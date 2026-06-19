Uso de IA dobra em empresas brasileiras e impulsiona o ERP

A inteligência artificial (IA) tem ganhado espaço no mercado, apoiando desde a automação de processos até a análise de dados em diferentes setores. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de empresas industriais que utilizam IA passou de 16,9% em 2022 para 41,9% em 2024.

Em 2025, entre médias e grandes empresas brasileiras, o percentual de uso de IA subiu para 63%, conforme dados do FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia). Esse avanço da tecnologia abre espaço para a integração com outros sistemas, como o ERP (Enterprise Resource Planning ou Planejamento de Recursos Empresariais).

Para Marcelo Cosentino, vice-presidente de Negócios para Segmentos na TOTVS, a integração entre IA e ERP é uma das principais tendências do universo tech.

“O objetivo da integração é extrair informações mais qualitativas e dinâmicas em cima de dados estáticos que hoje as empresas já têm acesso. Isso porque a inteligência artificial consegue ler e analisar um alto volume de informações, gerando insights, alertas, previsões, relatórios e dashboards conforme a configuração e parametrização adotada”, explica Cosentino.

Apesar do crescimento, o estudo “Panorama IA nas empresas brasileiras” mostra que apenas 17% das organizações utilizam soluções de IA personalizadas, voltadas a processos ligados ao core business do negócio. Cosentino destaca que a integração entre IA e ERP pode contribuir para uma aplicação mais alinhada ao contexto de cada setor.

“Quando aplicada à gestão de estoque e à cadeia de suprimentos, por exemplo, é capaz de observar tendências e gerar previsões, proporcionando uma visibilidade antecipada da reposição de produtos, mitigando possíveis rupturas. Em paralelo, essa tecnologia pode indicar necessidades de reposição de estoque com melhor preço e prazo de entrega, amenizando desperdícios e custos desnecessários”, ilustra o executivo.

“Há muito tempo o ERP já tem por premissa trazer mais produtividade para a gestão de uma empresa. Mas, claro, sempre há espaço para evoluir. Unir essas tecnologias pode extrair o que há de melhor e trazer mais inteligência à estratégia das empresas”, complementa Cosentino.

Para o especialista, a tendência é que a adoção de IA integrada a ERPs siga em expansão nos próximos anos, conforme mais organizações buscam transformar volumes crescentes de dados operacionais em decisões estratégicas.

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Diante desse cenário, entender como aplicar essas tecnologias de forma prática é o diferencial competitivo que muitos negócios buscam.