Thales na Eurosatory 2026: Pronta hoje. Pronta amanhã.
Pavilhão da Thales (estande C247),Parc des Expositions, Paris Nord Villepinte, FrançaDe segunda-feira, 15 de junho, a sexta-feira, 19 de junho de 2026.
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Com a abertura da Eurosatory 2026, a Thales compartilha, com muita satisfação, uma visão completa dos anúncios que serão realizados durante o primeiro dia desta edição da Feira Internacional de Defesa e Segurança. O documento reúne todas as nossas novidades, inovações e parcerias, divulgadas em 15 de junhode 2026, com links diretos para os respectivos comunicados à imprensa:
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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260615159935/pt/
Thales at Eurosatory 2026: Ready today. Ready tomorrow.
- Thales unveils new AI-powered training data analytics platform to enhance military training.
- Thales launches next-generation 70mm laser-guided rocket dedicated for counter-drone operations.
- Thales unveils next-generation Bushmaster Mulga Utility Variant.
- Thales launches RapidStriker, a complete system for protection against drones.
- Renault Group and Thales unveil 4 TROOP, an innovative tactical vehicle for future land forces engagements.
Acesse os comunicados à imprensa da Thales em Eurosatory | Thales Group.
Vídeos e fotos estarão disponíveis na Thales Media Library.
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- Camille Heck: camille.heck@thalesgroup.com - +33 6 73 78 33 63
- Marion Bonnet: marion.bonnet@thalesgroup.com - +33 6 60 38 48 92
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Sobre a Thales
A Thales (Euronext Paris: HO) é líder mundial em tecnologias avançadas para os setores de Defesa, Aeroespacial, e Cibernético e Digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a enfrentar diversos desafios importantes: soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão.
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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260615159935/pt/
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Fonte: BUSINESS WIRE