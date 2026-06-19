Moody’s leva a inteligência para tomada de decisão ao Amazon Quick

A Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje que sua inteligência conectada está agora disponível no Amazon Quick, um assistente de IA personalizado e proativo, através de um servidor exclusivo de Protocolo de Contexto de Modelo (MCP, Model Context Protocol). A integração dá aos clientes que operam no Amazon Web Services (AWS) acesso direto a avaliações e pesquisa do Moody's Ratings, bem como dados curados da Moody's sobre mais de 600 milhões de entidades públicas e privadas, incluindo dados firmográficos, de propriedade, financeiros, de previsões macroeconômicas, econômicos e de sentimento em relação a notícias.

"Fornecer inteligência para tomada de decisão onde quer que os profissionais financeiros trabalhem é a forma como ajudamos nossos clientes a se manter à frente conforme a IA agentiva remodela os fluxos de trabalho financeiros", afirmou Cristina Pieretti, chefe de conteúdo digital e inovação da Moody's. "Com o Amazon Quick, nossos clientes agora podem se conectar diretamente à inteligência conectada da Moody's dentro do espaço de trabalho da IA agentiva que já estão usando, levando dados confiáveis e explicáveis sobre entidades, exposições e riscos para onde as decisões são feitas".

A integração do MCP ajuda os usuários do Amazon Quick a fundamentar suas pesquisas, análises e automação impulsionadas por IA na confiável inteligência financeira da Moody's, conectando dados estruturados sobre empresas, avaliações e riscos diretamente às suas consultas de linguagem natural e fluxos de trabalho sendo executados dentro da plataforma.

Os clientes podem impulsionar uma grande variedade de casos de uso de crédito e empréstimo de forma nativa dentro do Amazon Quick, desde análise de crédito e gestão de riscos a gestão de relacionamentos, consultoria de classificação, pesquisas de investimento e análise de mercado. Ao invés de depender de dados de uso geral ou construir integrações personalizadas, os clientes podem conectar seus sistemas de IA diretamente à inteligência conectada da Moody's ao nível dos protocolos.

O Amazon Quick é um assistente de IA agentiva que conecta aplicativos, sistemas, dados e fluxos de trabalho em uma única experiência.

A integração estende um compromisso compartilhado entre a Moody's e o AWS para ajudar as instituições financeiras a passar de experimentação com IA para tomada de decisão com o suporte da IA, fundamentada em dados que podem confiar e defender.

Para saber mais, http://www.moodys.com/agenticsolutions.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo marcado por riscos cada vez mais interligados, os dados, as análises e as tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística do seu ambiente e a identificar oportunidades. Com uma vasta experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 profissionais em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para que possam agir com confiança e prosperar. Saiba mais em moodys.com.

Declaração de "Porto Seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995

Determinadas declarações contidas neste documento são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, planos e perspectivas futuras para os negócios e operações da Moody's, que envolvem diversos riscos e incertezas. Tais declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados ou desfechos reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Os acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e demais informações contidas neste documento são válidas a partir da data deste documento, e a Moody's não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações no futuro, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, mudanças nas expectativas ou outros fatores, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável. Os fatores, riscos e incertezas, como também outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, são descritos com mais detalhes na seção "Fatores de Risco" da Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody's no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, e em outros documentos arquivados pela Empresa junto à Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – SEC) ou em materiais incorporados neste documento ou em outros documentos. Os acionistas e investidores são alertados de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, o que poderia ter um efeito material e adverso sobre os negócios, resultados operacionais e situação financeira da Empresa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260616124868/pt/

Para comunicações com a Moody’s:

Chris Cashman

Moody’s Corporation

+1 212-553-0729

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

chris.cashman@moodys.com