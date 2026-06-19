Respond.io levanta US$ 62,5 milhões em rodada da Série B para expandir conversas com clientes baseadas em IA para a América do Norte e a Europa

A Respond.io, plataforma de gerenciamento de conversas com clientes, anunciou hoje uma rodada de série B de US$ 62,5 milhões, liderada pela Camber Partners e com participação da Endeavor Catalyst e de investidores existentes.

O que a Respond.io faz

A Respond.io permite que empresas B2C de médio porte aumentem sua receita por meio de grandes volumes de conversas e chamadas com clientes. A plataforma unifica o WhatsApp, o Instagram, o TikTok, o Messenger, o LINE, o Telegram, o WeChat, chamadas de voz, e-mail, chat na web e mais 16 integrações, oferecendo agentes de IA, automação e CRMs. Assim, transforma conversas fragmentadas com clientes em um mecanismo de receita mensurável, projetado especificamente para a escala e a complexidade do mundo real.

A empresa atende a setores nos quais os clientes iniciam conversas antes de comprar, reservar ou se comprometer, incluindo os setores de educação, saúde, automotivo, varejo e viagens. Sua plataforma processa 2 bilhões de mensagens por trimestre para mais de 10 mil empresas em mais de 180 países, entre elas Toyota, British Airways, Radisson, Hertz e Decathlon.

A Respond.io fatura US$ 35 milhões anualmente, com crescimento de 169% ao ano e margem de lucro de 30%. A empresa possui certificação ISO 27001, está em conformidade com o GDPR e é parceira oficial da Meta Business e do TikTok Marketing.

Por que a Camber Partners?

O financiamento foi liderado pela Camber Partners, empresa de capital de crescimento sediada em Nova York, que investe em apenas algumas empresas de software com uso eficiente de capital por ano. Seu portfólio de pré-investimento inclui empresas como Dropbox, PandaDoc e Pipedrive. A Camber oferece um envolvimento operacional profundo em suas parcerias, incluindo suporte para entrada no mercado, ciência de dados e talentos. Como empresa sediada nos EUA, com experiência no mercado europeu, a Camber se alinha diretamente aos planos de expansão geográfica da Respond.io.

“Quando começamos a conversar com a Camber Partners, aquela conversa pareceu diferente”, disse Gerardo Salandra, CEO e cofundador da respond.io. “Construímos a respond.io ao longo de nove anos em mercados nos quais a maioria dos concorrentes nunca entrou, e fizemos isso de forma lucrativa. A Camber Partners e os outros investidores apostaram em nós porque entendem o que isso significa: um verdadeiro alinhamento entre produto e mercado, excelentes indicadores de rentabilidade e uma empresa que capta investimentos para acelerar o crescimento, não para sobreviver.”

“A respond.io passou nove anos desenvolvendo a infraestrutura para conversas com clientes de alto valor agregado e nativas em IA — e fez isso de forma lucrativa em mercados diversos. A empresa conta com uma equipe excepcional que tem aproveitado a IA para acelerar o crescimento rapidamente. Acreditamos que a respond.io está posicionada para liderar essa categoria em escala global”, afirmou Scott Irwin, fundador e sócio da Camber Partners.

Da caixa de entrada omnicanal à infraestrutura de IA nativa

Lançada em 2017, a Respond.io surgiu para resolver um problema simples: os clientes estavam migrando para aplicativos de mensagens, mas as empresas enfrentavam dificuldades para responder a partir de caixas de entrada de canais separados. A equipe fundadora, então, criou uma plataforma que consolidou conversas fragmentadas em um único lugar, com automação e roteamento.

Conforme os modelos de aprendizagem de ponta amadureciam, a equipe percebeu que essa base era exatamente o de que os agentes autônomos precisavam para operar e possibilitar uma rápida aceleração da receita para empresas de alto valor agregado. A Respond.io levou anos construindo a infraestrutura — incluindo todos os principais canais de mensagens, voz e e-mail, integrações com CRM e controles de conformidade — e acumulando o tipo de experiência operacional adquirida somente após anos conduzindo conversas de alto volume. Isso permitiu que a empresa implementasse tecnologias de IA nativas que atendem de maneira significativa às necessidades reais dos negócios.

