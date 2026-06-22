XTransfer defende maior cooperação global para combater fraudes e acelerar pagamentos internacionais

Os mercados emergentes precisam fortalecer sua infraestrutura financeira e ampliar a colaboração entre reguladores, instituições financeiras e provedores de tecnologia para combater fraudes de forma mais eficaz e acelerar os pagamentos internacionais B2B, afirmou a XTransfer durante o Web Summit Rio 2026.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260614989372/pt/

Violas Xiao, CEO of Singapore and Latin America at XTransfer, takes part in the panel “Move Fast, Break Fraud: AI Transforming Risk Management in Global Finance” at Web Summit Rio, alongside Gerry Giacomán Colyer, CEO & Co-founder of Clara.

Durante o painel “Move Fast, Break Fraud: AI Transforming Risk Management in Global Finance”, Violas Xiao, CEO da XTransfer para Singapura e América Latina, destacou que a fragmentação da infraestrutura financeira continua sendo um dos principais desafios para a gestão de riscos nos mercados emergentes.

“Os fraudadores adaptam constantemente seus comportamentos e procuram vulnerabilidades nos sistemas. À medida que as transações internacionais continuam crescendo, construir redes de pagamento seguras e escaláveis exige tanto tecnologia avançada quanto maior cooperação entre os participantes do setor”, afirmou Xiao.

Para enfrentar esses desafios, a XTransfer desenvolveu o TradePilot, sua plataforma proprietária de gestão de riscos baseada em inteligência artificial, criada especificamente para pagamentos B2B de comércio internacional. A solução automatiza o monitoramento de transações, avaliação de riscos, análise de perfis de clientes e processos de compliance, ajudando empresas a realizarem pagamentos internacionais com mais segurança e eficiência.

Segundo a empresa, o TradePilot reduziu a taxa de fraude para apenas 0,003%, um dos índices mais baixos do setor. Xiao ressaltou que, embora a IA esteja se tornando cada vez mais importante nos serviços financeiros, a experiência humana continua essencial para compreender as condições dos mercados locais, as necessidades dos clientes e os requisitos regulatórios.

“A inteligência artificial pode aumentar significativamente a eficiência operacional, mas confiança, compliance e conhecimento local continuam sendo elementos fundamentais dos serviços financeiros globais”, acrescentou.

Atualmente, a XTransfer atende quase 900 mil PMEs em mais de 200 países e regiões e processou mais de US$ 60 bilhões em transações em 2025, consolidando-se como uma das maiores plataformas globais de pagamentos B2B. No Brasil, a empresa registrou crescimento de 246% em 2026, impulsionado pela demanda por soluções de pagamentos internacionais e parcerias com instituições financeiras locais.

Para a XTransfer, o futuro dos pagamentos internacionais dependerá da combinação entre inteligência artificial, infraestrutura robusta e cooperação global, tornando as transações mais seguras, rápidas e acessíveis para empresas em todo o mundo.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260614989372/pt/

Maggie Ng

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

+852 62872989