A NIQ amplia os públicos do GeoPurchase globalmente, criando oportunidades de crescimento para profissionais de marketing na Polônia, Bélgica, México e Indonésia

A NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje a expansão de sua solução GeoPurchase para a Polônia, Bélgica, México e Indonésia, ampliando sua oferta de públicos segmentados geograficamente e baseados em compras para novos mercados internacionais.

À medida que as regulamentações de privacidade se tornam mais rigorosas e os identificadores, como os cookies, perdem importância, os profissionais de marketing precisam de novas maneiras de alcançar, em grande escala, consumidores de alto valor. Os públicos-alvo do GeoPurchase, da NIQ, respondem a esse desafio ao ajudar os profissionais de marketing a identificar e segmentar consumidores com base na demanda, e não apenas em dados demográficos.

As audiências GeoPurchase ajudam os profissionais de marketing a identificar áreas geográficas em que os consumidores têm maior probabilidade de adquirir categorias, marcas ou submarcas específicas de bens de consumo de giro rápido (FMCG), permitindo concentrar os investimentos em mídia onde as oportunidades no varejo são mais fortes. Ao direcionar investimentos para locais prioritários, é possível se conectar aos públicos-alvo estratégicos nos mercados que oferecem as melhores oportunidades. Como resultado, as audiências GeoPurchase melhoram a eficiência da mídia, transformando sinais de demanda local em insights acionáveis que podem apoiar o crescimento ou proteger a participação no mercado em ambientes competitivos.

A NIQ usa sinais baseados em compras de uma ampla rede de varejistas locais, oferecendo uma visão completa da demanda por categorias e do comportamento do consumidor em diversos canais. Isso possibilita um planejamento e uma ativação mais precisos.

"Com os públicos-alvo do GeoPurchase, transformamos a escala global da NIQ em estratégias locais que ampliam o impacto de cada impressão", afirmou Maureen Stapleton, líder comercial global da Divisão de Mídia. “Ao compreender quem compra e onde há demanda, as marcas podem impulsionar o crescimento no ambiente fragmentado e altamente regulamentado de hoje. Agora, oferecemos públicos-alvo sindicados do GeoPurchase em 11 países da Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e América Latina, e haverá lançamento em mercados adicionais ainda este ano. Isso permite que os clientes ativem públicos-alvo e avaliem o desempenho usando os dados globais de vendas mais abrangentes do setor.”

Com essa expansão, os profissionais de marketing podem utilizar as audiências GeoPurchase para:

identificar áreas de alto desempenho para ajudar a impulsionar o crescimento da categoria;

segmentar regiões com desempenho abaixo do esperado para conquistar novos compradores;

defender a participação de mercado e competir de forma mais eficaz.

As audiências GeoPurchase padronizadas da NIQ estão disponíveis em plataformas líderes, como The Trade Desk, Cadent e AdSquare, com planos de expansão contínua. As audiências personalizadas estão disponíveis atualmente em 28 mercados.

Sobre a NIQ

A NIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, visite www.niq.com.

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Assessoria de mídia: Media.Relations@NielsenIQ.com