AHF saúda o apelo de Lula e Tedros por equidade no Acordo sobre Pandemias e alerta contra a pressa de um acordo vazio

A AIDS Healthcare Foundation (AHF) e o Instituto Global de Saúde Pública da AHF saúdam a carta aberta emitida pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e pelo Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, por ocasião da Cúpula do G7, que convoca os líderes do G7, G20, BRICS e todas as nações a concluírem o anexo de Acesso a Patógenos e Repartição de Benefícios (PABS) do Acordo sobre Pandemias da OMS. A AHF elogia particularmente o apelo central da carta: que a equidade seja incorporada "nos detalhes operacionais, e não apenas no preâmbulo", para que o acesso e a partilha de benefícios sejam garantidos na prática.

A carta foi emitida antes da próxima cúpula do G7 e em antecipação à retomada das negociações do anexo do PABS, que está agendada para ocorrer em Genebra, de 6 a 17 de julho. Esta será a rodada em que se espera que os Estados-Membros concluam o anexo que deve estar em vigor para que o Acordo sobre a Pandemia entre em vigor.

"É de grande importância que os mais altos escalões da liderança política na OMS e no Brasil tenham se pronunciado sobre a questão da equidade. Agora, é fundamental que outros líderes mundiais entendam que a equidade que existe apenas nos discursos não alcança nenhum paciente", disse a Dra. Adele Schwartz Benzaken, Diretora Médica Global Sênior da AHF e agraciada em 2023 com a Ordem Nacional do Mérito Científico do Brasil, uma das mais altas honrarias científicas do país.

A AHF compartilha da convicção de que o mundo não pode se dar ao luxo de permanecer despreparado e que o custo da inação se mede em vidas. Mas alerta que um prazo não deve se tornar um motivo para aceitar um anexo que não seja eficaz. O Acordo sobre a Pandemia não pode entrar em vigor sem o anexo PABS, e o anexo não deve ser aprovado sem disposições que garantam que a equidade seja operacionalizada e juridicamente vinculativa.

"As próximas negociações devem se concentrar em alcançar o acordo certo; não devem ser apressadas para produzir qualquer acordo", acrescentou o Dr. Jorge Saavedra, Diretor Executivo do Instituto de Saúde Pública Global da AHF. "Vimos durante a COVID-19 o valor das boas intenções sem obrigações executáveis, portanto, este acordo deve ir além de meras palavras e boas intenções. Sem equidade, não deve haver acordo."

A AHF está pronta para apoiar os negociadores na busca de um resultado equitativo, executável e eficaz, e saúda a liderança demonstrada pelo Presidente Lula e pelo Dr. Tedros em manter a atenção mundial voltada para esse objetivo. O documento também apela aos países desenvolvidos, e em particular aos líderes europeus, para que demonstrem, à mesa de negociações, que o seu compromisso com o multilateralismo não se limita a palavras.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), a maior organização mundial de saúde para o VIH/SIDA, fornece medicina de ponta e apoio a mais de 3 milhões de pessoas em 50 países, incluindo os EUA, África, América Latina/Caribe, região Ásia/Pacífico e Europa de Leste. Em janeiro de 2025, a AHF recebeu o Prémio MLK Jr. de Justiça Social, o mais alto reconhecimento do Centro Martin Luther King Jr. a uma organização que lidera o trabalho na área da justiça social. Para saber mais sobre a AHF, acesse online em AIDShealth.org, encontre-nos no Facebook, e siga-nos no Instagram, Twitter, e TikTok.

O Instituto de Saúde Pública Global da AHF faz parte da AIDS Healthcare Foundation. O Instituto desenvolve e defende mudanças nas políticas públicas baseadas em evidências para criar uma arquitetura de saúde global mais equitativa e eficaz. Com foco em doenças infecciosas e sistemas de saúde, o instituto trabalha para abordar lacunas críticas na segurança, equidade, governança, legislação e financiamento da saúde global. Para saber mais, acesse nosso site: www.ahfinstitute.org, ou siga-nos no Twitter em @ahfinstitute.

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