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Kinaxis anuncia resultados da votação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas

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Repórter
19/06/2026 11:39

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Kinaxis® Inc. (“Kinaxis” ou a “Empresa”) (TSX:KXS), líder global em planejamento e orquestração de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, recebeu aprovação para todas as resoluções apresentadas aos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas de hoje (a “Assembleia”), conforme detalhado no documento informativo da administração da Empresa datado de 5 de maio de 2026 (o “Documento Informativo”).

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1. Eleição dos Diretores

Os acionistas votaram pela eleição dos oito diretores indicados para o Conselho de Administração da Kinaxis, para exercerem seus cargos até o encerramento da próxima assembleia geral anual de acionistas da Companhia ou até que seus sucessores sejam eleitos ou nomeados.

Nome do Candidato

Total de Votos a Favor

Percentual de Votos a Favor

Total de Votos Contra

Percentual de Votos Contra

Razat Gaurav

21,870,163

99.01%

219,468

0.99%

Robert Courteau

20,882,945

94.54%

1,206,685

5.46%

Gillian (Jill) Denham

21,474,486

97.22%

615,143

2.78%

José Alberto Duarte

21,699,181

98.23%

390,448

1.77%

Lynn Loewen

21,952,244

99.38%

137,387

0.62%

Angel Mendez

21,410,402

96.93%

679,228

3.07%

Pamela Passman

21,493,413

97.30%

596,216

2.70%

Kelly Thomas

21,618,002

97.86%

471,629

2.14%

2. Nomeação de Auditores

Os acionistas votaram pela aprovação da nomeação da KPMG LLP como auditora da Kinaxis, que permanecerá no cargo até o encerramento da próxima assembleia geral anual de acionistas ou até que um sucessor seja nomeado.

Total de votos a favor

Percentual de votos a favor

Total de votos não votados

Percentual de votos não votados

21,513,251

96.63%

750,704

3.37%

3. Alterações nos Planos de Ações

Os acionistas votaram a favor da aprovação de (i) uma alteração ao Plano de Unidades de Ações da Kinaxis para aumentar o número máximo de ações reservadas para emissão; e (ii) uma alteração ao Plano de Opções de Ações para Residentes Canadenses e ao Plano de Opções de Ações para Não Residentes Canadenses da Kinaxis para diminuir o número máximo de ações reservadas para emissão.

Total de votos a favor

Percentual de votos a favor

Total de votos contra

Percentual de votos contra

13,833,655

62.62%

8,256,673

37.38%

4. Votação consultiva sobre a abordagem da remuneração dos executivos

Os acionistas votaram a favor da aceitação da abordagem da Companhia em relação à remuneração dos executivos, conforme descrito na Circular.

Total de votos a favor

Percentual de votos a favor

Total de votos contra

Percentual de votos contra

20,555,651

93.05%

1,534,680

6.95%

Para mais detalhes sobre cada um dos assuntos acima, consulte a Circular disponível no perfil da Kinaxis no Sistema Eletrônico de Análise e Recuperação de Documentos (SEDAR+) em www.sedarplus.ca, ou na seção de Finanças do site de Relações com Investidores da empresa.

Os resultados finais da votação sobre todos os assuntos votados na Assembleia Geral Ordinária serão arquivados no SEDAR+ em www.sedarplus.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração da cadeia de suprimentos, Maestro, com inteligência artificial integrada, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianual à entrega final. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar pela volatilidade e pelas disrupções do cenário atual. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Source: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Relações com a Mídia

Matt Tatham | Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

+1 917.446.7227

Relações com Investidores

Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

vhyde-dunn@kinaxis.com


Fonte: BUSINESS WIRE

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