Audiolivros crescem 26,2% ao ano globalmente

O mercado global de audiolivros registra uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 26,2%, com projeção de expansão contínua, segundo dados de mercado divulgados pela consultoria Grand View Research. Esse avanço reflete uma mudança estrutural no comportamento de consumo de mídia, impulsionada pela busca de conveniência em plataformas sonoras e pela consolidação de formatos complementares de áudio e vídeo no ambiente digital.

Segundo dados divulgados pelo Spotify?, a plataforma já reúne mais de 250 mil podcasts em vídeo no mundo. Paralelamente, o consumo de conteúdo em áudio e vídeo segue se diversificando, com diferentes formatos atendendo a contextos e preferências distintas da audiência. O cenário indica que o formato híbrido e a diversificação de mídias atendem a diferentes jornadas e preferências do público contemporâneo.

Os audiolivros ganham espaço porque acompanham os ouvintes em momentos nos quais não é possível interagir com telas. Atividades cotidianas como dirigir, praticar exercícios físicos ou realizar tarefas domésticas permitem que a audiência escolha essa modalidade como uma mídia de segundo plano, atuando de forma paralela e complementar ao consumo de videocasts.

Para Ana Carolina Gozzi, fundadora da Artêmia.Co, um hub de conteúdo e estúdio de produção de podcasts e cursos online, os audiolivros e os videocasts são formatos que coexistem estrategicamente no mercado atual. “O vídeo é eficiente para gerar conexão emocional imediata e engajamento visual com o espectador. Já o formato de audiolivro atua diretamente na retenção de longo prazo, sendo uma ferramenta flexível para o consumo de conteúdo denso e para o desenvolvimento contínuo”, analisa a executiva.

De acordo com indicadores do setor editorial, a expansão dos audiolivros está associada a dinâmicas de recomendação digital, como o fenômeno do BookTok nas redes sociais. Essa vertente atua na divulgação de obras literárias e bastidores de gravações por meio de conteúdos focados no público jovem. A distribuição digital permite maior disponibilidade e acesso a conteúdos em escala global, reduzindo barreiras de circulação e ampliando o potencial de alcance de obras tradicionais.

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“Novas plataformas de distribuição definem canais para a descoberta de assuntos inéditos por meio de vídeos curtos, que funcionam como uma vitrine de atração inicial. Diante desse cenário dinâmico, a fidelização de uma audiência focada em aprendizado e conveniência permanece atrelada à facilidade de acessar, processar e consumir informações em formatos adaptados à rotina urbana”, avalia Ana Carolina Gozzi.