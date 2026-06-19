Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Patrocínio nas pistas aproxima marcas do setor logístico

Parceira do piloto Raphael Abbate na Copa Truck, Jomed Log aposta no automobilismo de caminhões para fortalecer vínculos comerciais e ampliar presença junto ao público do transporte pesado

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
19/06/2026 13:15

compartilhe

SIGA
×
Patrocínio nas pistas aproxima marcas do setor logístico
Patrocínio nas pistas aproxima marcas do setor logístico crédito: May Ananias

A quarta etapa da Copa Truck, disputada em maio no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, rendeu um pódio ao piloto Raphael Abbate. O resultado deu visibilidade a uma estratégia que empresas estão adotando para fortalecer relacionamentos comerciais: o patrocínio esportivo em categorias ligadas ao próprio setor de atuação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Copa Truck, principal campeonato de caminhões do automobilismo brasileiro, reúne montadoras, equipes e pilotos experientes e funciona também como plataforma de aproximação entre marcas e profissionais do setor de transporte. Para empresas do segmento, o evento representa uma oportunidade de contato direto com clientes, parceiros e decisores do mercado.

Nesse contexto, a Jomed Log, empresa de transporte e logística, patrocina Abbate na temporada de 2026 . Na etapa de Interlagos, o piloto terminou a primeira corrida na segunda posição na categoria Super Truck PRO, seu melhor desempenho no campeonato até aqui. 

"A Copa Truck é uma das principais categorias do automobilismo nacional ligadas ao universo do transporte pesado, reunindo empresários, transportadores, embarcadores e parceiros estratégicos. O patrocínio ao piloto Raphael Abbate representa uma oportunidade de associar nossa marca a valores como desempenho, confiança e inovação", afirma Eduardo Garrido, diretor comercial da Jomed Log.

A aposta tem respaldo na percepção do público: 62% dos brasileiros conectados confiam nas marcas envolvidas em patrocínio esportivo e 63% se dizem dispostos a experimentar produtos e serviços de empresas que patrocinam atletas ou equipes que admiram, segundo estudo do IBOPE Repucom. No caso do automobilismo de caminhões, esse público inclui o próprio mercado em que as patrocinadoras atuam.

Além da exposição nas pistas, a Jomed Log recebeu clientes e parceiros durante a etapa, com acompanhamento das corridas e acesso aos bastidores da competição. Para a empresa, os eventos presenciais têm papel central na construção de relacionamentos comerciais. 

"O resultado de Raphael reforçou a visibilidade da parceria e gerou uma experiência marcante para todos os convidados presentes. Compartilhar esse momento com clientes e parceiros fortaleceu o engajamento com a marca e demonstrou, na prática, a relevância de investir em ações que unem relacionamento, emoção e proximidade com o mercado", comenta o diretor.

Mas a relação com a categoria não se limita ao networking. Para a companhia, o ambiente da competição reflete exigências diárias do setor. "Atuamos em um mercado que exige eficiência, segurança, inovação e capacidade de adaptação constante. Participar da Copa Truck reforça nossa conexão com um ambiente que valoriza tecnologia, performance e evolução contínua", diz Garrido.

A parceria com Abbate segue ao longo de toda a temporada de 2026, que ainda tem etapas previstas em Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Curvelo (MG), Chapecó (SC) e Brasília (DF). 

Créditos e contatos:

Jomed Logística: @jomedlog 

Relacionamento e Hospitalidade:@fabifonseca.co    

Piloto Raphael Abbate: @raphaelabbate

Marketing interno Jomed - Marília Campos

Produção de Conteúdo e Marketing: Agência Lions Create www.lionscreate.com.br

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Produção Audiovisual: @jefeprado



Website: http://www.lionscreate.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay