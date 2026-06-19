As impressoras multifuncionais da Toshiba simplificam o fluxo de trabalho com documentos

A Toshiba America Business Solutions equipa empresas de todos os portes com impressoras multifuncionais (MFPs) robustas, com segurança avançada e recursos de nuvem para atender às atuais demandas de fluxo de trabalho de documentos.

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A Toshiba America Business Solutions equipa empresas de todos os portes com impressoras multifuncionais (MFPs) robustas, com segurança avançada e recursos de nuvem para atender às atuais demandas de fluxo de trabalho de documentos.

Potência para o fluxo de trabalho diário

A mais nova série e-STUDIO™331AC/401AC da Toshiba, em cores e no formato carta (A4), combina a potência, o desempenho e a funcionalidade dos modelos premiados da empresa no formato ledger (A3) em um design robusto e compacto. Com elementos intuitivos e fáceis de usar, ela integra a mais recente tecnologia de segurança e nuvem para otimizar, simplificar e proteger o fluxo de trabalho de documentos, tanto para grandes corporações quanto para pequenas e médias empresas.

A programação direta também é muito fácil por meio da interface do usuário (UI) e-BRIDGE™ dos sistemas, consistente com os modelos de tamanho normal da empresa. Com a plataforma Elevate™exclusiva da Toshiba, a interface economiza tempo ao automatizar fluxos de trabalho rotineiros para indivíduos e departamentos inteiros.

O novo par de impressoras da Toshiba produz, de maneira rápida e eficiente, apresentações corporativas, materiais didáticos e de marketing, imprimindo até 42 páginas coloridas por minuto, com tempo de saída da primeira cópia inferior a sete segundos. Um alimentador duplex de passagem única (DSPF) aumenta ainda mais a eficiência do usuário, digitalizando um original frente e verso para arquivo ou e-mail a uma velocidade de até 120 impressões por minuto.

Com a tecnologia em nuvem Elevate Sky® MFPConnect da Toshiba, a série e STUDIO331AC/401AC permite o monitoramento remoto contínuo, diagnósticos e atualizações de firmware. O MFPConnect gerencia as políticas de segurança do sistema, ao mesmo tempo em que otimiza o funcionamento diário do parque de impressoras de uma organização.

Ao implementar os mais recentes elementos de segurança, os sistemas recém-lançados da Toshiba reforçam a proteção da informação das organizações das seguintes maneiras:

Protegem a confidencialidade de informações de identificação pessoal (PII) e de saúde protegidas (PHI);

O Trusted Platform Module 2.0 aprimora a segurança da informação ao armazenar com segurança as chaves usadas para criptografia e descriptografia.

A inclusão de digitalização com reconhecimento óptico de caracteres (OCR) pelas impressoras para simplificar a busca de documentos e uma unidade de estado sólido (SSD) de 256 GB, com capacidade opcional de armazenamento adicional de 512 GB, facilita ainda mais as tarefas do fluxo de trabalho diário.

“As mais recentes MFPs e-STUDIO da Toshiba são claramente os nossos melhores sistemas A4 até hoje”, afirma o vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento Estratégico de Negócios da Toshiba America Business Solutions, Bill Melo. “As impressoras oferecem o desempenho e a funcionalidade impressionantes dos nossos maiores sistemas, ao mesmo tempo que se adaptam a praticamente qualquer ambiente empresarial imaginável.”

A série e?STUDIO331AC/401AC começa em US$ 4.195 e está disponível para compra por meio de revendedores autorizados da Toshiba. Para mais informações sobre os produtos Toshiba, ou para localizar um revendedor autorizado da Toshiba em sua região, visite www.business.toshiba.com.

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é uma das principais inovadoras em soluções que capacitam pessoas a trabalhar de forma eficiente e eficaz em seus ambientes profissionais. Atendendo profissionais nos Estados Unidos, México e América Central e do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para imprimir, gerenciar e exibir informações com mais eficiência. A Toshiba mantém foco contínuo em seus clientes e comunidades, é comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma das 100 Empresas Mais Sustentáveis do Wall Street Journal Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a Toshiba no LinkedIn, X (Twitter) e YouTube.

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Assessoria de imprensa

Toshiba America Business Solutions

Rick Havacko

949-462-6094

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