Plaud passa de US$ 1 milhão para US$ 100 milhões em ARR em dois anos, levando a IA para além da tela para profissionais

A Plaud, empresa que desenvolve interfaces de IA para o mundo real voltadas para profissionais, anunciou hoje que passou de US$ 1 milhão para US$ 100 milhões em ARR (receita recorrente anual) em dois anos, tornando-se uma das empresas de IA que mais rapidamente alcançaram esse marco globalmente. A Plaud é a única empresa de IA com suporte de hardware em um mercado dominado por empresas de software. Atualmente, a Plaud atende a mais de 2 milhões de profissionais em mais de 170 países.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260616883365/pt/

Até agora, as histórias de crescimento mais rápido em IA pertenciam quase exclusivamente a empresas nativas de software, como ferramentas de codificação de IA, agentes de fluxo de trabalho corporativo e outros produtos SaaS, que se expandiam por trás de telas e teclados. O crescimento da Plaud, no entanto, representa um modelo diferente: software de IA escalonado por meio de uma interface física do mundo real, com dispositivos (Plaud Note, Plaud Note Pro e Plaud NotePin S) que atuam como ponto de entrada nas conversas humanas, capturando o contexto original sem perdas e de fonte confiável.

A maioria das IAs atuais opera a posteriori, com base em resumos, documentos e instruções digitadas de memória. A inteligência que realmente impulsiona as decisões vem de conversas do mundo real, antes mesmo de qualquer instrução ser escrita ou de qualquer tecla ser pressionada. Quando a conversa se dissipa, essa inteligência se deteriora. Perde-se não apenas a informação, mas também a intenção, as nuances e o raciocínio por trás das decisões. O Plaud é a interface pós-tela e pós-smartphone criada para capturar essa inteligência em sua forma mais pura.

“A maioria das empresas de IA expandiu os seus negócios por meio de software utilizado em ecrãs. Nós seguimos um caminho diferente”, afirmou Nathan Xu, cofundador e CEO da Plaud. “As conversas que realmente fazem as coisas avançarem não acontecem num teclado. Criámos a interface para o mundo pós-ecrã. E o mercado validou essa visão.”

Conforme a IA evolui de ferramentas baseadas em tela para interfaces e agentes que necessitam de um contexto confiável para agir com segurança, as conversas do mundo real se tornam uma camada de dados essencial. A Plaud também está ampliando seu alcance, indo além da simples anotação individual e abrangendo fluxos de trabalho de equipes e desenvolvedores. O Plaud Team traz inteligência conversacional para o trabalho colaborativo, e suas integrações com o MCP e fluxos de trabalho permitem que a Plaud se conecte ao ecossistema de agentes em geral, transformando reuniões, chamadas e conversas presenciais em acompanhamento, compartilhamento de conhecimento e execução de ações nas ferramentas que os profissionais já utilizam.

*Aviso:

As curvas representam interpolações exponenciais entre os marcos de US$ 1 milhão e US$ 100 milhões de ARR divulgados publicamente por cada empresa — os padrões reais de crescimento entre esses dois pontos variaram e não estão representados. Esses marcos foram extraídos de registros na SEC, de comunicados oficiais das empresas e de relatórios de terceiros. As fontes de referência para cada empresa estão listadas no final. Essa comparação tem como objetivo fornecer um contexto direcional sobre os marcos de crescimento do ARR de software, não pretendendo ser um ranking exaustivo do mercado. As empresas podem definir o ARR e divulgar marcos comerciais de maneiras diferentes e a Plaud não auditou de forma independente os números de terceiros. Todos os nomes e logotipos de empresas de terceiros são de propriedade de seus respectivos proprietários, sendo utilizados aqui apenas para fins de identificação. Sua inclusão não implica qualquer endosso, afiliação ou patrocínio por parte da Plaud. A Plaud agradece a correção de qualquer informação por meio do e-mail media@plaud.ai.

Sobre a Plaud

A Plaud está construindo a interface de IA do mundo real para profissionais, com o objetivo de amplificar a inteligência, elevar a produtividade e o desempenho. Desde 2023, ela já é utilizada por mais de 2 milhões de usuários em todo o mundo. Com a missão de potencializar a inteligência humana, a Plaud captura, estrutura e maximiza a inteligência gerada em conversas, para que as pessoas possam pensar melhor, decidir mais rápido e executar com clareza.

A Plaud Inc. é uma empresa constituída em Delaware e sediada em São Francisco. Com as certificações ISO 27001, ISO 27701, GDPR, SOC 2, HIPAA e EN 18031, a Plaud está comprometida com os mais altos padrões de segurança de dados e proteção da privacidade.

Para saber mais sobre a Plaud, acesse https://www.plaud.ai e acompanhe as novidades no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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