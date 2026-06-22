Apnetworks projeta crescimento de 35% com outsourcing de TI

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O mercado brasileiro de outsourcing de equipamentos de tecnologia da informação (TI) vive um momento de expansão acelerada. A busca por modelos mais flexíveis, seguros e capazes de reduzir custos operacionais tem levado empresas de diferentes setores a substituir a compra de aparelhos pelo modelo de serviços gerenciados.



Nesse cenário, a Apnetworks registrou crescimento de 30% em 2025, com projeções de avançar mais de 35% em 2026, consolidando sua posição como uma das principais fornecedoras nacionais de soluções de PC as a Service.



Com 22 anos de atuação, mais de 40 mil equipamentos alugados e 400 clientes atendidos em todo o Brasil, a empresa fortalece sua presença no mercado com foco em gestão integrada, atendimento humanizado e eficiência operacional. Segundo Paulo Mattos, diretor comercial e fundador da empresa, o avanço é resultado da confiança construída ao longo dos anos e da adaptação às novas demandas corporativas.



“As empresas estão buscando cada vez mais eficiência, previsibilidade financeira e agilidade tecnológica. Hoje, ninguém quer ficar preso a um parque tecnológico obsoleto ou imobilizar capital em equipamentos. Elas querem tecnologia funcionando, suporte rápido e capacidade de evolução constante”, afirma.



O crescimento da Apnetworks acompanha a expansão global do modelo Device as a Service (DaaS). Um levantamento da Fortune Business Insights estima que o mercado mundial ultrapasse faturamento de USD 55,75 bilhões em 2026, podendo chegar a USD 262,1 bilhões até 2034. No Brasil, projeções da IMARC Group indicam que o mercado de outsourcing de TI deve atingir USD 17,6 bilhões até 2034.



Mattos avalia que o outsourcing deixou de ser tendência para se tornar necessidade. “Quando a empresa compra equipamento, ela assume depreciação, manutenção, suporte e atualização tecnológica. No modelo de outsourcing ou PC as a Service, ela transforma isso em previsibilidade, escalabilidade e eficiência operacional.”



“Além disso, o ciclo tecnológico hoje é muito rápido. O equipamento que é moderno hoje pode não atender mais daqui a dois ou três anos. O outsourcing permite que as empresas acompanhem essa evolução sem precisar fazer novos investimentos pesados”, acrescenta.



A trajetória de mais de duas décadas da Apnetworks é apontada como diferencial competitivo. “A empresa nasceu do zero, sem investidores, sem estrutura e sem atalhos. Foram mais de duas décadas construindo relacionamento, aprendendo com o mercado e evoluindo junto com os clientes. Isso gera confiança porque o cliente sabe que está falando com uma empresa sólida, preparada e que entrega o que promete”, destaca Mattos.



Além da locação de equipamentos, a Apnetworks oferece gestão integrada por meio da ferramenta APX, que permite controle do parque tecnológico, monitoramento, suporte especializado, gestão de ciclo de vida dos equipamentos, logística e troca rápida. “Na prática, isso reduz indisponibilidade, evita gargalos e libera o time interno do cliente para focar no negócio principal da empresa. Nosso objetivo é simplificar a operação tecnológica do cliente. Quanto menos tempo ele gastar resolvendo problemas de TI, mais ele consegue focar em crescimento, estratégia e produtividade”, explica o executivo.



A empresa também acompanha de perto as transformações do mercado relacionadas à mobilidade, segurança cibernética, inteligência artificial e modernização da infraestrutura. “Hoje falamos de ambientes híbridos, mobilidade, trabalho remoto, segurança avançada, IA integrada à operação e infraestrutura cada vez mais conectada e inteligente. Isso exige flexibilidade e capacidade de adaptação”, afirma.



Entre as tendências que devem impulsionar o setor nos próximos anos, Mattos ressalta o crescimento do modelo Everything as a Service, a maior demanda por cibersegurança, a renovação acelerada de equipamentos impulsionada pela IA, a expansão do trabalho híbrido e a necessidade de gestão centralizada dos ambientes tecnológicos.



“As empresas estão percebendo que precisam de parceiros estratégicos e não apenas fornecedores. Nosso foco é crescer com consistência, mantendo qualidade, agilidade e relacionamento de longo prazo”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://apnetworks.com.br/