Tigo Energy lança novo sistema de armazenamento de energia otimizado GO no mercado residencial europeu

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" ou "Empresa"), líder em oferecer soluções inteligentes de energia solar, anunciou hoje que a GO Battery, parte do GO Optimized ESS (sistema de armazenamento de energia otimizado GO), já está sendo enviada a clientes no mercado europeu, cumprindo com os compromissos de pré-encomenda assumidos quando o produto foi lançado em abril de 2026. A Empresa irá apresentar demonstrações ao vivo do sistema GO Optimized ESS na Intersolar Europe 2026, que irá ocorrer de 23 a 25 de junho na Messe München em Munique, Alemanha, no estande B3.140. Weiss-Blau GmbH, membro do Programa de Fidelidade do Instalador Tigo, estará presente no evento junto com a Tigo, sendo uma das primeiras empresas de instalação a implantar o sistema no mercado residencial europeu.

A arquitetura modular da GO Battery, construída com unidades de 3,68 kWh configuráveis ??de 7,3 a 47,9 kWh, foi criada para oferecer aos instaladores opções flexíveis de dimensionamento para toda a gama de aplicações residenciais europeias, desde apartamentos compactos até casas maiores com maiores demandas de energia. Compatível com todos os inversores Tigo vendidos no mercado europeu, a GO Battery suporta configurações monofásicas e trifásicas e foi projetada para operar em temperaturas de até -30°C. O sistema utiliza a tecnologia de fosfato de ferro-lítio (LFP), possui classificação IP65 para instalação interna e externa e está em conformidade com as normas europeias de rede, incluindo VDE-AR-E2510 e CEI 0-21, certificação CE e a norma de segurança IEC 62619. Visibilidade a nível de unidade e diagnóstico remoto através da plataforma Tigo EI ajudam os instaladores a gerenciar os sistemas implantados e reduzir as chamadas de serviço.

"Como participantes do Programa de Fidelidade do Instalador Tigo, tivemos a oportunidade de trabalhar em estreita cooperação com a equipe da Tigo desde o lançamento do GO Optimized ESS no mercado europeu", disse Georg Kreitmair, Diretor Geral da Weiss-Blau GmbH. "A combinação de armazenamento modular de baterias, gerenciamento de energia integrado e compatibilidade com todo o ecossistema Tigo nos oferece uma plataforma flexível para projetos residenciais de diferentes tamanhos e necessidades energéticas. Desde a colocação em operação até a visibilidade contínua do sistema através da plataforma Tigo EI, o sistema foi criado para simplificar a implantação para os instaladores, enquanto oferece aos proprietários mais controle sobre como produzem, armazenam e utilizam energia."

O GO Optimized ESS integra a GO Battery com o Tigo EI Inverter, produtos de otimização TS4 Flex MLPE, o GO EV Charger, GO Junction para integração de bomba de calor, e a plataforma Tigo Energy Intelligence (EI), ajudando a dar aos instaladores um ecossistema único e conectado que abrange produção de energia solar, armazenamento, mobilidade elétrica e aquecimento residencial. Instaladores que implementaram o GO Optimized ESS pela primeira vez podem se beneficiar do programa Tigo Green Glove, que provê uma revisão profissional do projeto do sistema, coloca especialistas técnicos de prontidão durante a instalação e cria um canal de feedback direto com a equipe da Tigo. A integração do instalador ainda suportada pelo treinamento da Tigo Academy, sendo que o Programa de Fidelidade do Instalador Tigo reconhece os instaladores nos níveis Certificado, Avançado e Elite com base no volume de sistemas monitorados e na conclusão do treinamento, proporcionando acesso progressivamente maior ao suporte de marketing, acesso antecipado ao produto e recursos de dados.

"É ótimo ver os instaladores solares na Europa adotando o novo GO Optmized ESS, e sobretudo quando estas empresas também aproveitam os benefícios do Programa de Fidelidade do Instalador Tigo", disse Jing Tian, ??Diretor de Crescimento e Receita da Tigo. "Este é um grande ano em termos de produtos e serviços que a Tigo está trazendo ao mercado europeu, e penso que instaladores como a Weiss-Blau GmbH, que aproveitam ao máximo deles, irão se beneficiar de modo significativo. Como sempre, toda a equipa da Tigo está à disposição para trabalhar com nossos muitos colaboradores europeus para impulsionar ainda mais a tecnologia solar e energética no mercado."

A Tigo estará no estande B3.140 da Intersolar Europe 2026, de 23 a 25 de junho, na Messe München, em Munique, Alemanha. Todo o ecossistema GO Optimized ESS estará em exposição, junto com as famílias Flex MLPE TS4-A (725Wp) e TS4-X (800Wp). Ao longo do evento, especialistas da Tigo irão realizar sessões de treinamento em alemão e inglês, oferecendo informações práticas sobre energia solar, armazenamento e soluções de Energia Solar de Qualidade Total. Os participantes podem consultar a programação das sessões e se inscrever com antecedência aqui. Para agendar uma reunião com a equipe da Tigo no evento, acesse o site da Intersolar Europe 2026. Instaladores europeus já podem encomendar a GO Battery através de distribuidores autorizados da Tigo. Para informações sobre vendas, entre em contato com a Tigo aqui.

Sobre a Tigo Energy

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aumentam a segurança, elevam a geração de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande escala. A Tigo combina sua tecnologia Flex MLPE (eletrônica de potência em nível de módulo) e otimizadores solares com recursos inteligentes de software em nuvem para monitoramento e controle avançados de energia. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho, possibilitam o monitoramento de energia em tempo real e oferecem o desligamento rápido exigido por normas diretamente no nível do módulo. A empresa também desenvolve e fornece produtos, como inversores e sistemas de armazenamento por bateria, para o mercado residencial de energia solar com armazenamento. www.tigoenergy.com.

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Technica Communications pela Tigo Energy

Luis de Leon

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