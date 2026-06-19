NIQ e Unlimitail cooperam para oferecer a próxima geração de informações e mensurações de mídia omnichannel ao varejo em diversos varejistas e países

O investimento em mídia no varejo vem acelerando a nível mundial, com 67% dos diretores de marketing planejando aumentar gastos com redes de mídia no varejo (RMNs) em 2026. Contudo, apenas 53% acreditam que as RMNs atuais oferecem recursos adequados de mensuração e atribuição, o que destaca uma lacuna crítica em comprovar o verdadeiro impacto nos negócios em diferentes varejistas e mercados.*

Hoje, a NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, e a Unlimitail, rede líder em mídia para o varejo, anunciaram uma cooperação estratégica destinada a ajudar marcas e varejistas a inaugurar uma nova era de responsabilidade na mídia de varejo mediante mensurações avançadas, informações do consumidor, infraestrutura de dados interoperável e análises baseadas em IA.

Esta cooperação irá combinar a extensa rede de mídia de varejo da Unlimitail, que abrange 21 países, 35 varejistas, mais de 120 sites de varejistas e mais de 250 milhões de portadores de cartões de fidelidade, com os recursos de mensuração, análise e inteligência de consumo líderes do setor da NIQ. Juntas, as empresas irão ajudar os anunciantes a ir além das mensurações de campanha para entender o verdadeiro impacto comercial dos investimentos em mídia de varejo, enquanto revelam informações mais profundas sobre o consumidor e a categoria, além de obter uma visão consistente do desempenho em varejistas, mercados e canais.

Com a crescente convergência entre comércio e mídia, as marcas enfrentam uma pressão cada vez maior para conectar fontes de dados fragmentadas, comprovar o retorno sobre o investimento e compreender o impacto incremental de cada dólar investido em marketing. Esta cooperação oferece às marcas as ferramentas necessárias para isto, ao fundamentar cada recomendação, tanto online como offline, em uma análise rigorosa do posicionamento de varejo, e vincular a exposição na mídia a resultados de vendas verificados, com um alvo claro: ajudar os profissionais de marketing a entender como as campanhas realmente influenciam o comportamento do consumidor e impulsionam o crescimento.

Como parte do contrato, a Unlimitail irá implementar os recursos de mensuração da NIQ como um componente central de seu ecossistema tecnológico em evolução, junto com um novo ambiente de dados limpo e uma melhor infraestrutura AdTech. A implementação inicial terá início com as operações do Carrefour na França, Espanha e Brasil, com programas piloto previstos a serem lançados em meados de 2026.

Principais benefícios desta cooperação

Ajudar a mensurar o impacto nas vendas ao vincular a exposição na mídia a compras verificadas

ao vincular a exposição na mídia a compras verificadas Comparar o desempenho em diferentes mercados e varejistas para otimizar o investimento mundial em mídia

e varejistas para otimizar o investimento mundial em mídia Ativar a cooperação que protege a privacidade através de ambientes de recinto limpo

através de ambientes de recinto limpo Proporcionar maior transparência e prestação de contas pelos investimentos em mídia de varejo

e prestação de contas pelos investimentos em mídia de varejo Padronizar as mensurações em todos os ecossistemas de varejistas

em todos os ecossistemas de varejistas Fornecer informações aprimoradas para dar suporte a futuras aplicações de comércio e publicidade baseadas em IA

Gerar informações mais completas sobre consumidores, categorias e mercados para melhorar o planejamento e a otimização de campanhas

"A mídia de varejo vem se convertendo em um dos mecanismos de crescimento mais importantes para marcas e varejistas, mas seu futuro depende de confiança, transparência e resultados comerciais mensuráveis", disse Emilie Darolles, Presidente da NIQ na Europa Ocidental. "Com a convergência cada vez maior entre comércio e mídia, as marcas precisam de um modo consistente de entender, o que impulsiona o desempenho em diferentes mercados, varejistas e canais. Junto com a Unlimitail, ajudamos a criar um ecossistema de mensuração mais conectado, que permite aos profissionais de marketing ir além das suposições e demonstrar com confiança o impacto de seus investimentos."

Esta cooperação representa um passo importante para romper com as antigas barreiras entre os dados de mídia e comércio. Historicamente, as marcas têm tido dificuldades para avaliar a eficácia das campanhas de forma consistente em diferentes varejistas, países e públicos-alvo. Ao harmonizar os dados de varejistas, mídia e comércio em uma estrutura comum, a NIQ e a Unlimitail irão possibilitar uma visão mais completa do desempenho e ajudar os anunciantes a tomar decisões de investimento mais inteligentes.

"A mídia de varejo evoluiu de um canal emergente para um pilar estratégico do marketing moderno", disse Alexis Marcombe, Diretor Executivo da Unlimitail. "Nossa ambição é fornecer às marcas e aos varejistas as ferramentas, os dados e a tecnologia de que precisam para obter maior valor de cada campanha. Ao integrar os recursos de mensuração confiáveis ??da NIQ ao nosso ecossistema, possibilitamos um novo nível de transparência e responsabilidade de desempenho que irá beneficiar anunciantes, varejistas e consumidores."

O anúncio reflete uma mudança mais ampla em curso em todo o setor, à medida que as marcas buscam unificar mídia, comércio e dados do consumidor em uma visão unificada. Através de seu ecossistema mundial de dados, análises baseadas em IA e a Full View™ do comportamento do consumidor, a NIQ ajuda as organizações a conectar informações a resultados e navegar na próxima era do comércio.

Representantes da NIQ e da Unlimitail estarão disponíveis para entrevistas com a imprensa durante o Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, onde mídia de varejo e mensuração serão temas centrais do setor.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para obter mais informações, visite www.niq.com.

Sobre a Unlimitail

A Unlimitail é uma estrutura internacional de mídia para o varejo que oferece a marcas e varejistas a oportunidade de implementar suas estratégias de mídia de modo simplificado, unificado e otimizado. Ela permite uma melhor compreensão dos consumidores, a ativação de campanhas de marketing direcionadas e omnichannel, bem como a mensuração completa da eficácia destas campanhas, desde o aumento da visibilidade até o aumento das vendas. A empresa se destaca no mercado atual graças a seu conjunto de tecnologias de publicidade de ponta, que unifica o marketing onsite e offsite, e também graças a seu alcance internacional e à qualidade de seus dados, ao acumular mais de 2 bilhões de visualizações de página mensais e abranger mais de 250 milhões de clientes potenciais ao redor do mundo.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Estas declarações abordam vários assuntos, incluindo cronogramas, benefícios, recursos e resultados previstos para o NIQ Commerce Lab e capacidades relacionadas, bem como outras declarações contidas neste comunicado que não constituem fatos históricos. Estas declarações estão baseadas em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. As declarações prospectivas se referem apenas à data em que foram feitas, sendo que a NIQ não assume nenhuma obrigação de atualizá-las, exceto conforme exigido por lei.

#NIQ-GENERAL

*Baseado nas Perspectivas dos Diretores de Marketing: Guia para 2026 da NIQ.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260615418827/pt/

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