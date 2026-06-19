ICP-Brasil ganha relevância diante de novos riscos digitais

Em um cenário marcado pelo avanço da inteligência artificial generativa, pela crescente sofisticação das fraudes digitais e pela expansão das identidades e transações eletrônicas, a confiança digital tornou-se um dos principais desafios da transformação digital brasileira. Nesse contexto, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), que completa 25 anos em 2026, consolida-se como um dos pilares da segurança digital no país, garantindo autenticidade, integridade, autoria e presunção de validade jurídica para documentos, assinaturas e transações eletrônicas.

A relevância desse debate ganhou destaque no CertForum ID 2026 — Fórum Nacional de Certificação Digital —, principal encontro brasileiro dedicado à certificação digital, identificação digital e serviços de confiança. O evento reuniu representantes do governo federal, da indústria, especialistas e entidades setoriais, reforçando a importância da ICP-Brasil para o presente e o futuro da transformação digital brasileira.

Durante a abertura do evento, o diretor-presidente da Associação Nacional de Certificação Digital (ANCD), Márcio Nunes, destacou que, embora as tecnologias evoluam rapidamente, a principal questão permanece a mesma: como garantir a identidade dos usuários e a confiança nas relações realizadas em ambiente digital.

“A ICP-Brasil fortalece a autenticidade, a integridade, a autoria e a validade jurídica das relações digitais. A assinatura eletrônica qualificada fortalece a prova, a segurança jurídica e a confiança entre as partes”, afirmou.

Segundo Nunes, a discussão torna-se ainda mais relevante diante da popularização de ferramentas capazes de gerar imagens, vídeos, vozes e conteúdos sintéticos com elevado grau de realismo, ampliando os desafios relacionados à identificação dos usuários, à proteção contra fraudes e à preservação da confiança no ambiente digital.

Nesse cenário, a certificação digital ICP-Brasil consolida-se como uma ferramenta cada vez mais necessária, oferecendo mecanismos robustos de autenticação, segurança e proteção para cidadãos, empresas e governos. Além da assinatura eletrônica qualificada, o ecossistema da ICP-Brasil evolui para incorporar novos serviços de confiança, acompanhando tendências internacionais relacionadas à identidade digital, preservação de documentos eletrônicos, validação de assinaturas e interoperabilidade entre sistemas.

Outro tema abordado durante o CertForum ID 2026 e que passa a integrar de forma crescente as discussões do setor é a preparação para a computação pós-quântica. Embora ainda em desenvolvimento, essa tecnologia deverá impactar os modelos criptográficos utilizados atualmente, exigindo planejamento, investimentos e adaptação gradual das infraestruturas de confiança digital.

Segundo Márcio Nunes, o desafio da próxima etapa da transformação digital brasileira não está apenas na ampliação dos serviços digitais, mas na construção de mecanismos capazes de garantir confiança em escala.

“A próxima fronteira da transformação digital brasileira não será apenas digitalizar os serviços. Será construir, escalar e proteger a confiança”, destacou.

Para o diretor-presidente da ANCD, esse cenário reforça a necessidade de fortalecimento contínuo da ICP-Brasil como infraestrutura estratégica para o país, capaz de sustentar a expansão dos serviços digitais com elevados padrões de segurança, confiabilidade, validade jurídica e soberania tecnológica.

“A confiança digital tornou-se um ativo essencial para o desenvolvimento econômico, para a modernização do Estado e para a proteção dos cidadãos no ambiente digital. Fortalecer a ICP-Brasil é fortalecer a segurança das relações digitais e a capacidade do Brasil de enfrentar os desafios tecnológicos do presente e do futuro”, salientou Márcio Nunes.

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A cobertura completa do CertForum ID 2026 e dos debates promovidos pela ANCD está disponível nos canais oficiais da associação.



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