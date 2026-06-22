Porta para o Direito: plataforma apoia jovens na profissão

Em um mercado jurídico cada vez mais competitivo, estudantes de Direito e jovens advogados podem enfrentar desafios crescentes para conquistar as primeiras oportunidades profissionais no Brasil. A exigência de experiência prévia, a alta concorrência por vagas e a dificuldade de construir networking ainda nos primeiros anos da carreira tornam a inserção no setor um dos principais gargalos da profissão.

Segundo o artigo “Um retrato da jovem advocacia e o mercado de trabalho”, um levantamento realizado em 2022 pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) revelou que mais de 60% das oportunidades de estágio em Direito em São Paulo exigiam algum grau de experiência prévia.

Priscila Pinheiro, advogada e CEO da plataforma Correspondente Dinâmico, reforça esse cenário e afirma que o mercado jurídico brasileiro é altamente competitivo, especialmente para quem está iniciando a carreira sem experiência prática consolidada ou uma rede de contatos estruturada.

De acordo com ela, muitos jovens profissionais enfrentam dificuldades para conquistar as primeiras oportunidades justamente devido à crescente exigência por experiência prévia. “Isso acaba gerando insegurança sobre como ingressar efetivamente na prática jurídica e construir uma trajetória sustentável no início da carreira”, acrescenta.

Correspondência jurídica como porta de entrada

Uma porta de entrada importante para o mercado de trabalho, a correspondência jurídica permite que estudantes, bacharéis e jovens advogados tenham contato direto com a rotina prática da advocacia. Conforme explica Pinheiro, atividades como audiências, protocolos, diligências e acompanhamento processual proporcionam experiência prática desde os primeiros anos da trajetória profissional.

“Além disso, a atividade também possibilita geração de renda e construção de networking com escritórios e departamentos jurídicos, além de trazer muita experiência para os profissionais”, informa.

A profissional ressalta ainda que a atuação como correspondente jurídico pode contribuir para que o jovem advogado desenvolva maior familiaridade com rotinas forenses, comunicação profissional, cumprimento de prazos, organização de demandas e relacionamento com escritórios e clientes. “Isso desenvolve mais segurança prática e amplia o entendimento sobre o funcionamento do Judiciário em diferentes contextos”, pontua.

Tecnologia amplia conexões no setor jurídico

Com mais de dez anos de experiência conectando profissionais, o Grupo Adali, fundador da plataforma Correspondente Dinâmico, que além de diretório possui um sistema de contratação, onde os contratantes inserem suas demandas e os correspondentes locais são notificados em tempo real, já realizou mais de 3,2 milhões de conexões.

Gian Nunes, cofundador do Correspondente Dinâmico e especialista em tecnologia, explica que a plataforma pode contribuir para o setor ao centralizar oportunidades em um ambiente digital estruturado, facilitando a conexão entre contratantes e correspondentes jurídicos em diferentes regiões do Brasil.

Segundo ele, a tecnologia permite organizar demandas, ampliar a visibilidade dos profissionais e tornar os processos de contratação mais ágeis e transparentes. “Isso ajuda a transformar a correspondência jurídica em uma atividade mais organizada e acessível, inclusive para profissionais que ainda estão iniciando sua atuação no mercado”, enfatiza.

De acordo com Nunes, o avanço das plataformas digitais também vem reduzindo barreiras geográficas ao direcionar demandas para profissionais compatíveis com cada região e perfil de atuação. “Isso facilita tanto a rotina dos escritórios que precisam de apoio operacional quanto a dos profissionais que buscam oportunidades práticas de atuação”, afirma.

Digitalização deve fortalecer modelo nos próximos anos

Para os próximos anos, Pinheiro acredita que a correspondência jurídica deve ampliar ainda mais sua relevância como ferramenta de desenvolvimento profissional e suporte operacional para escritórios e departamentos jurídicos.

Segundo a CEO, o avanço da digitalização no setor jurídico tem impulsionado modelos que conectam profissionais e oportunidades de maneira mais ágil, estruturada e acessível, acompanhando as novas demandas da advocacia contemporânea.

“A correspondência deixa de ser vista apenas como atividade complementar e passa a ocupar um papel importante na formação prática, no networking e no crescimento inicial de muitos profissionais do Direito”, conclui.

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