUAWEI WATCH GT Runner 2 foi desenvolvido para atender desde corredores iniciantes até atletas de alta performance. Com estrutura em liga de titânio de alta resistência, pesa apenas 34,5 gramas e possui espessura de 10,7 mm. Além disso, a pulseira AirDry foi desenvolvida para aumentar a respirabilidade e a resistência ao suor. Inspirado na estética do automobilismo de alta performance, o modelo está disponível nas cores Dawn Orange, Dusk Blue e Midnight Black.

O smartwatch incorpora uma abordagem científica ao treinamento de corrida. Entre os destaques está o algoritmo avançado de detecção de limiar de lactato, que ajuda os corredores a compreender melhor sua intensidade de esforço e estruturar treinos mais eficientes. O dispositivo também oferece medição de potência de corrida, análise de carga de treinamento, previsões de desempenho e planos personalizados baseados nos objetivos de cada usuário.

Entre os recursos mais avançados está o Modo Inteligente de Maratona, desenvolvido para auxiliar corredores durante provas de longa distância. Antes da largada, o relógio cria um plano personalizado com previsão de tempo de conclusão. Durante a corrida, fornece recomendações dinâmicas de ritmo, lembretes inteligentes de hidratação e reposição energética e exibe métricas em tempo real diretamente na tela. Ao final da prova, gera uma análise detalhada do desempenho para apoiar a evolução do atleta.

O sistema de posicionamento também recebeu avanços importantes. Equipado com uma nova arquitetura de antena flutuante 3D e design otimizado, o WATCH GT Runner 2 oferece até 250% mais precisão de GPS em comparação à geração anterior, garantindo rastreamento confiável mesmo em áreas urbanas densas ou percursos desafiadores. O monitoramento de saúde é conduzido pelo sistema HUAWEI TruSense, que acompanha frequência cardíaca com até 98% de precisão, além de métricas como SpO?, ECG e variabilidade da frequência cardíaca, oferecendo uma visão abrangente da condição física do usuário.

Compatível com smartphones Android e iOS, o dispositivo combina desempenho esportivo e praticidade para o dia a dia. A autonomia da bateria chega a até 14 dias de uso leve, sete dias de uso típico e até 35 horas de exercício contínuo ao ar livre.

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A New Balance 42k Porto Alegre é um dos eventos de corrida do calendário nacional, reunindo atletas de alto rendimento e corredores de todos os perfis. Com a parceria, a Huawei reforça seu compromisso com o esporte de corrida no Brasil e amplia sua presença nos principais eventos de atletismo do país.