Essa vantagem é estrutural e se acumula com o tempo. Processar mais conversas do que qualquer plataforma comparável cria um ciclo virtuoso de dados, gerando inteligência agregada sobre como as empresas implementam a IA em mensagens de alto volume, quais padrões funcionam e quais casos extremos não funcionam. Isso molda continuamente a forma como os recursos de IA da Respond.io são criados e aprimorados. Plataformas mais novas ou mais leves, construídas com base nos mesmos modelos de vanguarda, não conseguem obter esses sinais operacionais nem garantir o mesmo tempo de atividade de 99,999% nos volumes proporcionados pela IA. Hoje, os Agentes de IA da Respond.io interagem com milhares de leads diariamente, qualificam-nos e fecham vendas B2C de forma autônoma, transferindo o atendimento para operadores humanos com contexto completo para casos extremos.

A velocidade de inovação da respond.io atraiu alguns dos maiores parceiros do ecossistema. A Meta e o TikTok escolheram a Respond.io para os lançamentos iniciais da API de chamadas comerciais do WhatsApp, do TikTok Business Messaging e dos anúncios de mensagens do TikTok, tornando-a uma das poucas plataformas que oferecem integrações completas para mensagens e chamadas.

“A maioria das empresas ainda trata as conversas com os clientes como um custo a ser gerido. As empresas que estão a vencer neste momento tratam essas conversas como o canal de receita que realmente são e automatizam tudo o que não exige intervenção humana, para que as pessoas possam concentrar-se onde agregam mais valor”, afirmou Salandra. “Vemos isso diariamente nos nossos clientes — temos estudos de caso que mostram que os Agentes de IA estão lidando com 600% mais leads, com taxas de conversão que chegam a 84%.”

Entrada na América do Norte e na Europa

A Respond.io conquistou a liderança em sua categoria nas regiões Ásia-Pacífico (APAC), América Latina (LATAM) e Europa, Oriente Médio e África (EMEA) — mercados onde as mensagens móveis são o principal canal comercial — e alcançou a lucratividade ao fazer isso. O capital obtido nesta nova rodada de investimentos acelerará a expansão da empresa para a América do Norte e a Europa, onde o comércio social no TikTok, no Instagram e no WhatsApp está em crescimento, e as empresas B2C de médio porte estão cada vez mais realizando o mesmo tipo de conversas essenciais para a receita que a Respond.io vem viabilizando há anos.

"O setor de gestão de interações com o cliente está em um ponto de inflexão", afirmou Salandra. “A América do Norte e a Europa Ocidental estão se preparando para usar as interações como uma vantagem competitiva para gerar receita, com fluxos de trabalho semelhantes aos que já desenvolvemos e testamos em mercados onde essa mudança ocorreu primeiro. Sabemos como atender essas empresas e, com esse financiamento, agora temos os recursos para alcançá-las mais rapidamente.”

Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn e presidente do Endeavor Catalyst, comentou: “Estamos muito entusiasmados em investir na Respond.io nesta nova rodada. A respond.io é exatamente o tipo de empresa que temos orgulho de apoiar: fundadores que constroem infraestrutura lucrativa em mercados emergentes e a escalam para as maiores economias do mundo. Estamos muito orgulhosos de tê-los na família Endeavor Catalyst!”

Sobre a respond.io

A Respond.io é uma plataforma de gestão de interações com clientes que unifica mensagens, chamadas, e-mails e CRM, ajudando empresas B2C de médio porte a gerar receita a partir dessas interações. A plataforma processa 2 bilhões de mensagens por trimestre para mais de 10 mil empresas em mais de 180 países e territórios, com 99,999% de tempo de atividade. A Respond.io possui certificação ISO 27001, está em conformidade com o GDPR e é parceira oficial do Meta Business e do TikTok Marketing. Fundada em 2017 e sediada em Kuala Lumpur, na Malásia, a empresa arrecadou US$ 7 milhões em financiamento da série A em 2022. Para informações adicionais, acesse https://respond.io.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260616885417/pt/

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