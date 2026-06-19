Newmont anuncia nomeações de executivos-chave para a próxima fase de execução

A Newmont Corporation (NYSE: NEM, ASX: NEM, PNGX: NEM) (“Newmont”) anunciou hoje nomeações de liderança que consolidam sua futura equipe executiva sob a presidência e direção de Natascha Viljoen, refletindo a profundidade do talento de liderança dentro da empresa. A partir do dia 1º de julho de 2026, Brian Tabolt assumirá o cargo de diretor financeiro, Mark Rodgers, o de diretor de operações, e David Thornton, o de diretor técnico. Além disso, David Fry foi promovido a vice-presidente executivo de desenvolvimento de projetos, refletindo a importância do desenvolvimento e da execução disciplinados de projetos à medida que a Newmont avança em suas oportunidades de crescimento de maior retorno.

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Mark Rodgers - COO

“Essas nomeações reúnem líderes respeitados, com ampla experiência no setor e um sólido entendimento de nossas disciplinas operacionais, financeiras, técnicas e de desenvolvimento de projetos”, afirmou Natascha Viljoen. “Elas refletem a força da liderança e a profundidade dos talentos que construímos na Newmont, como também as capacidades de que precisamos para fortalecer o desempenho em toda a empresa, avançar nosso portfólio de classe mundial com disciplina e agilidade e continuar gerando valor de longo prazo para acionistas e partes interessadas. Também evidenciam as oportunidades que nosso portfólio oferece para que profissionais talentosos se desenvolvam, assumam funções de liderança relevantes e ajudem a moldar o futuro da Newmont.”

Com mais de 20 anos de experiência, Brian atuou mais recentemente como diretor de contabilidade e chefe do grupo de finanças da Newmont. Ele liderará a organização financeira global como diretor financeiro (CFO). Desde que ingressou na empresa, em 2021, Brian ocupou diversos cargos de liderança estratégica, refletindo suas contribuições para o fortalecimento da supervisão e da disciplina financeira, bem como para a evolução da alocação de capital e do planejamento integrado em toda a organização, incluindo a chefia do Grupo de Planejamento e Análise Financeira e o cargo de diretor financeiro interino. Anteriormente, atuou como vice-presidente, controlador e diretor de contabilidade da Molson Coors Beverage Company, e em cargos técnicos seniores de contabilidade e relatórios para a SEC. Ele iniciou sua carreira em contabilidade pública na Deloitte.

Como diretor de operações (COO), ele liderará o portfólio operacional da empresa, fortalecendo a integração entre suas 12 unidades operacionais e suas iniciativas de saúde, segurança, proteção e meio ambiente. Atualmente, Mark ocupa o cargo de diretor-geral para a África e a Ásia-Pacífico na Newmont. Ele ingressou na empresa em 2020, tendo ocupado diversos cargos de liderança sênior em várias regiões, incluindo o de diretor-geral para a América Latina e o Caribe, a África e a Ásia-Pacífico. Rodgers é um executivo experiente, com mais de 30 anos de experiência no setor de recursos naturais. Ele também trabalhou na BHP e na Rio Tinto.

Com mais de 25 anos de experiência no setor de mineração, ele assumirá o cargo de diretor técnico da Newmont. Nessa função, ele liderará a área de serviços técnicos da empresa, que inclui exploração, gestão de ativos, processamento, planejamento de minas e tecnologia digital. Sua liderança contribuirá para o fortalecimento da capacidade técnica da Newmont, visando aprimorar o desempenho operacional e dos projetos, bem como promover o avanço da tecnologia e da inovação em toda a empresa. Atualmente, ele atua como diretor-geral para as Américas na Newmont, após ter ocupado cargos de liderança anteriores, incluindo o de diretor-geral para a América Latina, Caribe e África, e o de vice-presidente de produtividade para a América do Norte. Ele ingressou na Newmont em 2016, tendo ocupado anteriormente cargos técnicos em operações de superfície e subterrâneas. Anteriormente, ocupou cargos de engenharia e liderança na Gold Fields, na Austrália, e na Barrick Gold Corporation.

Atualmente, David Fry ocupa o cargo de diretor do Grupo de Projetos Globais da Newmont, e possui ampla experiência na execução de projetos internacionais nos setores de mineração, energia e infraestrutura. Anteriormente, atuou como diretor executivo de projetos na Rio Tinto, onde liderou um importante portfólio de projetos na região da Ásia-Pacífico. No início da carreira, ocupou diversos cargos de liderança nas áreas de engenharia, projetos e operações no setor de petróleo e gás, inclusive na UGL e na Origin Energy.

Essas nomeações reforçam a capacidade da Newmont de executar sua estratégia com clareza e foco. Com um forte alinhamento entre as áreas operacional, financeira e técnica, a empresa está bem posicionada para melhorar o desempenho, manter a disciplina de custos, agir com eficácia e gerar valor para os acionistas a longo prazo.

Sobre a Newmont

A Newmont é líder mundial no setor de ouro e produtora de cobre, zinco, chumbo e prata. Seu portfólio de ativos, projetos prospectivos e talentos de nível internacional está ancorado em jurisdições favoráveis à mineração na África, Austrália, América Latina e Caribe, América do Norte e Papua-Nova Guiné. Listada no Índice S&P 500, a Newmont é a única produtora de ouro a receber esse reconhecimento e é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança baseadas em princípios. A empresa é líder do setor em criação de valor, apoiada por robustos padrões de segurança, execução superior e expertise técnica. Fundada em 1921, a empresa é de capital aberto desde 1925. Na Newmont, nosso propósito é criar valor e melhorar vidas por meio da mineração sustentável e responsável. Para saber mais sobre a estratégia e as iniciativas de sustentabilidade da empresa, acesse www.newmont.com.

Declaração de advertência relativa a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa pode conter “declarações prospectivas”, conforme definido nas Seções 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 (Securities Act of 1933), conforme alterada, e 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934 (Securities Exchange Act of 1934), conforme alterada, as quais se destinam a ser abrangidas pela proteção legal criada por essas seções e outras leis aplicáveis. Quando uma declaração prospectiva expressa ou implica uma expectativa ou crença sobre eventos ou resultados futuros, tal expectativa ou crença é expressa de boa-fé e acredita-se que tenha uma base razoável. Contudo, tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados futuros expressos, projetados ou implícitos nessas declarações. As declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa incluem, entre outras, expectativas relativas a melhorias de desempenho futuro, oportunidades, criação de valor etc. Para uma análise dos riscos e outros fatores que podem afetar tais declarações, consulte o Relatório Anual da empresa no Formulário 10-K referente ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ( U.S. Securities and Exchange Commission) em 21 de fevereiro de 2025, no tópico “Fatores de Risco”.

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