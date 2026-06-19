Kinaxis anuncia resultados da votação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas
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Kinaxis® Inc. (“Kinaxis” ou a “Empresa”) (TSX:KXS), líder global em planejamento e orquestração de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, recebeu aprovação para todas as resoluções apresentadas aos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas de hoje (a “Assembleia”), conforme detalhado no documento informativo da administração da Empresa datado de 5 de maio de 2026 (o “Documento Informativo”).
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1. Eleição dos Diretores
Os acionistas votaram pela eleição dos oito diretores indicados para o Conselho de Administração da Kinaxis, para exercerem seus cargos até o encerramento da próxima assembleia geral anual de acionistas da Companhia ou até que seus sucessores sejam eleitos ou nomeados.
Nome do Candidato
Total de Votos a Favor
Percentual de Votos a Favor
Total de Votos Contra
Percentual de Votos Contra
Razat Gaurav
21,870,163
99.01%
219,468
0.99%
Robert Courteau
20,882,945
94.54%
1,206,685
5.46%
Gillian (Jill) Denham
21,474,486
97.22%
615,143
2.78%
José Alberto Duarte
21,699,181
98.23%
390,448
1.77%
Lynn Loewen
21,952,244
99.38%
137,387
0.62%
Angel Mendez
21,410,402
96.93%
679,228
3.07%
Pamela Passman
21,493,413
97.30%
596,216
2.70%
Kelly Thomas
21,618,002
97.86%
471,629
2.14%
2. Nomeação de Auditores
Os acionistas votaram pela aprovação da nomeação da KPMG LLP como auditora da Kinaxis, que permanecerá no cargo até o encerramento da próxima assembleia geral anual de acionistas ou até que um sucessor seja nomeado.
Total de votos a favor
Percentual de votos a favor
Total de votos não votados
Percentual de votos não votados
21,513,251
96.63%
750,704
3.37%
3. Alterações nos Planos de Ações
Os acionistas votaram a favor da aprovação de (i) uma alteração ao Plano de Unidades de Ações da Kinaxis para aumentar o número máximo de ações reservadas para emissão; e (ii) uma alteração ao Plano de Opções de Ações para Residentes Canadenses e ao Plano de Opções de Ações para Não Residentes Canadenses da Kinaxis para diminuir o número máximo de ações reservadas para emissão.
Total de votos a favor
Percentual de votos a favor
Total de votos contra
Percentual de votos contra
13,833,655
62.62%
8,256,673
37.38%
4. Votação consultiva sobre a abordagem da remuneração dos executivos
Os acionistas votaram a favor da aceitação da abordagem da Companhia em relação à remuneração dos executivos, conforme descrito na Circular.
Total de votos a favor
Percentual de votos a favor
Total de votos contra
Percentual de votos contra
20,555,651
93.05%
1,534,680
6.95%
Para mais detalhes sobre cada um dos assuntos acima, consulte a Circular disponível no perfil da Kinaxis no Sistema Eletrônico de Análise e Recuperação de Documentos (SEDAR+) em www.sedarplus.ca, ou na seção de Finanças do site de Relações com Investidores da empresa.
Os resultados finais da votação sobre todos os assuntos votados na Assembleia Geral Ordinária serão arquivados no SEDAR+ em www.sedarplus.com.
Sobre a Kinaxis
A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração da cadeia de suprimentos, Maestro, com inteligência artificial integrada, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianual à entrega final. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar pela volatilidade e pelas disrupções do cenário atual. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.
Source: Kinaxis Inc.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260616952831/pt/
Contato:
Relações com a Mídia
Matt Tatham | Kinaxis
+1 917.446.7227
Relações com Investidores
Victoria Hyde-Dunn | Kinaxis
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Fonte: BUSINESS WIRE