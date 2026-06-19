SLB lança Digital Marketplace para ampliar IA e inovação digital no setor de energia

A empresa multinacional de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) anunciou hoje o lançamento do SLB Digital Marketplace, um destino digital selecionado cuidadosamente, criado para ajudar empresas de energia a descobrir e implantar com rapidez agentes de IA especializados, modelos de domínio, habilidades, ferramentas, conectores de dados e aplicativos digitais em seus ambientes digitais existentes.

O SLB Digital Marketplace amplia a estratégia de plataforma aberta da empresa para seu assistente de IA agêntico Tela™, permitindo que a SLB, parceiros, fornecedores independentes de software (ISVs), desenvolvedores e clientes ofereçam recursos digitais específicos ao setor de energia mediante um canal único e controlado. Todas as ofertas do mercado são certificadas segundo os padrões da SLB para segurança, interoperabilidade e compatibilidade antes de sua publicação.

O lançamento ocorre em um momento em que o setor avança rumo à IA agêntica, onde o software pode raciocinar, agir e automatizar fluxos de trabalho técnicos complexos. À medida que estas capacidades se proliferam, as empresas de energia precisarão ter acesso a um ecossistema mais amplo de ferramentas especializadas que funcionem em conjunto nas áreas de planejamento, operações, dados e IA.

“A IA no setor energético está passando da promessa à realidade”, afirmou Olivier Le Peuch, Diretor Executivo da SLB. "O SLB Digital Marketplace foi desenvolvido para acelerar esta transição, ao criar um ecossistema aberto onde a inovação pode ser ampliada, as soluções podem interoperar e os clientes podem passar com mais rapidez da análise à ação. É assim que traduzimos a IA em desempenho real em todo o sistema energético."

“Nenhuma empresa sozinha consegue desenvolver todos os agentes, modelos ou aplicativos que o setor de energia irá precisar", disse Rakesh Jaggi, Presidente da Divisão Digital da SLB. "O SLB Digital Marketplace é a próxima expressão de nosso compromisso com a transparência, oferecendo aos profissionais do setor de energia mais opções, enquanto mantém a governança e os padrões de qualidade exigidos para as operações corporativas."

O Marketplace inclui cerca de 200 produtos digitais, incluindo soluções de loja Ocean™ já existentes e novas soluções da SLB e de mais de 30 parceiros. Estes produtos abrangem aplicativos SaaS Delfi™ e Lumi™, plug-ins, extensões de fluxo de trabalho, conectores de dados e habilidades, agentes e modelos básicos de IA da Tela.

Para profissionais da área de energia, o Marketplace oferece um destino único para avaliar e acessar recursos digitais confiáveis ??que ampliam os fluxos de trabalho nos ambientes Delfi e Lumi. Para desenvolvedores, parceiros e ISVs, ele fornece um caminho estruturado para publicar e expandir soluções em todo o ecossistema SLB.

Desenvolvedores e ISVs interessados ??em publicar aplicativos podem se inscrever através do programa de parceiros da SLB em marketplace.digital.slb.com e acessar recursos adicionais para desenvolvedores em developer.slb.com.

Pontos-chave:

A SLB lançou o SLB Digital Marketplace, um espaço cuidadosamente selecionado para ajudar empresas de energia a descobrir e implementar rapidamente soluções de IA e digitais em ambientes digitais já existentes.

O Marketplace amplia a estratégia de plataforma aberta da SLB, permitindo que a SLB, parceiros, ISVs, desenvolvedores e clientes ofereçam seus produtos e serviços mediante um canal único e controlado, certificado em segurança, interoperabilidade e compatibilidade.

O lançamento aborda a mudança do setor em direção à IA ativa, onde o software pode raciocinar, agir e automatizar fluxos de trabalho técnicos complexos.

O Marketplace inclui cerca de 200 produtos digitais, incluindo soluções de loja Ocean™ já existentes e novas soluções da SLB e de mais de 30 parceiros. Estes produtos abrangem aplicativos SaaS Delfi™ e Lumi™, plug-ins, extensões de fluxo de trabalho, conectores de dados e habilidades, agentes e modelos básicos de IA da Tela.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Declaração de advertência sobre as declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, isto é, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Em geral, tais declarações contêm palavras como "espera", "é possível", "pode", "estima", "pretende", "antecipa", "irá", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas abordam assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios antecipados de novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções quanto à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas quanto à transição energética e mudança climática mundial, além de melhorias nos procedimentos operacionais e tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias abordando preocupações ambientais, incluindo iniciativas abordando o impacto da mudança climática mundial; o momento ou recebimento de aprovações e autorizações regulatórias; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tal desenvolvimento mudarem), ou caso as suposições subjacentes demonstrem estar incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas se referem apenas à data deste comunicado à imprensa, sendo que a SLB se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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