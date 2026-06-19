Lenovo Tab Plus Gen 2 oferece uma experiência de entretenimento mais inteligente e imersiva

Hoje, a Lenovo™ apresentou o Tab Plus Gen 2, a próxima geração de seu tablet, criada para as formas cada vez mais fluidas como as pessoas transitam entre o consumo de mídia, a multitarefa e as experiências compartilhadas. Com melhorias que abrangem áudio, vídeo, versatilidade e recursos inteligentes, ele expande o papel do tablet para uma gama mais ampla de atividades e ambientes.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260616675983/pt/

"Hoje em dia, o entretenimento não está atrelado a um único lugar ou rotina", disse Tony Chen, Vice-Presidente de Tablets do Grupo de Dispositivos Inteligentes da Lenovo. "As pessoas transitam facilmente entre trabalho, viagens e momentos de lazer, e esperam que seus dispositivos acompanhem este ritmo. Com o Lenovo Tab Plus Gen 2, criamos um dispositivo que se adapta a esta dinâmica, dando aos usuários a liberdade de aproveitar o conteúdo quando e como quiserem."

Som que preenche o espaço

Seja assistindo a filmes, séries ou ouvindo música, os usuários se beneficiam do áudio imersivo do Tab Plus Gen 2, que dá vida às cenas, desde diálogos mais nítidos em cenas movimentadas até graves mais profundos que preenchem o ambiente. No centro desta experiência está um sistema de áudio cinematográfico aprimorado, com um conjunto de 9 alto-falantes JBL Pro com tecnologia Dolby Atmos®, oferecendo um som mais pleno e envolvente.

Um modo de alto-falante integrado com Bluetooth® também permite que o tablet funcione como uma caixa de som independente, facilitando a reprodução e o controle de músicas ou podcasts diretamente do telefone. Para uma experiência de áudio mais personalizada, o tablet também conta com Dolby Audio® com processamento nos modos dinâmico, cinema e música, permitindo que o som seja adaptado a diferentes tipos de conteúdo.

Elementos visuais que atraem os usuários

Complementando os recursos de áudio do Tab Plus Gen 2, a tela aprimorada otimiza cada momento de visualização. Sua tela LCD de 12,1" com resolução 2.5K, compatível com Dolby Vision® e HDR10, oferece cores vibrantes e maior nitidez. Seja em ambientes internos ou externos sob luz solar direta, o brilho de até 800 nits no modo de Alto Brilho ajuda a manter as imagens claras.

Design flexível para todas as experiências de visualização

Ao se integrar perfeitamente ao dia a dia, o Tab Plus Gen 2 apresenta um novo suporte giratório de 360° que permite múltiplas posições, tanto na vertical como na horizontal. Seja para assistir a vídeos na cama, seguir receitas na cozinha, ouvir música com os amigos ou ver filmes em um acampamento, o tablet se adapta a uma ampla gama de atividades. Os modos inclinado, cinema, suporte e suspenso permitem que o dispositivo se ajuste naturalmente a diferentes ambientes e situações. Além do uso ativo, um modo de espera integrado permite que o Tab Plus Gen 2 funcione como um porta-retratos digital, adicionando um toque mais pessoal a espaços compartilhados.

Uma bolsa de transporte feita sob medida com alça de ombro, criada especificamente para o Tab Plus Gen 2, facilita levar o tablet de um cômodo a outro, durante viagens e em passeios do dia a dia. Em resumo, o Tab Plus Gen 2 se integra naturalmente à vida dos usuários, e não o contrário.

Funções mais inteligentes para viver o momento presente

Para uma visualização mais fácil em diferentes idiomas, o Lenovo AI Live Transcript com tradução em tempo real1 permite a compreensão instantânea do que está sendo assistido. O Tab Plus Gen 2 também inclui recursos inteligentes, como o Lenovo Smarter Reader para facilitar a leitura e a navegação pelo conteúdo, e o AI Notes com Lenovo Notepad para anotações e organização simplificadas.

O Tab Plus Gen 2 possui uma bateria de 10.200 mAh que suporta até 15 horas de transmissão digital de vídeo do YouTube2, além de oferecer recursos- de carregamento rápido de 45 W.3 É compatível com o Lenovo Tab Pen Plus, o teclado sem fio e o carregador de parede USB-C® de 68 W, ambos da Lenovo (vendidos separadamente).

Ao combinar áudio potente, imagens vibrantes e um design flexível, o Tab Plus Gen 2 oferece entretenimento imersivo em qualquer ambiente.

Preços e disponibilidade4

O Lenovo Tab Plus Gen 2 estará disponível em breve em mercados selecionados ao redor do mundo, com preço inicial previsto de US$ 399,99.

