Murata coopera com Synopsys para fornecer modelos de simulação mediante ferramentas de análise eletromagnética e térmica da Ansys

A Murata Manufacturing Co., Ltd. (TÓQUIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) anunciou uma nova cooperação com a Synopsys, Inc., permitindo que os usuários das ferramentas de simulação da Synopsys acessem diretamente o site da Murata para baixar os mais recentes modelos de simulação de alto desempenho da empresa. A cooperação abrange a ferramenta de análise de campo eletromagnético 3D Ansys HFSS™ e a ferramenta de análise térmica Ansys Icepak®, representando um passo significativo para otimizar o fluxo de trabalho de simulação para projetistas de circuitos eletrônicos. A Murata também é a primeira empresa a oferecer modelos de simulação de componentes passivos através do Ansys Icepak*.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260615983649/pt/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] New collaboration with Synopsys

Com a crescente demanda por comunicações de alta velocidade e alta capacidade, o projeto de circuitos eletrônicos se tornou cada vez mais complexo. Os engenheiros agora precisam considerar uma série de fenômenos físicos, desde interferência eletromagnética (EMI) até a geração de calor dos componentes, em um único projeto. Enfrentar estes desafios no início do processo de projeto é crucial; negligenciá-los pode acarretar retrabalhos dispendiosos, prolongar os prazos de desenvolvimento e aumentar os custos de prototipagem. Isto tem exercido maior pressão sobre os fornecedores de componentes eletrônicos para que disponibilizem modelos de simulação prontos para uso e de alta qualidade, compatíveis com as ferramentas que os engenheiros já utilizam.

O desenvolvimento de modelos precisos para análise eletromagnética e térmica é inerentemente desafiador, visto que tanto o comportamento eletromagnético como a distribuição de temperatura variam consideravelmente dependendo das condições de projeto. O enfoque de integração vertical da Murata, que abrange desde o desenvolvimento e a fabricação de matérias-primas até o processamento do produto final, permite que a empresa utilize um extenso conjunto de dados proprietários, resultando em modelos de simulação que refletem com precisão o desempenho real dos componentes.

Os modelos são compatíveis com o Ansys 2026 R1. O Ansys HFSS oferece suporte à análise de campos eletromagnéticos e abrange indutores de RF bem como capacitores cerâmicos multicamadas (MLCCs) da Murata, enquanto o Ansys Icepak oferece suporte à análise térmica e abrange indutores de potência da Murata.

Olhando para o futuro, a Murata continuará aprofundando sua cooperação com a Synopsys, ao expandir sua linha de modelos para oferecer suporte a projetos eletrônicos mais avançados e eficientes.

Os seguintes dados estão disponíveis para download no site da Murata:

Dados de análise de campos eletromagnéticos para Ansys HFSS - indutores de RF

Dados de análise de campos eletromagnéticos para Ansys HFSS - MLCCs

Dados de análise térmica para Ansys Icepak - indutores de potência

Para informações sobre produtos, entre em contato com a Murata em relação a produtos indutores aqui, ou produtos capacitores aqui.

Notas:

*Baseado em pesquisa da Murata, em 15 de junho de 2026.

Sobre a Synopsys

A Synopsys, Inc. (Nasdaq: SNPS) é líder em soluções de engenharia, do silício aos sistemas, permitindo que os clientes inovem com rapidez em produtos baseados em IA. Oferecemos soluções líderes do setor em design de silício, propriedade intelectual (IP), simulação e análise, além de serviços de design. Trabalhamos em estreita cooperação com nossos clientes em vários setores para maximizar sua capacidade e produtividade em P&D, impulsionando a inovação de hoje que inspira a engenhosidade de amanhã. Saiba mais em www.synopsys.com.

© 2026 Synopsys, Inc. Todos os direitos reservados. Synopsys, Ansys, os logotipos da Synopsys e da Ansys e outras marcas comerciais da Synopsys estão disponíveis em https://www.synopsys.com/company/legal/trademarks-brands.html. Outros nomes de empresas ou produtos podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Sobre a Murata

A Murata Manufacturing Co., Ltd. é líder mundial em projeto, fabricação e venda de componentes e soluções eletrônicas passivas à base de cerâmica, módulos de comunicação e módulos de alimentação. A Murata está comprometida com o desenvolvimento de materiais eletrônicos avançados e módulos multifuncionais de alta densidade e de ponta. A empresa possui funcionários e instalações de produção em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260615983649/pt/

Para mais informações, entre em contato com:

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Saki Ito, prsec_mmc@murata.com

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