Integração de serviços impulsiona expansão da Move Mais

Especializada em pagamentos eletrônicos de pedágio, a Move Mais vem expandindo sua presença no setor de mobilidade com a criação de novas funcionalidades e recursos para motoristas e proprietários de veículos. A iniciativa acompanha o crescimento do uso de TAGs no país e a integração de diferentes serviços em uma mesma plataforma digital.

O movimento ocorre em um contexto de expansão do pagamento automático no Brasil. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade (Abepam) indicam que cerca de 15 milhões de veículos utilizam TAGs no país. A entidade projeta que esse número poderá chegar a 20 milhões até 2027, impulsionado pela ampliação das concessões rodoviárias e pela adoção do sistema free flow, modelo de cobrança eletrônica que elimina a necessidade de parada em praças de pedágio.



O cenário impulsiona o mercado de TAGs, levando a Move Mais a ampliar sua oferta de soluções para o consumidor final e fortalecer sua atuação no segmento. “Existe um movimento crescente de integração dos serviços de mobilidade, impulsionado pela digitalização dos pagamentos por meio do Free Flow e pela busca por mais conveniência no dia a dia. Esse cenário também reflete a necessidade de soluções que simplifiquem a experiência dos usuários diante das dúvidas sobre as formas de pagamento e das penalidades aplicáveis”, explica Petrus Moreira, diretor de Marketing e Comercial da empresa.

Com foco no consumidor final, a estratégia de crescimento da empresa passa pela ampliação de parcerias com administradoras de estacionamentos e pela incorporação de novos serviços financeiros relacionados à rotina dos veículos por meio do aplicativo. Atualmente, a TAG da Move Mais é aceita em mais de 500 estacionamentos parceiros de redes de abrangência nacional, como PrimePark e MultiPark.

O app também reúne soluções para o pagamento de tributos e débitos veiculares, como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), multas e taxas, além de oferecer serviços financeiros, incluindo linhas de crédito e empréstimos, incorporados por meio de uma parceria entre a Move Mais e a FitBank.

Consolidação no transporte de cargas

Antes da expansão para o mercado B2C, a companhia já havia consolidado sua atuação no mercado B2B por meio da MoveCargo, solução desenvolvida para automatizar a gestão do vale-pedágio em operações logísticas. A solução da empresa oferece créditos de viagem aos motoristas no momento da contratação do transporte por meio da TAG da empresa, contribuindo para a simplificação de processos administrativos.

A plataforma conta com recursos de inteligência artificial voltados à identificação automática de eixos suspensos em veículos de carga, tecnologia utilizada para auxiliar na conferência de cobranças em praças de pedágio. O sistema também oferece acompanhamento de saldos, passagens e rotas em tempo real, além de ferramentas de monitoramento operacional durante as viagens.

Segundo o diretor-executivo Mauro Telles, a percepção dos usuários é de que a automação desses procedimentos contribui para a redução dos custos relacionados à gestão do vale-pedágio, especialmente em situações que envolvem inconsistências operacionais e cobranças indevidas. “O que se observa é que as empresas que conseguem automatizar processos e integrar informações em uma única plataforma ampliam o controle da operação e criam condições para decisões mais rápidas e assertivas”, afirma.

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Com a expansão do portfólio, a Move Mais avança na estratégia de integrar mobilidade, pagamentos e controle em uma única plataforma. A empresa busca ampliar sua atuação no setor por meio da incorporação de novos serviços e funcionalidades.