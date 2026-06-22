Diogo Ferraz participa do Prêmio Sindirepa-SP

O empresário Diogo Ferraz Britto Lins participou da 17ª edição do Prêmio Sindirepa-SP – Os Melhores do Ano, uma das mais importantes e tradicionais premiações da cadeia automotiva nacional. O convite foi realizado pelo presidente do SINDIREPA-SP, Antonio Carlos Fiola Silva, e pelo presidente do CONAREM, José Arnaldo Laguna, reunindo algumas das principais lideranças da reparação automotiva brasileira.

Realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o evento reconheceu empresas, fabricantes e marcas que se destacaram pela qualidade, inovação, desempenho, confiabilidade e relacionamento com os profissionais da reparação automotiva.

Considerado uma das premiações de maior credibilidade do setor, o Prêmio Sindirepa-SP possui uma característica que o diferencia de outras iniciativas do mercado: os vencedores são escolhidos pelos próprios reparadores, profissionais que convivem diariamente com os produtos e possuem conhecimento técnico para avaliar aspectos como qualidade, durabilidade, suporte técnico, disponibilidade e desempenho.

A cerimônia reuniu executivos, empresários, representantes de entidades setoriais, fabricantes e fornecedores de destaque no mercado nacional e internacional. Entre as empresas presentes estavam algumas das marcas mais reconhecidas do setor automotivo mundial, como Bosch, Mahle, Wega Motors e Continental, além de diversos fabricantes e distribuidores que desempenham papel relevante no desenvolvimento do mercado de reposição brasileiro.

O evento reuniu ainda importantes representantes institucionais do setor, entre eles Robson Breviglieri, do SINCOPEÇAS-SP, entidade que desempenha papel relevante na representação do comércio de autopeças e no fortalecimento da cadeia de reposição automotiva.

Entre as lideranças presentes, também esteve Andreia Arone, uma das profissionais mais atuantes do SINDIREPA-SP e referência no relacionamento institucional da entidade. Seu trabalho tem contribuído diretamente para a integração entre oficinas, fabricantes, distribuidores e demais agentes da cadeia de reparação automotiva, fortalecendo a aproximação entre os diversos elos que compõem o aftermarket brasileiro.

A presença de lideranças de diferentes segmentos reforçou o caráter estratégico da premiação para o desenvolvimento do mercado de reposição nacional.

Além de participar da cerimônia como convidado das lideranças do setor, Diogo Ferraz Britto Lins também integrou oficialmente a programação do evento, sendo convidado para realizar a entrega de uma das categorias da premiação.

A participação na condução da solenidade reforça o reconhecimento conquistado pelo empresário junto às entidades representativas da reparação automotiva e evidencia sua crescente atuação institucional dentro do aftermarket brasileiro.

Segundo Diogo Ferraz Britto Lins, participar de um evento dessa relevância representa uma oportunidade de fortalecer relacionamentos, trocar experiências e acompanhar de perto as transformações que estão moldando o futuro do setor.

“O Prêmio Sindirepa-SP possui um significado muito especial porque o reconhecimento vem diretamente dos reparadores, profissionais que conhecem a realidade das oficinas e avaliam diariamente os produtos utilizados no mercado. É uma premiação que possui enorme credibilidade e que contribui diretamente para elevar os padrões de qualidade de toda a cadeia automotiva”, afirmou.

O empresário também destacou a satisfação de participar ativamente da cerimônia.

“Foi uma grande honra ser convidado para entregar uma das categorias da premiação. Estamos falando de um reconhecimento construído pela opinião dos próprios profissionais da reparação automotiva, que são fundamentais para o funcionamento de toda a cadeia do aftermarket. Valorizar essas empresas é valorizar a evolução técnica do setor”, ressaltou.

A presença de Diogo Ferraz Britto Lins ocorre em um momento de maior aproximação institucional com as principais entidades representativas do segmento. Recentemente, o empresário participou de reuniões estratégicas com lideranças do SINDIREPA-SP e passou a integrar o programa Empresa Amiga da Oficina, iniciativa voltada ao fortalecimento das relações entre fabricantes, distribuidores, oficinas e profissionais da reparação automotiva.

Para Antonio Carlos Fiola Silva e José Arnaldo Laguna, iniciativas como o Prêmio Sindirepa-SP exercem papel fundamental no desenvolvimento do mercado, estimulando a busca contínua por qualidade, inovação e excelência no atendimento às oficinas e aos consumidores finais.

Ao longo de suas 17 edições, a premiação consolidou-se como um dos mais importantes instrumentos de valorização da indústria de autopeças e do mercado de reposição automotiva no Brasil, incentivando investimentos em tecnologia, capacitação e desenvolvimento de produtos cada vez mais alinhados às necessidades dos reparadores.

Mais do que uma cerimônia de reconhecimento, o Prêmio Sindirepa-SP tornou-se um ponto de encontro estratégico para os principais representantes do aftermarket brasileiro, promovendo integração, troca de conhecimento e fortalecimento institucional entre todos os elos da cadeia automotiva.

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Em um cenário de constantes transformações tecnológicas, eletrificação da frota e evolução dos sistemas automotivos, eventos como esse reforçam a importância da qualificação técnica, da inovação e da colaboração entre fabricantes, distribuidores, oficinas e entidades representativas para garantir um mercado cada vez mais competitivo e preparado para os desafios do futuro.