O lançamento do Plasma One anuncia uma nova era de serviços bancários com stablecoins

A Plasma anunciou hoje o lançamento do Plasma One, seu principal produto financeiro, projetado para tornar os dólares digitais utilizáveis ??para gastos, envios e ganhos do dia a dia.

O Plasma One foi projetado para fazer com que as stablecoins pareçam dinheiro, só que melhor: mais acessíveis, confiáveis ??e eficientes. Por anos, a adoção de stablecoins foi prejudicada por um sistema fragmentado e uma experiência ruim para o usuário. Vimos carteiras em um lugar, exchanges em outro e custos elevados de transferência entre os dólares digitais e a vida cotidiana. O Plasma One reúne toda essa experiência em um único aplicativo, oferecendo aos usuários uma maneira simples de gastar, enviar e ganhar com stablecoins a partir de uma única conta, sem taxas.

Com sede em Londres, a cidade que viu surgir Revolut, Wise e Monzo, a Plasma está fazendo uma aposta ainda maior: a de que a próxima geração de serviços bancários para o consumidor será construída sobre a infraestrutura de stablecoins, e não sobre a infraestrutura bancária tradicional.

Por trás do Plasma One está a Plasma Network, a blockchain própria da Plasma, criada especificamente para movimentar stablecoins de forma instantânea, barata e confiável em escala global. Ao controlar a infraestrutura que sustenta o produto, a Plasma está construindo mais do que um aplicativo. Ela está criando uma estrutura financeira verticalmente integrada para stablecoins, abrangendo infraestrutura de blockchain, liquidez, pagamentos, licenciamento e distribuição para o consumidor.

Paul Faecks, fundador e CEO da Plasma, afirmou:“As stablecoins não se tornarão parte do dia a dia bancário por meio de mais um aplicativo que depende da infraestrutura de terceiros. Elas precisam de um produto que integre toda a experiência. É para isso que o Plasma One foi criado. Ao combinar a rede, a infraestrutura de pagamentos e a experiência do usuário em uma única plataforma, o Plasma One possibilita gastar, enviar, economizar e ganhar com dólares digitais de forma tão simples e confiável quanto as pessoas usam dinheiro hoje em dia.”

Desde o lançamento, o Plasma One oferece o conjunto completo de recursos que os usuários esperam de um neobanco moderno:

Depósito - Adicione stablecoins diretamente da sua carteira ou financie sua conta em USD, EUR, GBP, MXN e BRL por meio de contas virtuais dedicadas conectadas às infraestruturas de pagamento locais, incluindo SEPA, Faster Payments e ACH.

- Adicione stablecoins diretamente da sua carteira ou financie sua conta em USD, EUR, GBP, MXN e BRL por meio de contas virtuais dedicadas conectadas às infraestruturas de pagamento locais, incluindo SEPA, Faster Payments e ACH. Gasto - Pague com seu cartão Visa Plasma One em mais de 180 países. Além de até 4% de cashback em compras qualificadas, o Plasma One recompensa os usuários avançados de IA com benefícios exclusivos: o nível Core oferece 5% de cashback em gastos elegíveis com IA, além de um ano de ChatGPT Go, enquanto o nível Platinum oferece 10% de cashback em gastos elegíveis com IA, juntamente com uma assinatura anual do ChatGPT Go e do Claude Pro.

- Pague com seu cartão Visa Plasma One em mais de 180 países. Além de até 4% de cashback em compras qualificadas, o Plasma One recompensa os usuários avançados de IA com benefícios exclusivos: o nível Core oferece 5% de cashback em gastos elegíveis com IA, além de um ano de ChatGPT Go, enquanto o nível Platinum oferece 10% de cashback em gastos elegíveis com IA, juntamente com uma assinatura anual do ChatGPT Go e do Claude Pro. Envio - Transfira dinheiro internacionalmente em segundos, com transferências gratuitas ilimitadas liquidadas na Rede Plasma.

- Transfira dinheiro internacionalmente em segundos, com transferências gratuitas ilimitadas liquidadas na Rede Plasma. Lucro - Coloque seus saldos ociosos para trabalhar com acesso fácil a rendimentos competitivos na blockchain.

Zaheer Ebtikar, diretor de Estratégia da Plasma, afirmou: “A oferta global de stablecoins praticamente dobrou nos últimos dois anos, mas oferta não é sinônimo de adoção. A adoção acontece quando as stablecoins se tornam simples o suficiente para qualquer pessoa usar no dia a dia. Com o Plasma One, os usuários podem se cadastrar em minutos, adicionar dólares digitais, gastar com cartão, enviar dinheiro globalmente e usar seus saldos em um único produto. Estamos combinando a eficiência da tecnologia blockchain com a familiaridade do dinheiro, criando uma experiência que parece mais rápida, mais global e mais útil do que as finanças tradicionais. Esse é o padrão que as stablecoins precisam alcançar para alcançar bilhões de pessoas.”

O beta privado do Plasma One já acumulou 5.000 usuários ativos semanais e o lançamento de hoje é apenas o começo. Nos próximos meses, a Plasma adicionará novos recursos para consumidores e empresas, enquanto continua a desenvolver a infraestrutura necessária para que o sistema bancário com stablecoins funcione em grande escala.

Sobre a Plasma

A Plasma cria produtos financeiros para consumidores e empresas usando stablecoins em vez de sistemas bancários tradicionais. O Plasma One, seu primeiro produto, permite que os usuários enviem, gastem, economizem e ganhem com stablecoins. Tudo funciona na blockchain própria da Plasma, construída do zero para oferecer velocidade, confiabilidade e escalabilidade.

Aviso: A Plasma é uma empresa de tecnologia financeira, não uma instituição financeira regulamentada, banco, empresa de serviços monetários ou consultora de investimentos. A Plasma não custodia seus ativos. Os ativos em stablecoins em sua conta Plasma One são de sua propriedade e custodiados por você. O valor de qualquer criptomoeda, incluindo ativos em stablecoins atrelados a moedas fiduciárias, commodities ou qualquer outro ativo, pode chegar a zero. Saldos em stablecoins não são depósitos bancários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa: Kishan Naran - kishan.naran@wachsman.com