Moody’s lança habilidades de IA de nível decisório para as principais plataformas de IA

A Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje o lançamento de seu primeiro conjunto de habilidades de IA – kits de instruções desenvolvidos especificamente para cada plataforma, que codificam as estruturas analíticas da Moody’s e conectam agentes de IA à sua inteligência de nível decisório. Disponíveis em plataformas de IA compatíveis, começando pelo Microsoft 365 Copilot Cowork, as habilidades da Moody’s permitem que os clientes executem fluxos de trabalho analíticos complexos por meio de uma única solicitação em linguagem natural, com resultados baseados nas classificações, pesquisas e inteligência de risco proprietárias da Moody’s.

“A Moody’s está entre os primeiros provedores de dados financeiros a disponibilizar uma biblioteca completa de habilidades em um padrão aberto, e o lançamento de hoje é apenas o começo”, disse Cristina Pieretti, Diretora de Conteúdo Digital e Inovação da Moody’s. “As plataformas de IA estão se tornando a interface para a tomada de decisões financeiras, e a próxima fase de adoção será definida pela execução. As habilidades são a forma como incorporamos a expertise da Moody’s nessa camada de execução.”

As habilidades estão se consolidando como o padrão para a execução de trabalhos especializados por agentes de IA. Ao publicar suas estruturas analíticas como habilidades que funcionam nas plataformas onde os participantes do mercado já desenvolvem e operam, a Moody’s está integrando sua inteligência de nível decisório ao centro da execução de análises financeiras em todo o setor.

A primeira leva de habilidades da Moody’s abrange fluxos de trabalho financeiros de alta prioridade, onde a expertise da Moody’s está mais concentrada:

Resumo da Teleconferência de Resultados – Resume as transcrições das teleconferências de resultados, abordando tendências de receita, dinâmica de preços, saúde do consumidor, exposição a tarifas e muito mais. Análise de Pares – Produz uma comparação de classificação de risco para investidores em relação a alavancagem, rentabilidade, ESG, qualidade de crédito e muito mais. Documento de Informações Públicas – Constrói um dossiê abrangente sobre uma única entidade, abrangendo finanças, governança, cenário competitivo e perfil de risco. Apresentação de Classificação – Gera uma apresentação estruturada que abrange o contexto do setor, o histórico de classificações e o posicionamento em relação aos pares. Análise Setorial – Combina a pesquisa proprietária da Moody's com informações de mercado em tempo real para fornecer uma perspectiva completa do setor.

Cada habilidade codifica etapas analíticas e padrões de qualidade para produzir resultados consistentes, fundamentados e defensáveis ??para a tomada de decisões de alto risco em ambientes regulamentados. Uma habilidade define como o trabalho é feito; os servidores do Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) da Moody's a conectam aos dados que ela utiliza. O MCP é o padrão aberto que permite que um agente de IA utilize diretamente as classificações, pesquisas e informações de risco da Moody's, de modo que os resultados sejam baseados em dados proprietários, em vez de conteúdo da web de uso geral.

Uma habilidade ensina um agente de IA a executar uma tarefa de acordo com um padrão definido, capturado em um arquivo de instruções simples e compartilhável. As habilidades da Moody's são baseadas no formato aberto SKILL.md, que teve origem na Anthropic e foi posteriormente adotado por plataformas como OpenAI, Microsoft, Google e Amazon. Como o padrão é aberto, o conhecimento institucional codificado em cada habilidade é um ativo durável e portátil, em vez de uma capacidade restrita a um único fornecedor, criada uma única vez e capaz de ser executada em qualquer plataforma compatível.

A Moody's planeja expandir sua biblioteca de habilidades para incluir análise de crédito, geração de leads, due diligence de terceiros e subscrição de seguros – estendendo suas estruturas analíticas para mais fluxos de trabalho de alto risco nos quais os profissionais do mercado financeiro atuam. Cada nova habilidade seguirá o mesmo padrão aberto e independente de plataforma, garantindo que o conhecimento institucional permaneça um ativo durável e portátil em plataformas de IA compatíveis.

Para saber mais, acesse https://www.moodys.com/web/en/us/creditview/blog/moodys-skills.html

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo marcado por riscos cada vez mais interligados, os dados, as análises e as tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística do seu ambiente e a identificar oportunidades. Com uma vasta experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 profissionais em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para que possam agir com confiança e prosperar. Saiba mais em moodys.com.

Declaração de "Porto Seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995

Determinadas declarações contidas neste documento são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, planos e perspectivas futuras para os negócios e operações da Moody's, que envolvem diversos riscos e incertezas. Tais declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados ou desfechos reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Os acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e demais informações contidas neste documento são válidas a partir da data deste documento, e a Moody's não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações no futuro, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, mudanças nas expectativas ou outros fatores, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável. Os fatores, riscos e incertezas, como também outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, são descritos com mais detalhes na seção "Fatores de Risco" da Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody's no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, e em outros documentos arquivados pela Empresa junto à Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – SEC) ou em materiais incorporados neste documento ou em outros documentos. Os acionistas e investidores são alertados de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, o que poderia ter um efeito material e adverso sobre os negócios, resultados operacionais e situação financeira da Empresa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Para a Moody’s Communications :

Chris Cashman

Moody’s Corporation

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