Hotel de Ponta Negra, em Natal, entra no top 10% mundial

Um hotel localizado de frente para a praia de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte, conquistou neste ano o Travellers' Choice 2026, premiação do TripAdvisor que distingue os estabelecimentos classificados entre os 10% mais bem avaliados do mundo pela plataforma. O reconhecimento marca a terceira vez que o Esmeralda Praia Hotel figura entre os premiados, após conquistas nas edições de 2023 e 2025, reacendendo o debate sobre o avanço qualitativo da hotelaria no Nordeste brasileiro e o posicionamento crescente da região em rankings internacionais de turismo.

A conquista ocorre em um contexto de expansão do turismo brasileiro e de maior influência das plataformas digitais na decisão de viagem. Baseado na experiência reportada pelos próprios hóspedes, o Travellers' Choice é considerado um dos reconhecimentos de maior visibilidade internacional para empreendimentos do setor turístico.

Como funciona o prêmio

Segundo o TripAdvisor, o Travellers' Choice é calculado a partir de avaliações reais de viajantes registradas ao longo de 12 meses consecutivos na plataforma, considerando volume, qualidade e consistência das notas atribuídas pelos hóspedes. A metodologia, de acesso público, confere ao prêmio ampla credibilidade como indicador de qualidade percebida, diferenciando-o de certificações técnicas ou selos concedidos por organismos do setor.

Segundo o press release oficial enviado aos ganhadores do prêmio, o TripAdvisor é a maior plataforma de orientação de viagens do mundo e conta com mais de 1 bilhão de avaliações registradas. Para Matt Dacey, diretor de marketing da plataforma, figurar entre os mais bem avaliados globalmente representa um impacto direto e mensurável deixado nos visitantes. “Estar entre os melhores percentuais de estabelecimentos globalmente significa que você causou um impacto tão memorável nos seus visitantes que muitos deles dedicaram tempo para acessar a plataforma e deixar uma avaliação positiva sobre a experiência”, afirmou o executivo.

Rio Grande do Norte no radar internacional

O Rio Grande do Norte acumula histórico de visibilidade em roteiros turísticos nacionais e internacionais. Destinos como Pipa e Genipabu aparecem em guias e plataformas de viagem voltados ao público estrangeiro, contribuindo para projetar a costa potiguar fora do Brasil. A Lonely Planet, por exemplo, descreve Pipa como um dos destinos de destaque do Nordeste brasileiro, enquanto portais internacionais como o Culture Trip incluem as dunas de Genipabu entre atrações brasileiras de interesse turístico.

O cenário acompanha um movimento nacional. Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), o Brasil recebeu mais de 9,2 milhões de turistas internacionais em 2025, o maior volume da série histórica, reforçando o crescimento da demanda global pelo país como destino turístico. No Nordeste, esse movimento tem se refletido de forma ainda mais intensa. Ainda segundo a Embratur, a região registrou crescimento de 50,2% na entrada de turistas estrangeiros no primeiro bimestre de 2026, recebendo mais de 150 mil visitantes internacionais no período.

A premiação de um estabelecimento hoteleiro urbano, situado na capital do estado, ocorre em um contexto de crescimento do fluxo turístico internacional para o Brasil e para o Nordeste. O reconhecimento obtido pelo Esmeralda Praia Hotel sugere que as avaliações registradas pelos visitantes não estão restritas às belezas naturais da região, mas alcançam também a infraestrutura turística e os padrões de hospitalidade oferecidos pelo destino. Em outras palavras, o crescimento do turismo internacional amplia a visibilidade do Nordeste, enquanto premiações baseadas em avaliações públicas fornecem indicadores sobre a experiência reportada pelos hóspedes.

Qualidade como estratégia competitiva

Para Gianluca D'alessandro, CEO do Esmeralda Praia Hotel, o prêmio reflete um movimento mais amplo de profissionalização do setor na região. “O que o Travellers' Choice revela não é apenas a performance de um único estabelecimento, mas um sinal de que a hotelaria nordestina vem investindo de forma consistente em experiência, gestão e padrão de serviço. O hóspede contemporâneo compara o que encontra aqui com o que vivenciou em qualquer parte do mundo, e esse nível de exigência tem forçado uma evolução real do setor”, destacou o executivo.

D'alessandro avalia ainda que a localização do hotel, de frente para a praia de Ponta Negra, a poucos passos do mar e a menos de 10 minutos do Morro do Careca, combinada à oferta de serviços como café da manhã, lanche da tarde e jantar inclusos, estrutura de lazer com deck e piscina, academia e programação gastronômica regular, responde a um perfil de viajante que busca conveniência e qualidade sem abrir mão da proximidade com o destino.



“Ponta Negra é um dos cartões-postais mais reconhecíveis do Nordeste. Estar de frente para a praia e entregar uma experiência que os próprios viajantes classificam entre as melhores do mundo é o resultado de um processo contínuo, não de uma ação pontual”, disse.

Tendência regional em consolidação

Para Ruan Henrique, supervisor de marketing do Esmeralda Praia Hotel, o Nordeste brasileiro atravessa, nos últimos anos, um processo de maturação hoteleira impulsionado por fatores combinados.



“O aumento do fluxo de turistas nacionais e internacionais, a maior exigência dos viajantes estimulada pelas plataformas digitais de avaliação e o crescimento dos investimentos privados em reformas e capacitação de equipes formam um ciclo virtuoso para o setor. Os estabelecimentos que entendem esse movimento e investem em qualidade de forma consistente colhem resultados que vão além da ocupação, como reconhecimentos que projetam o destino internacionalmente”, analisa.

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O reconhecimento obtido pelo Esmeralda Praia Hotel neste ano ocorre em um momento de crescimento do turismo internacional no Brasil e no Nordeste. Baseado em avaliações registradas pelos próprios viajantes, o Travellers' Choice fornece um indicador da experiência reportada pelos hóspedes e posiciona o empreendimento entre os estabelecimentos mais bem avaliados da plataforma em nível global.