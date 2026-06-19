RealTime Reservation adquire a STAY para criar plataforma líder global de experiência do hóspede, atendendo a mais de 2.000 propriedades em mais de 75 países

A RealTime Reservation (RTR), líder do setor em tecnologia dinâmica de reservas para o setor hoteleiro, abrangendo atividades no local, comodidades e gestão de receitas adicionais, anunciou hoje a aquisição da STAY, criando uma plataforma global completa de experiência do hóspede para o setor hoteleiro. A empresa combinada atenderá a mais de 2.000 propriedades hoteleiras em mais de 75 países na América do Norte, Europa, América Latina e Caribe. A combinação expande significativamente a presença internacional da RTR e fortalece sua posição como fornecedora líder de tecnologia para engajamento de hóspedes, receita complementar e experiência do hóspede.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260616237913/pt/

Pictured: RealTime Reservation's dynamic booking interface allows hotel guests to select and reserve pool and beach amenities by location, date, and availability, streamlining ancillary revenue management for properties of any size. Courtesy of RealTime Reservation

A transação foi apoiada por um investimento estratégico da Wavecrest Growth Partners (“Wavecrest”), uma empresa de capital de crescimento com sede em Boston, focada em empresas de software B2B de alto crescimento, IA, dados e serviços habilitados por tecnologia. Juntas, as plataformas combinadas conectam toda a jornada do hóspede – da reserva e planejamento pré-chegada ao engajamento durante a estadia e à prestação de serviços.

“O setor hoteleiro está caminhando para uma experiência mais conectada e centrada no hóspede, e juntos estamos em uma posição única para ajudar os hotéis a oferecê-la”, disse Shawn Tarter, CEO da RealTime Reservation. “Ao combinar nossas plataformas, podemos fornecer aos operadores uma solução unificada que impulsiona a receita, melhora a eficiência e aprimora a experiência do hóspede desde a reserva até o check-out. O que começou como uma visão compartilhada há alguns anos agora se tornou uma oportunidade de concretizar essa visão em escala global.”

A empresa resultante da fusão atenderá muitas das principais marcas de hotelaria do mundo, incluindo Hyatt, Radisson, RIU, as marcas da IHG Hotels & Resorts (IHG) e Barceló, entre outras. Ao unir a plataforma de comércio pré-chegada e receita complementar da RealTime Reservation com os recursos de engajamento de hóspedes durante a estadia da STAY, os operadores de hotelaria obtêm uma solução mais abrangente para gerenciar interações com hóspedes, personalizar experiências, impulsionar o aumento da receita e otimizar a prestação de serviços ao longo de toda a jornada do hóspede.

“Desde o início, compartilhamos a crença de que o futuro da hotelaria reside em oferecer uma experiência mais conectada e personalizada aos hóspedes”, disse Joan Lladó, presidente da STAY na Europa. “Ao nos unirmos à RealTime Reservation, ganhamos a escala, os recursos e a tecnologia complementar necessários para acelerar essa visão e oferecer ainda mais valor aos operadores de hotéis e hóspedes em todo o mundo.”

Olhando para o futuro, a empresa resultante da fusão planeja acelerar a inovação de produtos, aprofundar as integrações da plataforma e expandir sua presença global para auxiliar os operadores de hotelaria. A STAY continuará operando como parte da plataforma combinada sob a liderança de Joan Lladó, garantindo a continuidade para os clientes e, ao mesmo tempo, impulsionando a visão compartilhada das empresas para o futuro da tecnologia na hotelaria. Ao reunir recursos de comércio pré-chegada, otimização de receita complementar e engajamento durante a estadia em uma única plataforma, a RealTime Reservation e a STAY estão bem posicionadas para atender às necessidades em constante evolução de hotéis, resorts e marcas de hospitalidade em todo o mundo.

“A RealTime Reservation e a STAY são plataformas exclusivas, desenvolvidas especificamente para atender a uma prioridade importante e crescente do setor hoteleiro: ajudar os operadores a impulsionar receitas adicionais ‘não relacionadas à hospedagem’, mantendo uma experiência de alta qualidade para os hóspedes”, afirmou Vaibhav Nalwaya, sócio-gerente da Wavecrest Growth Partners. “A combinação reúne dois produtos altamente complementares, equipes excepcionais lideradas por fundadores visionários e uma visão compartilhada centrada no cliente para criar o que acreditamos ser a principal plataforma de experiência completa para hóspedes de hotéis e resorts em todo o mundo. Estamos entusiasmados em fazer parceria com Shawn, Joan e a equipe combinada para apoiar a próxima fase de crescimento da empresa.”

Para mais informações, acessehttps://www.realtimereservation.com/press-2/

Imagens em alta resolução podem ser encontradas aqui.

Sobre a RealTime Reservation

A RealTime Reservation é uma empresa de tecnologia para o setor hoteleiro, com rápido crescimento e apoio institucional, que permite aos principais hotéis e resorts do mundo gerenciar toda a jornada do hóspede por meio de uma plataforma unificada. Desde reservas e planejamento pré-chegada até experiências no local, a RealTime aprimora a experiência do hóspede, aumenta a receita adicional e simplifica a gestão de comodidades, atividades e serviços. A RealTime também ajuda os operadores do setor hoteleiro a oferecer um engajamento digital perfeito por meio de experiências personalizadas para dispositivos móveis e web, permitindo que os hóspedes acessem serviços, interajam com a propriedade e realizem transações sem esforço durante toda a sua estadia. Para mais informações, acesse realtimereservation.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Cessie Cerrato

Cessie C. Communications

Cessie@cessiec.com

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