Especificações do produto

Lenovo Tab Plus Gen 2 Processador MediaTek Dimensity 7400 Processador de oito núcleos Sistema operacional Lançado com Android 16

São esperadas 2 atualizações do sistema operacional até o Android 18 e 4 anos de patches de segurança até 2030 Memória5 6 GB + 128 GB | 8 GB + 128 GB | 8 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GB

Cartão microSD expansível até 2 TB Tela LCD de 12,1" com resolução de 2,5 K (2560 x 1600)

Taxa de atualização de 120 Hz | 249 ppi Modo de alto brilho de 800 nits Dolby Vision | HDR10 Dimensões 278,8 x 181,1 x 6,8 mm com saliência do alto-falante de 22,7 mm Peso ± 775 g Câmera Frontal: 8MP FF

Traseira: 13MP AF Áudio Sistema de alto-falantes JBL Pro de 9 unidades

Sistema de áudio cinematográfico com unidades de graves dedicadas Conectividade 802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi® 6 certificado

Bluetooth® 5.4 Sensores Sensor acelerômetro | giroscópio Portas USB-CTM 2.0 (carregamento / áudio)

Encaixe do cartão microSD Bateria 10.200 mAh (valor usual)

45 W de carga rápida Até 15 horas de transmissão digital de vídeo do YouTube Cor Branco celeste Acessórios compatíveis Lenovo Tab Pen Plus

Bolsa de transporte Lenovo Suporte integrado Suporte giratório integrado de 360° com inclinação em amplo ângulo

Suporta os modos retrato e paisagem

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 196º lugar na lista Fortune Global 500, e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Orientada por sua visão de “Tecnologia mais inteligente para todos”, a Lenovo vem executando uma estratégia de IA híbrida que abrange IA Pessoal com múltiplos dispositivos; e IA Empresarial, ajudando os clientes a transformar dados em informações valiosas. Esta estratégia é implementada através do compromisso do Grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio completo de IA, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), além de software, soluções e serviços. Com presença internacional em 21 locais de pesquisa e desenvolvimento em 11 mercados e uma cadeia de fornecimento mundial com mais de 30 fábricas em 10 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional, incluindo a 8ª posição no Gartner Supply Chain Top 25. A Lenovo tem ações cotadas na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa sala de imprensa.

AVISOS LEGAIS

1 Compatível com mais de 40 idiomas. O uso gratuito é limitado a 2 horas por dia. A continuidade do uso após o limite gratuito está sujeita à disponibilidade mediante compras no aplicativo.

2 Todas as declarações sobre a duração da bateria são aproximadas e baseiam-se em testes internos em condições ideais de laboratório e de rede. O desempenho real da bateria varia e depende de vários fatores, incluindo configuração e uso do produto, software, condições operacionais, funcionalidade sem fio, configurações de gerenciamento de energia, brilho da tela e outros fatores. A capacidade máxima da bateria diminuirá naturalmente com o tempo e o uso.

3 Velocidade máxima de carregamento de 45 W no dispositivo; requer um carregador USB Power Delivery compatível com potência de saída de pelo menos 45 W (vendido separadamente). O uso de um carregador com potência de saída superior não irá aumentar a capacidade máxima de carregamento.

4 Os preços podem não incluir impostos, frete ou opcionais, estando sujeitos a alterações sem aviso prévio; termos e condições adicionais são aplicados. Os preços para revendedores podem variar. As datas de disponibilidade e as opções de cores podem variar conforme a região e os produtos podem estar disponíveis apenas em mercados selecionados. Todas as ofertas estão sujeitas à disponibilidade. A Lenovo se reserva o direito de alterar as ofertas de produtos, recursos e especificações a qualquer momento, sem aviso prévio.

5 O armazenamento disponível ao usuário e a memória disponível para o sistema são menores do que a capacidade declarada devido ao sistema operacional, software, gráficos e outras funções utilizarem parte desta capacidade; a capacidade disponível pode mudar com as atualizações de software.

LENOVO é uma marca registrada da Lenovo. Google e Android são marcas registradas da Google LLC. MediaTek é uma marca registrada da MediaTek Incorporated. JBL é uma marca registrada da Harman International Industries, Inc. DOLBY, DOLBY ATMOS, DOLBY AUDIO e DOLBY VISION são marcas registradas da Dolby Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso destas marcas pela Lenovo é feito sob licença. Wi-Fi é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance. USB Type-C® e USB-C® são marcas registradas do USB Implementers Forum. microSD é uma marca comercial da SD-3C, LLC. O logotipo High-Res Audio é uma marca registrada da Japan Audio Society. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. ©2026, Lenovo Group Limited.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Michelle Badrian, mbadrian@lenovo.com