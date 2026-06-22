Skincare de inverno exige mais estratégia e menos excesso

Com a chegada das temperaturas baixas, a pele inevitavelmente sente os impactos, tornando-se mais propensa ao ressecamento, à sensibilidade e à perda de viço. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), essas alterações ocorrem porque a baixa umidade do ar e o frio diminuem a transpiração corporal. Somado a isso, o hábito de tomar banhos mais quentes remove a camada de oleosidade natural, essencial para a proteção, resultando em uma pele com aspecto áspero e esbranquiçado.

Neste cenário, adaptar a rotina de cuidados com a pele é fundamental. Segundo a dermatologista Daniela Pimentel (CRM-SP 112165/RQE 40640), a tendência do “skinimalismo” ganha força, propondo uma rotina mais enxuta e inteligente. “Essa abordagem abandona o excesso de passos e foca em produtos multifuncionais que, além de hidratar, também restauram e protegem a barreira cutânea de forma eficaz”, afirma a médica.

Na hora de escolher os produtos, a profissional recomenda priorizar aqueles que apresentam ingredientes que ofereçam hidratação profunda e ação calmante. “Cremes hidratantes e séruns são ótimas opções, especialmente aqueles que contêm vitaminas como a B3 (niacinamida), que fortalece a barreira cutânea e reduz a vermelhidão, e a B5 (pantenol), que ajuda a reparar e suavizar a pele, tornando-a mais hidratada ao longo do dia. Outro ativo que tem se mostrado eficiente é o Blue Daisy, um ingrediente botânico que acalma e ajuda a manter a hidratação por mais tempo”, comenta a dermatologista.

Para a influenciadora de beleza Alana Marins (@alanamarins), um bom hidratante é indispensável em sua rotina de skincare. “Eu sempre sentia minha pele sofrer no inverno, até que entendi que o segredo não era usar mil produtos, mas sim os produtos certos. Adotar essa abordagem mais minimalista e incluir os hidratantes de Cetaphil na minha rotina diária fez toda a diferença. Uso o Cetaphil Optimal Hydration Water Gel Restaurador no rosto para garantir aquela hidratação prolongada, e não abro mão da Loção Hidratante da marca para manter a pele do corpo macia e livre de ressecamento. É a combinação perfeita de eficácia e simplicidade”, compartilha Alana.



Pele hidratada profundamente com ácido hialurônico injetável

Além dos dermocosméticos, segundo a dermatologista Daniela, também é possível investir em procedimentos estéticos que ajudam a promover uma hidratação mais profunda da pele, como o ácido hialurônico injetável.

“Esse é um dos tratamentos que costumo indicar para os meus pacientes nessa época do ano. O procedimento é seguro e bem versátil, pois, além do rosto, também pode ser aplicado no colo, no pescoço e nas mãos. Ele age de forma muito mais efetiva, já que atua nas camadas mais profundas da pele para recuperar a hidratação, apresentando resultados imediatos e de longa duração”, detalha a médica.

Uma das opções de ácido hialurônico injetável disponíveis no mercado é Restylane, linha reconhecida por redefinir contornos e melhorar a qualidade da pele, com naturalidade e personalização. Sua versão Restylane Skinboosters melhora, por exemplo, a hidratação do dorso das mãos por até 15 meses. O produto ainda melhora outros aspectos, como: cicatrizes de acne e poros, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas.

Além deste tratamento, os dermocosméticos também podem complementar a rotina de skincare durante o inverno. Abaixo é possível conferir alguns produtos da marca Cetaphil que contêm ativos que ajudam durante os dias mais frios e secos:

Cetaphil Optimal Hydration Water Gel Restaurador 48g garante uma sensação e aparência de pele suave depois do uso, com ação hidratante imediata e prolongada por 72 horas após uma única aplicação. Além disso, não deixa aquela sensação de pele pesada e oleosa, pois é absorvido instantaneamente. Apresenta também o exclusivo Complexo HydroSensitiv™?, ativo que aumenta a concentração de água na pele em 50%, proporcionando maior retenção e hidratação.

Cetaphil Optimal Hydration Sérum Hidratante Facial 48h 30ml oferece hidratação intensa e aumenta a concentração de água em 50%, trazendo maior retenção hídrica na pele. Sua fórmula com ácido hialurônico de rápida absorção nutre instantaneamente, promovendo melhora significativa da textura da pele já após o primeiro mês de uso.

Cetaphil Loção Hidratante 473ml, com uma textura leve, estimula as 15 ceramidas que a pele precisa, recupera a barreira cutânea e reduz imediatamente o ressecamento e a aspereza.

Cetaphil Creme Hidratante 453g é clinicamente testado para acelerar o reparo da barreira cutânea danificada em uma semana. Assim, protege contra os cinco sinais da pele sensível: barreira cutânea enfraquecida, ressecamento, aspereza, desconforto e repuxamento.



Cetaphil Loção Facial Hidratante com Ácido Hialurônico 50ml foi lançada em parceria com a apresentadora Sabrina Sato. Graças à presença do exclusivo Ácido Hialurônico Hyacare® 50, que combina pequenas partículas que penetram profundamente na pele, a loção melhora a viscoelasticidade e promove efeito rejuvenescedor, sendo ótima para usar antes da maquiagem.

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Vale ressaltar que, antes de usar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista. No caso de Restylane, a aplicação deve ser feita por um profissional de saúde habilitado à prática de estética injetável.