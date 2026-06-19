O TestMu AI apresenta as asserções do DevTools no Kane CLI, permitindo a validação no nível do navegador por meio de linguagem natural

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest), a primeira plataforma de engenharia de qualidade do mundo impulsionada pela IA Agentic, anunciou hoje as asserções do DevTools para o Kane CLI. Com isso, desenvolvedores e agentes de IA poderão validar os mecanismos internos do navegador usando linguagem natural.

A automação tradicional de navegadores concentra-se no que os usuários podem ver, como botões, formulários, textos e estados visuais. No entanto, as aplicações web modernas dependem fortemente de atividades do navegador invisíveis aos usuários, como solicitações de rede, respostas de API, registros de console, cookies, armazenamento local e métricas de desempenho.

Com as asserções do DevTools, o Kane CLI amplia a validação do navegador para além da interface do usuário, permitindo que as equipes verifiquem esses sinais subjacentes por meio de objetivos descritos em linguagem simples.

Agora, os desenvolvedores podem escrever objetivos como:

“Clique em ‘Adicionar ao carrinho’ e verifique se a solicitação para /api/cart retornou o status 200”;

“Execute o fluxo de finalização da compra e verifique se o console não apresenta erros”;

“Faça login e armazene o valor do cookie de sessão”;

“Verifique se o localStorage contém o ID do produto selecionado”;

“Abra a página de preços e verifique se ela carrega em menos de dois segundos”.

O Kane CLI mapeia automaticamente esses objetivos para os sinais apropriados do navegador durante a execução. Ao ser executada em um navegador Chrome real, a plataforma observa solicitações de rede, respostas, atividade do console, armazenamento do navegador, cookies e tempo de desempenho enquanto o fluxo de trabalho é executado.

Ao contrário das estruturas de automação tradicionais, as asserções do DevTools não exigem seletores, instrumentação ou código personalizado. Os usuários especificam a intenção, e o Kane CLI realiza a validação automaticamente.

“À medida que o software se torna cada vez mais orientado por APIs e gerado por IA, validar apenas a interface do usuário já não é suficiente”, afirmou Mudit Singh, cofundador e chefe de crescimento da TestMu AI. “Muitos problemas em produção têm origem em falhas de rede, inconsistências no armazenamento do navegador, regressões de desempenho ou erros do lado do cliente. As DevTools Assertions ajudam as equipes a validar os sinais que realmente determinam se uma aplicação está funcionando corretamente.”

A funcionalidade oferece suporte a operadores de validação comuns, como igual a, contém, maior que e menor que, enquanto normaliza automaticamente eventos do navegador e saídas do console para facilitar a interpretação. DevTools Assertions avança ainda mais a missão do Kane CLI de tornar a validação de navegador acessível por meio de linguagem natural, ao mesmo tempo em que permite que agentes de IA realizem verificações de software mais profundas e confiáveis. O recurso está disponível imediatamente no Kane CLI.

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é a primeira plataforma de engenharia de qualidade do mundo baseada em IA agentiva, que permite às organizações acelerar a entrega de software por meio de testes nativos de IA, automação, observabilidade e fluxos de trabalho de engenharia de qualidade. Ao combinar recursos autônomos com validação no mundo real, o TestMu AI ajuda as equipas a criar, testar e lançar software com confiança numa era em que a IA é uma prioridade.

Para obter informações adicionais, visite www.testmuai.com.

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Assessoria de mídia

Nikhil Saxena

Gerente de Imprensa e Mídia

TestMu AI

nikhils@testmuai.com

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