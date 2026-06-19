Cobertura digital amplia alcance do São João sergipano

A cobertura ao vivo de eventos realizados na capital e no interior do estado tem levado as festas juninas a novos públicos por meio das plataformas digitais. A iniciativa, promovida pela plataforma de entretenimento digital AjuFest, permite acompanhar shows, apresentações culturais e atrações típicas mesmo à distância, para quem não consegue participar dos eventos presencialmente.

Entre as celebrações acompanhadas pela plataforma estão o Arraiá do Povo, realizado na Orla da Atalaia, em Aracaju; o Forró Caju; a Festa dos Caminhoneiros, em Itabaiana; o São Pedro de Nossa Senhora do Socorro; o São João de Areia Branca; e o Forró Siri.

A programação de 2026 do Arraiá do Povo reunirá dezenas de atrações ao longo de 60 dias de programação. Além dos principais palcos da capital, parte da programação junina de Aracaju também ocorre de forma descentralizada. Neste ano, o Forró Caju chega a diferentes regiões da cidade, reunindo shows, manifestações culturais e apresentações de quadrilhas juninas voltadas à valorização da cultura popular.

Segundo Wadson Araujo, diretor executivo do AjuFest, a transformação digital da plataforma ocorreu de forma gradual. "Fomos acompanhando a evolução tecnológica, com o surgimento da primeira oportunidade de transmitir um evento ao vivo via internet, antes mesmo dessa nova onda do streaming", afirma.

Com a ampliação da oferta de transmissões ao vivo, o acompanhamento da programação pela internet passou a fazer parte da experiência do público. Para Wadson Araujo, esse hábito está se consolidando entre os espectadores.

"Somos o único canal que transmite todos os principais eventos do estado, inclusive, já virou rotina do público procurar nosso canal para saber se está ao vivo nos eventos. No ano passado, fomos líderes em audiência no digital, com mais de 4 milhões de visualizações", complementa.

Estrutura técnica sustenta transmissões

A transmissão simultânea de grandes eventos exige investimentos em equipamentos, conectividade e operação técnica. Um dos principais desafios da equipe do AjuFest continua sendo garantir conexão de internet de alta velocidade e estabilidade durante as coberturas realizadas em diferentes municípios.

Além da estrutura técnica, a programação dos festejos também influencia o interesse do público pelas transmissões. A presença de artistas nacionais e atrações tradicionais da música nordestina ajuda a atrair público para a cobertura digital.

A expansão das transmissões não se limita aos canais digitais tradicionais. Segundo Wadson Araujo, a estratégia para os próximos anos inclui novas formas de distribuição de conteúdo. “Estamos com uma grande parceria com o pessoal da Br in TV (canal disponível nas TVs Smarts das marcas Samsung, LG e TCL), levando o nosso conteúdo via streaming para mais pessoas no Brasil”, conta o executivo.

A plataforma Ajufest também tem ampliado sua presença digital por meio de seu canal no YouTube, que, de acordo com o empresário, lidera a audiência entre os canais dedicados à cobertura do segmento. O resultado reforça o alcance do conteúdo produzido pelo portal, que disponibiliza transmissões, entrevistas e informações atualizadas para o público. Os interessados podem acompanhar a programação e acessar os conteúdos diretamente pelo canal oficial do Ajufest no YouTube.

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Para saber mais, basta acessar o site da AjuFest: ajufest.com.br.