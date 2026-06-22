China Link promove matchmaking entre China e Brasil

O avanço da mobilidade elétrica e o aumento da presença de fabricantes chineses no mercado brasileiro têm ampliado a busca por novas conexões comerciais entre empresas dos dois países. Nesse cenário, a Eletrocar Show, que acontece nos dias 22 e 23 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo, receberá uma rodada de negócios que reunirá cerca de 21 fornecedores chineses do setor automotivo e aproximadamente 50 compradores brasileiros em reuniões previamente agendadas.

A iniciativa, denominada Matchmaking China Link - Eletrocar, foi desenvolvida para aproximar empresas com interesses comerciais compatíveis, promovendo encontros individuais entre compradores e fornecedores da cadeia de mobilidade e veículos elétricos. A ação será realizada dentro da programação da Eletrocar, evento voltado à mobilidade elétrica e às novas tecnologias do setor automotivo.

Os fornecedores participantes representam diferentes segmentos da cadeia produtiva, incluindo scooters e motos elétricas, veículos elétricos e componentes de mobilidade, autopeças e sistemas automotivos, baterias, soluções de carregamento e energia, além de acessórios e equipamentos veiculares.

Diferentemente do modelo tradicional de networking em feiras e eventos, a rodada de negócios contará com reuniões previamente estruturadas. Antes do evento, será realizado um trabalho de identificação de interesses e compatibilidade entre as empresas participantes, permitindo que cada comprador tenha uma agenda personalizada de encontros.

Segundo Phillipe Costa, diretor operacional e de Supply Chain da China Link, empresa responsável pela organização da ação, o objetivo é tornar o processo de prospecção mais eficiente para compradores e fornecedores.

“Estamos conectando diretamente fornecedores chineses do setor de mobilidade e veículos elétricos com compradores brasileiros por meio de reuniões individuais previamente agendadas. Isso permite que os compradores tenham acesso a contatos qualificados e conversem com empresas alinhadas aos produtos que procuram, enquanto os fornecedores encontram potenciais clientes já mapeados de acordo com seus interesses”, afirma.

Além da organização do matchmaking, Costa participará da cerimônia oficial de abertura da Eletrocar, no dia 22 de junho, representando a China Link ao lado de outras lideranças ligadas ao setor.

A proposta da rodada de negócios é aumentar a assertividade dos encontros comerciais realizados durante a feira, reduzindo o tempo normalmente dedicado à prospecção e à identificação de parceiros estratégicos. Para isso, a organização realiza previamente a curadoria dos participantes e o cruzamento de informações entre compradores e fornecedores.

“Nossa equipe identifica os fornecedores compatíveis com o perfil de cada cliente, organiza a agenda de reuniões e acompanha o desenvolvimento das negociações. O objetivo é criar oportunidades de conexão que tenham potencial real de se transformar em negócios”, explica Costa.

Esta será a primeira iniciativa do gênero promovida pela China Link dentro de uma feira voltada ao setor automotivo. A expectativa é que os encontros realizados durante o evento gerem entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões em oportunidades de negócios.

Assim, o movimento reflete a crescente integração entre empresas brasileiras e fornecedores chineses em segmentos ligados à mobilidade elétrica, um mercado que tem ganhado relevância no país, impulsionado pela expansão dos veículos eletrificados e pelo avanço de novas tecnologias voltadas ao transporte sustentável.

Sobre a China Link

Fundada em outubro de 2009, a China Link é uma empresa brasileira especializada em consultoria de importação e comércio exterior, com foco estratégico na China e em outros mercados asiáticos. Ao longo de sua trajetória, consolidou-se como referência em soluções B2B para empresas que buscam estruturar, otimizar e escalar operações internacionais com segurança, eficiência e inteligência de negócios.

A empresa atende organizações de diferentes portes e segmentos, com projetos desenvolvidos para marcas como Carrefour, Buddemeyer, HP, Klabin, Farmaervas, Flamengo FC, Ford, Fox, CVC, Rock in Rio, Scania, Sebrae, Track & Field e Trifil.

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