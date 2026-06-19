Parceria impulsiona a empregabilidade no Brasil

A TOTVS, empresa de tecnologia do Brasil, juntamente com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o Serviço Social do Comércio (Sesc), assinam, em Brasília (DF), um Acordo de Cooperação Técnica de abrangência nacional. A iniciativa prevê impulsionar a educação profissional no país ao integrar as soluções de gestão da TOTVS ao ambiente de aprendizagem do Senac para preparar milhares de estudantes para as reais demandas do mercado de trabalho.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, devido à transformação tecnológica e organizacional das empresas, cerca de 39% das habilidades exigidas no mercado vão mudar até 2030. A parceria visa responder a esse que é um dos maiores desafios da economia digital: a necessidade de profissionais qualificados.

“Nosso compromisso com o Brasil vai muito além da tecnologia. Acreditamos que o verdadeiro desenvolvimento do país passa pela capacitação do seu capital humano e fomento à empregabilidade e inclusão produtiva”, afirma a vice-presidente de Relações Humanas e Marketing da TOTVS, Vivian Broge. “Ao integrar nossas soluções de gestão ao ambiente educacional do Senac, estamos investindo na formação de uma geração de profissionais prontos para os desafios da economia digital. É a nossa contribuição para construir um ecossistema mais qualificado, fortalecer a empregabilidade e garantir mais produtividade e inovação às empresas brasileiras”, continua.

Para o presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, a união de esforços é uma alavanca para democratizar o acesso à inovação e acelerar o desenvolvimento social e econômico do país. “O avanço tecnológico exige que a formação profissional esteja plenamente conectada com as dinâmicas reais do setor produtivo”, destaca o executivo. “Esta cooperação aproxima a educação das práticas corporativas modernas, reduzindo desigualdades digitais e preparando trabalhadores para os desafios do amanhã”, completa.

Para viabilizar a iniciativa e atingir esses objetivos, a TOTVS fornecerá, sem custos, licenças de suas plataformas e sistemas para serem utilizadas em salas de aula e laboratórios do Senac. A proposta é que os estudantes aprendam na prática, em ambientes simulados, a operar os mesmos softwares de gestão empresarial que devem encontrar no mercado de trabalho. Essa capacitação prévia deverá aumentar as chances de empregabilidade e a aderência às exigências das vagas que serão concorridas por esses estudantes.

“Esta parceria é uma resposta direta à dificuldade dos empresários em encontrar profissionais que já conheçam as ferramentas de gestão que movem seus negócios”, aponta o vice-presidente de Atendimento e Relacionamento da TOTVS, Alexandre Apendino. “A nossa ideia é criar um atalho para a produtividade, formando talentos que chegarão ao mercado prontos para gerar valor desde o primeiro dia”, diz.

Segundo o Plano de Trabalho do acordo, o propósito da parceria é viabilizar a incorporação de soluções tecnológicas de gestão ao contexto educacional, alinhando a formação profissional às demandas reais do mercado. A iniciativa adota os princípios da Educação 4.0, com metodologias ativas que conectam teoria e prática.

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Com vigência inicial de 24 meses, a parceria terá início com um projeto-piloto de sete meses para consolidação de metodologias e capacitação de docentes. Após essa fase, o projeto poderá ser expandido para os Departamentos Regionais do Senac em todo o Brasil.

