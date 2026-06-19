Professor Mohamed Shamji Assume a Presidência da EAACI no Encerramento do Congresso de 2026 em Istambul

ISTAMBUL, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) concluiu com sucesso seu Congresso Anual de 2026 em Istambul, reunindo 7.429 delegados de 110 países sob o tema "Visão Zero: Um Futuro Sem Alergias e Asma.

Ao longo de quatro dias de intercâmbio científico, colaboração e educação, o Congresso apresentou os mais recentes avanços em alergia, asma e imunologia clínica, com 2.420 resumos científicos apresentados por pesquisadores de todo o mundo. O programa destacou desenvolvimentos emergentes em medicina de precisão, imunoterapia, prevenção de doenças, saúde ambiental, inovação digital e cuidados centrados no paciente, refletindo o crescente impulso para reduzir a carga global de doenças alérgicas.

Um momento decisivo do Congresso ocorreu durante a Assembleia Geral e Cerimônia de Encerramento, onde o Professor Mohamed Shamji assumiu oficialmente a Presidência da EAACI para o mandato de 2026-2028.

O professor Shamji sucede à professora María José Torres, cuja Presidência foi marcada por um forte compromisso com a excelência científica, a colaboração internacional e o avanço da iniciativa Visão Zero da EAACI.

"A EAACI está entrando em uma nova era", disse o professor Shamji. "Tenho a visão de uma Academia verdadeiramente global que conecte especialistas, pesquisadores, profissionais de saúde e pacientes em todos os continentes, criando um ecossistema dinâmico onde o conhecimento, a inovação e a colaboração fluam sem fronteiras. Ao reunir educação, ciência, orientação clínica e envolvimento digital em uma única plataforma, temos uma oportunidade sem precedentes de acelerar a descoberta, melhorar os resultados dos pacientes e moldar o futuro da alergia e da imunologia clínica em todo o mundo."

Refletindo sobre sua Presidência, a Professora María José Torres disse: “Foi um privilégio servir como presidente da EAACI durante um período de significativo progresso científico e colaboração internacional. Estou orgulhosa dos avanços que alcançamos juntos no fortalecimento da nossa comunidade e no avanço da nossa ambição de Visão Zero. Ao passar a Presidência ao Professor Shamji, continuo empenhada em apoiar o Conselho e compartilhar minha experiência para ajudar a garantir que os pacientes permaneçam no centro de tudo o que fazemos."

O Congresso foi exemplo da força e da diversidade da comunidade global de alergias, com médicos, pesquisadores, profissionais de saúde, representantes de pacientes e parceiros do setor que se reuniram para trocar conhecimento, estabelecer novas colaborações e abordar alguns dos desafios mais prementes enfrentados pelos pacientes e sistemas de saúde em todo o mundo.

Durante o encontro, as discussões reforçaram a importância da prevenção, inovação e acesso equitativo aos cuidados. Os participantes exploraram como os avanços da ciência e da tecnologia podem ser traduzidos em melhorias significativas nos resultados dos pacientes, apoiando a ambição de longo prazo de reduzir substancialmente o peso causado pelas doenças alérgicas e respiratórias.

O Congresso também marcou o início de um novo mandato do Comitê Executivo. Com o regresso dos delegados aos seus países, os avanços científicos, parcerias e colaborações estabelecidas durante o Congresso continuarão a moldar a pesquisa, a prática clínica e a política de saúde em todo o mundo. Sob a nova liderança, a EAACI continua comprometida com o avanço da ciência, promovendo a educação, apoiando os profissionais de saúde e melhorando a vida dos pacientes afetados pelas doenças alérgicas.

Sobre a EAACI

A European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) é a principal organização profissional da Europa dedicada à excelência em alergia e imunologia. A EAACI trabalha para melhorar a saúde das pessoas afetadas pelas doenças alérgicas, por meio da pesquisa, educação, advocacia e promoção do atendimento de alta qualidade do paciente.

Contato com a Mídia:

communications@eaaci.org

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