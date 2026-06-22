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Avaliação médica metabólica sustenta emagrecimento

Com a popularização das “canetas emagrecedoras”, especialistas alertam que perder peso com saúde exige também avaliação metabólica, preservação muscular e acompanhamento médico contínuo

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Repórter
22/06/2026 12:54

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Dieting Concept. Slim Young Lady In Oversized Jeans Standing Over Pink Background, Unrecognizable Slender Woman With Drawn Fat Silhouette Around Body Comparing Size After Slimming, Collage
Dieting Concept. Slim Young Lady In Oversized Jeans Standing Over Pink Background, Unrecognizable Slender Woman With Drawn Fat Silhouette Around Body Comparing Size After Slimming, Collage crédito: DINO

Semaglutida e tirzepatida podem ser nomes ainda pouco usados fora dos consultórios médicos, mas Ozempic e Mounjaro viraram termos corriqueiros nas mesas de jantar, aplicativos de mensagens e redes sociais. Popularizados como "canetas emagrecedoras", esses medicamentos injetáveis ganharam visibilidade nos últimos anos em meio ao crescimento da obesidade no país, que passou de 11,8% em 2006 para 25,7% em 2024, segundo a pesquisa Vigitel 2006-2024, do Ministério da Saúde.

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Essa popularização, no entanto, trouxe também a aposta no emagrecimento rápido, muitas vezes sem acompanhamento médico adequado. Para especialistas, a abordagem fragmentada, focada apenas na perda de peso como número, ignora a complexidade do processo e pode colocar em risco tanto os resultados quanto a saúde do paciente.

"O risco é acreditar que as ‘canetas’, sozinhas, resolvem o problema", avalia o Dr. Mateus Vilela, médico especialista em emagrecimento e saúde metabólica. "O excesso de peso raramente tem uma única causa. Alterações hormonais, resistência à insulina, deficiência de vitaminas, sono inadequado, estresse e hábitos alimentares inadequados podem dificultar o emagrecimento e comprometer os resultados. Por isso, antes de iniciar qualquer tratamento, é fundamental entender o que está por trás do ganho de peso", diz.

Perda muscular e efeito rebote

Um dos efeitos do emagrecimento sem acompanhamento é a perda de massa muscular. Quando o processo ocorre de forma acelerada ou baseado apenas em restrição calórica, o organismo pode recorrer à degradação muscular como fonte de energia, prejudicando tanto a estética quanto o metabolismo.

"A massa muscular é um dos principais determinantes da saúde metabólica. Ela influencia o gasto energético, a força, a disposição e ajuda a manter os resultados do emagrecimento a longo prazo. Quando o paciente perde músculo em excesso, o metabolismo desacelera e podem surgir sintomas como fadiga, fraqueza e piora da qualidade de vida. Por isso, preservar massa muscular é uma prioridade durante todo o tratamento", explica o Dr. Mateus Vilela.

Adultos com sobrepeso ou obesidade em restrição calórica voluntária sem programa estruturado de exercícios perdem, em média, entre 1 e 2,5 kg de massa muscular a cada 10 kg de peso reduzido, de acordo com um estudo publicado no periódico Obesity, conduzido pela Louisiana State University.

Sem a proteção dos músculos, abre-se caminho para o chamado efeito rebote — o reganho de peso após o fim de um tratamento, como explica o Dr. Mateus Vilela. "Ele geralmente acontece quando o emagrecimento é baseado apenas em restrição calórica ou no uso de medicações sem mudanças estruturais nos hábitos do paciente. Nesses casos, o organismo tende a recuperar o peso perdido após o término do tratamento. Para evitar isso, é fundamental preservar a massa muscular, melhorar a saúde metabólica e criar hábitos que possam ser mantidos a longo prazo", destaca o médico.

Protocolos individualizados

Médicos que atuam com emagrecimento têm adotado abordagens baseadas em avaliação ampla e personalização de protocolos. "Não existe protocolo universal para emagrecimento. Cada paciente possui características metabólicas, hormonais e comportamentais próprias, que precisam ser consideradas durante a elaboração do tratamento", descreve o Dr. Mateus Vilela.

A construção da estratégia considera o peso do paciente; sua composição corporal, que é a proporção entre gordura, músculo e outros tecidos; o perfil metabólico, avaliado por marcadores laboratoriais como glicemia, insulina, colesterol e triglicérides; o histórico hormonal, que é a presença de alterações em hormônios que influenciam o peso, como tireoide e cortisol; e a rotina, incluindo padrões de sono, alimentação e atividade física. 

O acompanhamento contínuo também é apontado como fator determinante para os resultados. "Além da perda de gordura, observamos frequentemente melhora da disposição, qualidade do sono, autoestima, saúde metabólica e bem-estar geral. Quando conduzido corretamente, o emagrecimento deixa de ser apenas uma mudança estética e passa a representar uma verdadeira transformação de saúde e qualidade de vida", conclui o Dr. Mateus Vilela.

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