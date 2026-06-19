MiQ traz Sigma para a América Latina e aposta em IA para enfrentar a fragmentação da publicidade digital

A MiQ, empresa global de mídia programática, anunciou hoje o lançamento da Sigma na América Latina, sua plataforma baseada em inteligência artificial desenvolvida para ajudar anunciantes a enfrentar um dos maiores desafios da publicidade moderna: transformar grandes volumes de dados e sinais fragmentados em decisões mais rápidas, eficientes e orientadas a resultados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260616534700/pt/

“À medida que os consumidores transitam entre vídeo, redes sociais, comércio digital e plataformas emergentes de chat com IA, o desafio para os profissionais de marketing mudou fundamentalmente”, afirmou John Goulding, Global Chief Strategy Officer da MiQ. “A distância entre aqueles que conseguem transformar sinais em decisões em tempo real e aqueles que não conseguem está aumentando rapidamente. A Sigma foi criada para reduzir essa distância.”

O lançamento ocorre em um momento em que os consumidores alternam constantemente entre streaming, redes sociais, e-commerce, TV conectada e novas plataformas digitais, tornando cada vez mais difícil para os profissionais de marketing identificar oportunidades de mídia, mensurar resultados e tomar decisões mais estratégicas.

Em apenas um ano de operação global, a Sigma já apoiou mais de 40 mil campanhas para mais de 2.300 anunciantes. As campanhas executadas por meio da plataforma geraram US$2,22 em valor para cada US$1 investido, superando as configurações tradicionais de mídia programática. Esse valor se reflete em alcance incremental, aumento de conversões e melhoria nos indicadores de custo por aquisição, validados por meio de rigorosos testes A/B.

A plataforma foi desenvolvida para responder a um cenário em que audiências, canais e fontes de dados estão cada vez mais fragmentados. Enquanto os consumidores alternam entre assistir, navegar e comprar por meio de mais de 2.500 interações digitais por dia, as equipes de marketing precisam de ferramentas capazes de interpretar continuamente sinais, identificar padrões e transformar inteligência em ação em tempo real.

Até o momento, as funcionalidades da Sigma disponíveis no mercado brasileiro incluem:

Watching Intelligence: fortalece a compreensão dos hábitos de consumo de vídeo dos consumidores em TV linear, streaming e vídeo social. Utiliza tecnologia ACR (Automatic Content Recognition) para entender como as pessoas consomem vídeo. Isso permite construir estratégias verdadeiramente omnichannel, com alcance genuinamente incremental.

fortalece a compreensão dos hábitos de consumo de vídeo dos consumidores em TV linear, streaming e vídeo social. Utiliza tecnologia ACR (Automatic Content Recognition) para entender como as pessoas consomem vídeo. Isso permite construir estratégias verdadeiramente omnichannel, com alcance genuinamente incremental. Browsing Intelligence: amplia a interpretação de sinais de navegação e dados comportamentais digitais e físicos para compreender melhor a intenção e o contexto das audiências, onde as pessoas navegam e quais locais visitam, impulsionando ativações mais incrementais e eficazes.

amplia a interpretação de sinais de navegação e dados comportamentais digitais e físicos para compreender melhor a intenção e o contexto das audiências, onde as pessoas navegam e quais locais visitam, impulsionando ativações mais incrementais e eficazes. Trading Agent: amplia o uso de sinais de navegação e dados comportamentais digitais e físicos para compreender melhor a intenção e o contexto das audiências, onde navegam e os locais que visitam, permitindo uma ativação de audiência mais incremental.

amplia o uso de sinais de navegação e dados comportamentais digitais e físicos para compreender melhor a intenção e o contexto das audiências, onde navegam e os locais que visitam, permitindo uma ativação de audiência mais incremental. Total Measurement: modelo analítico baseado em IA que otimiza a jornada do consumidor ao conectar canais, estratégias e resultados de mídia para impulsionar o crescimento dos negócios no longo prazo.

A plataforma Sigma também oferece funcionalidades adicionais que fazem parte dessa evolução, incluindo o Audience Building, que permite criar audiências a partir de um simples prompt; o Planning Agent, que utiliza agentes de IA para apoiar tarefas de planejamento; e o Buying Intelligence, que ajuda a compreender o comportamento dos consumidores e seus padrões de compra.

Para fortalecer ainda mais as capacidades analíticas da plataforma, a MiQ expandiu a infraestrutura de dados da Sigma para incluir mais de 600 fontes de dados e 2,5 petabytes de informação, integrando sinais de parceiros globais de mídia, consumo e comportamento digital, como Samba, Titan OS, Google DV360 e Databricks. Essa combinação permite que os anunciantes obtenham uma visão mais abrangente das audiências e tomem decisões de mídia mais precisas e orientadas a resultados.

Essas capacidades são impulsionadas pelas parcerias estratégicas da MiQ e por seus 16 anos de experiência em dados e compra programática. A Sigma transforma esses insights em ação em 16 ambientes de mídia que abrangem tanto a web aberta quanto ecossistemas fechados, incluindo Google e YouTube.

“A América Latina é uma região onde a complexidade da mídia, a fragmentação das audiências e a necessidade de eficiência crescem rapidamente. Com a Sigma, queremos oferecer aos nossos clientes uma forma mais inteligente de conectar dados, decisões e resultados incrementais em tempo real”, afirmou Charlie Álvarez, SVP Strategy & Operations, Latin America da MiQ. “A Sigma tem como objetivo ajudar marcas e agências a tomarem melhores decisões com mais velocidade, clareza e capacidade de ação.”

Nos próximos meses, a MiQ promoverá experiências exclusivas para demonstrar a Sigma em funcionamento e aproximar o futuro da publicidade baseada em IA dos principais mercados da América Latina, incluindo México, Brasil, Argentina, Chile e Colômbia.

Para mais informações ou para solicitar uma demonstração, acesse: https://www.wearemiq.com/br/sigm

Sobre a MiQ

A MiQ é uma empresa global de tecnologia para publicidade que atua em parceria com anunciantes e agências para melhorar o desempenho de campanhas por meio de soluções programáticas orientadas por dados. Fundada em Londres em 2010, a MiQ opera atualmente em mais de 33 escritórios ao redor do mundo.

A empresa combina ciência de dados, inteligência artificial e tecnologia proprietária para ajudar seus clientes a tomar decisões mais informadas, otimizar campanhas digitais e maximizar o retorno sobre investimento. Como resultado, desenvolveu a Sigma, sua premiada tecnologia publicitária baseada em IA, que integra mais de 700 trilhões de sinais e múltiplas fontes de dados para proporcionar uma compreensão mais completa do comportamento das audiências.

Em 2026, a MiQ adquiriu as operações da Adsmovil e da Rocket Lab na América Latina, criando a maior oferta independente de dados e compra programática da região. Por meio dessa abordagem e de seus três principais produtos — MiQ Advanced TV, MiQ Intent e MiQ Commerce —, a MiQ permite que marcas e agências executem estratégias mais eficientes, mensuráveis e orientadas a resultados.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260616534700/pt/

Johanna González

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