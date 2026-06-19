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Thales na Eurosatory 2026: Pronta hoje. Pronta amanhã.

Pavilhão da Thales (estande C247),Parc des Expositions, Paris Nord Villepinte, FrançaDe segunda-feira, 15 de junho, a sexta-feira, 19 de junho de 2026.

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Repórter
19/06/2026 11:39

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Com a abertura da Eurosatory 2026, a Thales compartilha, com muita satisfação, uma visão completa dos anúncios que serão realizados durante o primeiro dia desta edição da Feira Internacional de Defesa e Segurança. O documento reúne todas as nossas novidades, inovações e parcerias, divulgadas em 15 de junhode 2026, com links diretos para os respectivos comunicados à imprensa:

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260615159935/pt/

Thales at Eurosatory 2026: Ready today. Ready tomorrow.

Thales at Eurosatory 2026: Ready today. Ready tomorrow.

Acesse os comunicados à imprensa da Thales em Eurosatory | Thales Group.

Vídeos e fotos estarão disponíveis na Thales Media Library.

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial, e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.


O Grupo aloca € 4,5 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento em áreas-chave, sobretudo para ambientes cruciais, como Inteligência Artificial, Segurança Cibernética, Computação Quântica e Tecnologias em Nuvem.


A Thales possui mais de 85.000 funcionários em 65 países. Em 2025, o Grupo gerou vendas de € 22,1 bilhões.

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Thales Group
Thales

Imagens recentes da Thales e de suas atividades nas áreas de Defesa, Aeroespacial, e Cibernética e Digital podem ser encontradas na Thales Media Library. Para solicitações específicas, entre em contato com a equipe de Relações com a Mídia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

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Thales:pressroom@thalesgroup.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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