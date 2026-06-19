IFF e ISIPCA comemoram 10 anos de programa conjunto de mestrado em design e criação de fragrâncias

A IFF — líder global em aromas, fragrâncias, ingredientes alimentícios e saúde e biociências — celebra o 10º aniversário de seu programa de mestrado credenciado, líder do setor, em design e criação de fragrâncias, desenvolvido em parceria com a ISIPCA, escola de renome mundial para carreiras em perfumaria, cosméticos e aromas alimentícios. Desde seu lançamento em 2016, o programa IFF ISIPCA formou mais de 180 profissionais de 40 países, com 130 graduados até o momento e uma taxa de empregabilidade de 100% em até seis meses após a graduação.

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The IFF ISIPCA Scent Design and Creation program has been pioneering fragrance education and excellence since 2016.

“Ao longo da última década, o IFF ISIPCA construiu uma sólida rede de especialistas em fragrâncias com alto potencial e perfis diversificados, combinando excelência criativa, conhecimento científico e uma perspectiva global”, afirma Valery Claude, patrocinadora do programa e vice-presidente sênior digital do IFF Scent. “O futuro se mostra promissor com a próxima geração de talentos em fragrâncias, que estão preparados para impulsionar a inovação em todo o setor.”

O IFF ISIPCA é um programa de pós-graduação inovador que oferece uma porta de entrada para carreiras na área de fragrâncias. Combinando o legado criativo de mais de 135 anos do IFF e a inovação baseada na ciência com a excelência acadêmica do ISIPCA, o programa especializado em design e criação de fragrâncias ampliou o acesso a carreiras na perfumaria. O programa prepara os alunos para funções em desenvolvimento de fragrâncias, marketing, vendas e criação de perfumes, ajudando a construir o futuro da perfumaria.

O programa credenciado seleciona candidatos com base na capacidade olfativa, desempenho acadêmico e talento individual — sem exigir formação científica prévia —, trazendo maior diversidade de perspectivas para a criação de fragrâncias. Os graduados seguiram carreiras em todo o ecossistema de fragrâncias, incluindo na IFF (na Europa, Ásia, Oriente Médio e Américas) e em empresas de bens de consumo de massa (FMCG), demonstrando o impacto do programa.

“O programa forma profissionais que combinam criatividade, cultura olfativa e conhecimento técnico”, afirma Nicholas Salado, diretor-geral do ISIPCA. “Ele apoia talentos que agora estão totalmente integrados ao setor, alinhados com seus desafios e dinâmicas em constante evolução.”

À medida que o setor evolui, a educação, a transferência de conhecimento e a inovação contínua permanecem na base do programa IFF ISIPCA. O marco do 10º aniversário reflete o compromisso da IFF em investir no futuro das fragrâncias e impulsionar a inovação em experiências olfativas que geram um impacto significativo para clientes e consumidores.

Bem-vindo à IFF

Na IFF (NYSE: IFF), criamos alegria por meio da ciência, da criatividade e da paixão. Como líder global em sabor, aroma, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, estamos inovando para o futuro. Todos os dias, oferecemos soluções inovadoras e sustentáveis ??que elevam os produtos que as pessoas adoram — promovendo o bem-estar, encantando os sentidos e aprimorando a experiência humana. Saiba mais em iff.com, LinkedIn, Instagram e Facebook.

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Judith Gross, Vice-Presidente de Comunicação e Marca

Departamento: Olfato

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