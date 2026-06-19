Kinaxis anuncia resultados da votação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas

Kinaxis® Inc. (“Kinaxis” ou a “Empresa”) (TSX:KXS), líder global em planejamento e orquestração de ponta a ponta da cadeia de suprimentos, recebeu aprovação para todas as resoluções apresentadas aos acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas de hoje (a “Assembleia”), conforme detalhado no documento informativo da administração da Empresa datado de 5 de maio de 2026 (o “Documento Informativo”).

1. Eleição dos Diretores

Os acionistas votaram pela eleição dos oito diretores indicados para o Conselho de Administração da Kinaxis, para exercerem seus cargos até o encerramento da próxima assembleia geral anual de acionistas da Companhia ou até que seus sucessores sejam eleitos ou nomeados.

Nome do Candidato Total de Votos a Favor Percentual de Votos a Favor Total de Votos Contra Percentual de Votos Contra Razat Gaurav 21,870,163 99.01% 219,468 0.99% Robert Courteau 20,882,945 94.54% 1,206,685 5.46% Gillian (Jill) Denham 21,474,486 97.22% 615,143 2.78% José Alberto Duarte 21,699,181 98.23% 390,448 1.77% Lynn Loewen 21,952,244 99.38% 137,387 0.62% Angel Mendez 21,410,402 96.93% 679,228 3.07% Pamela Passman 21,493,413 97.30% 596,216 2.70% Kelly Thomas 21,618,002 97.86% 471,629 2.14%

2. Nomeação de Auditores

Os acionistas votaram pela aprovação da nomeação da KPMG LLP como auditora da Kinaxis, que permanecerá no cargo até o encerramento da próxima assembleia geral anual de acionistas ou até que um sucessor seja nomeado.

Total de votos a favor Percentual de votos a favor Total de votos não votados Percentual de votos não votados 21,513,251 96.63% 750,704 3.37%

3. Alterações nos Planos de Ações

Os acionistas votaram a favor da aprovação de (i) uma alteração ao Plano de Unidades de Ações da Kinaxis para aumentar o número máximo de ações reservadas para emissão; e (ii) uma alteração ao Plano de Opções de Ações para Residentes Canadenses e ao Plano de Opções de Ações para Não Residentes Canadenses da Kinaxis para diminuir o número máximo de ações reservadas para emissão.

Total de votos a favor Percentual de votos a favor Total de votos contra Percentual de votos contra 13,833,655 62.62% 8,256,673 37.38%

4. Votação consultiva sobre a abordagem da remuneração dos executivos

Os acionistas votaram a favor da aceitação da abordagem da Companhia em relação à remuneração dos executivos, conforme descrito na Circular.

Total de votos a favor Percentual de votos a favor Total de votos contra Percentual de votos contra 20,555,651 93.05% 1,534,680 6.95%

Para mais detalhes sobre cada um dos assuntos acima, consulte a Circular disponível no perfil da Kinaxis no Sistema Eletrônico de Análise e Recuperação de Documentos (SEDAR+) em www.sedarplus.ca, ou na seção de Finanças do site de Relações com Investidores da empresa.

Os resultados finais da votação sobre todos os assuntos votados na Assembleia Geral Ordinária serão arquivados no SEDAR+ em www.sedarplus.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração da cadeia de suprimentos, Maestro, com inteligência artificial integrada, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianual à entrega final. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar pela volatilidade e pelas disrupções do cenário atual. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Source: Kinaxis Inc.

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