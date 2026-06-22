Turismo bate recorde no Brasil, mas segurança preocupa

Pesquisa realizada pela consultoria OnStrategy traz subsídios para entender por que o Brasil vem batendo sucessivos recordes de chegadas de turistas do exterior nos últimos anos. Os entrevistados estrangeiros demonstraram ter uma visão sobre a imagem do país melhor que a dos próprios brasileiros.

Quando perguntados sobre a admiração e a confiança que sentem pelo Brasil, os estrangeiros atribuíram nota 6,2 (numa escala de 0 a 10), enquanto a percepção dos entrevistados moradores no país foi qualificada com 5,8. Alguns dos pontos positivos do país citados no trabalho estão nas belezas naturais, que fazem do turismo o principal motor de imagem, segundo a OnStrategy.

Levantamento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) quantifica essa percepção ao divulgar que, no primeiro quadrimestre de 2026, o Brasil alcançou os melhores resultados da história nas chegadas de turistas internacionais de dez dos principais mercados emissores para o país.

De janeiro a abril, Colômbia, China, México, Portugal, Peru, Canadá, Reino Unido, Chile, Austrália e Uruguai enviaram, juntos, mais de 1,1 milhão de visitantes aos destinos brasileiros. Todos os países integram o conjunto de mercados considerados estratégicos pela Embratur.

Entre os destaques nesses mercados, a Colômbia apresentou o maior crescimento, com 37,2% de chegadas a mais que no recorde anterior, em 2025, alcançando 70.332 visitantes. A China também registrou forte avanço, com alta de 33,6% e 39.880 turistas no período. Já o México cresceu 33,4%, chegando a 46.963 visitantes internacionais.

O Banco Central traduziu quanto esse recorde de visitas representou em divisas no período de janeiro a abril deste ano: R$ 20,2 bilhões. Esse montante significa um aumento de 9,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando os gastos dos turistas estrangeiros somaram R$ 18,5 bilhões.

“O turismo brasileiro vive um momento especial, com estatísticas positivas em todos os segmentos”, afirma o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. “Nossa atuação na busca por turistas de outros países tem sido intensa. Mais do que movimentar aeroportos, hotéis e restaurantes, o turismo brasileiro transforma a realidade de milhares de brasileiros e brasileiras”.

Para Adriana Noguti, diretora de Comunicação e Marketing da RTSC — holding de investimentos em empreendimentos imobiliários e turísticos —, mais do que um destino, o Brasil começa a se consolidar como uma marca de experiência.



“O olhar internacional sobre o país revela um potencial competitivo que vai além do turismo e fortalece a imagem brasileira no cenário global. Os dados mostram que a Marca Brasil está mais forte no exterior do que muitas vezes percebemos internamente. O país reúne atributos únicos de diversidade, cultura, natureza e hospitalidade que hoje dialogam diretamente com as novas demandas do turismo global. Por esses motivos, é mais do que preciso investir em equipamentos que alavanquem o turismo brasileiro”, ressalta Adriana.

Segundo a executiva da RTSC, o turismo brasileiro vive um momento muito positivo, mas são necessários investimentos voltados à melhoria de infraestruturas e de segurança, tanto para os visitantes do exterior quanto para os próprios brasileiros.

A pesquisa da consultoria OnStrategy, chamada Marca Brasil, também detecta essas preocupações, ao mostrar que o Brasil possui uma identidade forte, mas falha no quesito segurança pública, que teve a pior pontuação no estudo, visto como um teto invisível que limita o crescimento da imagem do país.

Para realizar a pesquisa Marca Brasil, a OnStrategy entrevistou 192.400 brasileiros e 278.200 estrangeiros de forma online, entre cidadãos, executivos de empresas, jornalistas, influenciadores e autoridades, entre outubro de 2025 e março de 2026.

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O trabalho analisou a percepção global do Brasil sobre diversos segmentos, desde imagem e reputação, passando pelo ambiente político e de negócios, estilo de vida, agricultura, turismo, entre outros.