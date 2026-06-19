O Special Olympics Airlift decola em todo o país; A Dove 1 chega ao aeroporto do centro de St. Paul

O Special Olympics Airlift de 2026 decolou oficialmente hoje, com a partida de todas as aeronaves Cessna, Beechcraft e Hawker participantes, conhecidas como Doves, de aeroportos em todo o país. A aeronave Dove 1, um Cessna Citation Latitude gentilmente operado pela Prent Corporation, pousou no Aeroporto Downtown de St. Paul (STP) transportando atletas e membros da delegação das Olimpíadas Especiais, marcando o início da chegada das aeronaves para os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260619894107/pt/

Special Olympics Airlift takes flight nationwide; Dove 1 arrives at St. Paul Downtown Airport (Photo credit: Textron Aviation).

A chegada sinaliza o início da maior ponte aérea em tempos de paz do mundo, abrangendo mais de 40 anos, um esforço coordenado pela Textron Aviation, uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), que transporta centenas de atletas e treinadores das Olimpíadas Especiais de vários estados para competir em nível nacional. Ao longo do dia, aproximadamente 130 aeronaves chegarão ao STP em uma operação cuidadosamente orquestrada, com pousos a cada três ou quatro minutos.

“A chegada da Dove 1 é sempre um momento marcante”, disse Ron Draper, presidente e CEO da Textron Aviation. “Representa meses de planejamento, a generosidade da comunidade da aviação e, principalmente, a empolgação e a expectativa dos atletas que chegam prontos para competir.”

Retribuindo através do voo

O Special Olympics Airlift mobiliza pilotos e aeronaves voluntários de todo o país, que doam seu tempo e recursos em apoio à iniciativa. Em seu nono ano, o programa já transportou mais de 10.000 atletas e treinadores para eventos das Olimpíadas Especiais, proporcionando-lhes uma experiência de primeira classe antes da competição. Pilotos, tripulantes e equipes de solo decolaram na manhã de sexta-feira de 26 localidades em todo o país, incluindo Grand Rapids, Houston, Nashville, Orlando, Phoenix e Washington, D.C., cada uma delas realizando celebrações de despedida, enquanto as comunidades locais se despediam de suas delegações das Olimpíadas Especiais que viajavam para Minnesota para os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA.

“Esta é uma das missões mais significativas que realizamos”, disse Chris Clawson, piloto da Dove 1 da Prent Corporation. “O Airlift une aviação e propósito de uma forma que cria experiências inesquecíveis para esses atletas e nos lembra que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos.”

Ao longo do dia, mais aeronaves Dove continuarão chegando ao Aeroporto Internacional de St. Paul (STP), onde os atletas serão recebidos por voluntários e representantes da Special Olympics antes de seguirem para os Jogos. A operação, meticulosamente planejada, depende da colaboração entre pilotos, controladores de tráfego aéreo, autoridades aeroportuárias, voluntários e a equipe da Special Olympics.

Espera-se que o total de milhas náuticas de ida e volta alcance quase 300.000 mn, e, com chegadas coordenadas que exigem horas de planejamento preciso, a Airlift 2026 demonstrará mais uma vez a dimensão, a confiabilidade e a generosidade da comunidade da aviação.

Atletas no Ar

Para muitos atletas, a Airlift marca sua primeira experiência de voo e serve como um momento decisivo em sua jornada rumo aos Jogos Olímpicos Especiais dos EUA. A Airlift garante que os atletas cheguem prontos para competir, além de proporcionar uma experiência que celebra suas conquistas antes do início da competição.

“Viajar para Minnesota e participar dos Jogos USA de 2026 é uma oportunidade de ir mais longe”, disse Emmanuel Benitez, atleta de flag football da Special Olympics Indiana. “Os Jogos Nacionais dos EUA são um motivo para treinar ainda mais e esperar o inesperado.”

Atletas Estrelas

O Special Olympics Airlift 2026 conta com o apoio de defensores e embaixadores de alto nível que compartilham o compromisso com a inclusão e a comunidade.

“O Special Olympics Airlift representa o melhor do trabalho em equipe, da liderança e da garra”, disse Peyton Manning, presidente honorário do Special Olympics Airlift. “É incrível ver tantas pessoas se unindo para garantir que esses atletas tenham a oportunidade que merecem de brilhar em um palco nacional.”

“Esses atletas treinaram muito para isso, então é muito especial ver a comunidade da aviação se unindo para ajudá-los a chegar lá”, disse Dierks Bentley, embaixador do Special Olympics Airlift. “Quando você vê esse tipo de determinação, quer fazer tudo o que puder para apoiá-la. É uma honra fazer parte disso.”

Para atualizações e cobertura dos bastidores dos eventos desta semana, acesse https://airlift.txtav.com/.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada de voar. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation capacita nossos talentos coletivos nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para criar e oferecer a melhor experiência de aviação a nossos clientes. Com uma linha que inclui desde jatos executivos, turboélices e motores a pistão de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, junto com nossa confiável rede mundial de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informação, acesse: www.txtav.com.

Sobre os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA

Os Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2026 – de 20 a 26 de junho de 2026, nas cidades gêmeas de Minnesota (Saint Paul e Minneapolis), com competições esportivas na Universidade de Minnesota e no National Sports Center em Blaine – são uma celebração estadunidense da inclusão, da mudança de percepções e da capacidade do espírito humano de superar as limitações. Os Jogos dos EUA, com a parceria de Jersey Mike’s Subs e United Healthcare, serão um dos maiores eventos esportivos do ano no país, atraindo milhares de fãs para celebrar o esforço de mais de 3 mil atletas de todos os 50 estados, competindo em 16 esportes olímpicos individuais e em equipe. Com uma longa história de defesa da diversidade, equidade e inclusão, os Jogos dos EUA trazem agora uma oportunidade inigualável de despertar uma nova energia em torno do movimento das Olimpíadas Especiais e criar um legado duradouro de mudanças positivas.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260619894107/pt/

Contato para a Imprensa:

Rachel Williams

Rawilliams@txtav.com

316.706.7201

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

txtav.com